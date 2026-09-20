Σταμάτης Σπανουδάκης: Υπέστη ελαφρύ εγκεφαλικό – Η «συγγνώμη» για την αναβολή της συναυλίας του στο Μεσολόγγι

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Ελαφρύ εγκεφαλικό υπέστη ο Σταμάτης Σπανουδάκης.

Όπως έκανε γνωστό ο ίδιος σε βίντεο που δημοσιοποίησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του άφησε ένα μικρό πρόβλημα στο δεξί του χέρι, γεγονός που δεν του επιτρέπει να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της προγραμματισμένης εμφάνισής του.

Ο Σταμάτης Σπανουδάκης ανακοίνωσε την αναβολή της συναυλίας που επρόκειτο να πραγματοποιηθεί το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, στο Μεσολόγγι, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για τη Διακοσιοστή Επέτειο της Εξόδου, και ζήτησε συγγνώμη από όσους τον περίμεναν αλλά και τους μουσικούς του, υποσχόμενος ότι θα επανέλθει.

«Δεν μπορώ να αγγίξω όργανα για τουλάχιστον δύο μήνες», είπε και επισήμανε ότι πρέπει να κάνει και άλλες εξετάσεις.

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