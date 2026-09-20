search
ΚΥΡΙΑΚΗ 20.09.2026 19:33
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

20.09.2026 16:41

Σταμάτης Σπανουδάκης: Υπέστη ελαφρύ εγκεφαλικό – Η «συγγνώμη» για την αναβολή της συναυλίας του στο Μεσολόγγι

20.09.2026 16:41
stamatis-spanoydakis-new

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Ελαφρύ εγκεφαλικό υπέστη ο Σταμάτης Σπανουδάκης.

Όπως έκανε γνωστό ο ίδιος σε βίντεο που δημοσιοποίησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του άφησε ένα μικρό πρόβλημα στο δεξί του χέρι, γεγονός που δεν του επιτρέπει να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της προγραμματισμένης εμφάνισής του.

Ο Σταμάτης Σπανουδάκης ανακοίνωσε την αναβολή της συναυλίας που επρόκειτο να πραγματοποιηθεί το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, στο Μεσολόγγι, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για τη Διακοσιοστή Επέτειο της Εξόδου, και ζήτησε συγγνώμη από όσους τον περίμεναν αλλά και τους μουσικούς του, υποσχόμενος ότι θα επανέλθει.

«Δεν μπορώ να αγγίξω όργανα για τουλάχιστον δύο μήνες», είπε και επισήμανε ότι πρέπει να κάνει και άλλες εξετάσεις.

Διαβάστε επίσης:

Άγριος ξυλοδαρμός 14χρονου στα Βριλήσσια: Προσωπικές διαφορές με τον συμμαθητή του η αφορμή του αιματηρού επεισοδίου

Βουλιαγμένη: Πώς έχασε ο 82χρονος τη ζωή του για μια ξαπλώστρα – Τι υποστηρίζουν αυτόπτες μάρτυρες

Φωτιά τώρα στη Σητεία – Στη μάχη με τις φλόγες και τον αέρα και δύο εναέρια

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
merz-8234
ΚΟΣΜΟΣ

Σοκ στη Γερμανία: Διπλό στραπάτσο για το CDU από την Αριστερά το Βερολίνο και από το AfD το Μεκλεμβούργο-Δ. Πομερανία – «Καταστροφική, αλλά συνεχίζω στην αρχηγεία του κόμματος» λέει ο Μερτς

iraq new
ΚΟΣΜΟΣ

Ιράκ: Έκρηξη κοντά στο αεροδρόμιο της Αρμπίλ όπου σταθμεύουν αμερικανικές δυνάμεις

levadeiakos-olympiakos
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Λεβαδειακός – Ολυμπιακός 0-1: Τον έσωσε ο Σάλιακας στις καθυστερήσεις

ilektroniki_apati_new
ΕΛΛΑΔΑ

Σύλληψη δύο 19χρονων για απάτες και κλοπές – Προσποιούνταν τους υπαλλήλους εταιρείας τηλεπικοινωνιών

gerapetritis_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στη Νέα Υόρκη ο Γεραπετρίτης για τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ – Με ποιους θα συναντηθεί

Δείτε όλες τις ειδήσεις
xaplwstra
ΕΛΛΑΔΑ

Σοκ στη Βουλιαγμένη: 82χρονος πέθανε μετά από ξυλοδαρμό για μια ξαπλώστρα - Τρεις συλλήψεις

mazonakis_parios
LIFESTYLE

Πάριος για Μαζωνάκη: «Αυτό ήταν το τραγούδι της ζωής σου» (Video)

xeiloudaki_mitera
LIFESTYLE

Χειλουδάκη για Μαζωνάκη: «Κάθε φορά που ερχόταν στη Σητεία μου άφηνε κρυφά στο τροχόσπιτο ένα φάκελο με χρήματα»

prwino
MEDIA

«Το Πρωινό» επιστρέφει με ...Κοσιώνη - Ο Λιάγκας και οι νέοι συνεργάτες

mazonakis
LIFESTYLE

Ο Γιώργος Μαζωνάκης 35ος πιο δημοφιλής καλλιτέχνης παγκοσμίως – Ψάχνουν και ακούν τα τραγούδια του σε όλο τον πλανήτη

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΚΥΡΙΑΚΗ 20.09.2026 19:31
merz-8234
ΚΟΣΜΟΣ

Σοκ στη Γερμανία: Διπλό στραπάτσο για το CDU από την Αριστερά το Βερολίνο και από το AfD το Μεκλεμβούργο-Δ. Πομερανία – «Καταστροφική, αλλά συνεχίζω στην αρχηγεία του κόμματος» λέει ο Μερτς

iraq new
ΚΟΣΜΟΣ

Ιράκ: Έκρηξη κοντά στο αεροδρόμιο της Αρμπίλ όπου σταθμεύουν αμερικανικές δυνάμεις

levadeiakos-olympiakos
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Λεβαδειακός – Ολυμπιακός 0-1: Τον έσωσε ο Σάλιακας στις καθυστερήσεις

1 / 3