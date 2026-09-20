Καρυστιανού για θάνατο Μαζωνάκη και… «κβαντική-ολιστική ιατρική»: «Είναι το μέλλον, δεν θα καταργήσουμε τις επιστήμες επειδή κάποιοι δεν γνωρίζουν» (Video)

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Η κβαντική φυσική, η ιατρική, τα νοσοκομεία, ο Γιώργος Μαζωνάκης και τα νανογιλέκα βρέθηκαν στο ίδιο τηλεοπτικό «μπλέντερ», με τη Μαρία Καρυστιανού να επιχειρεί να δώσει απαντήσεις σε ζητήματα που απαιτούν επιστημονική ακρίβεια και όχι απλώς εντυπωσιακές αναφορές σε κβάντα, τομογράφους και μελλοντικές τεχνολογίες…

Η πρόεδρος του κόμματος «Ελπίδα για τη Δημοκρατία», μιλώντας στην εκπομπή «Τώρα μαζί», άσκησε κριτική στον Άδωνι Γεωργιάδη, υπερασπιζόμενη τη σημασία της… «κβαντικής και ολιστικής ιατρικής».

Αρχικά, η κυρία Καρυστιανού έθεσε το ζήτημα των ελέγχων στα ιατρεία και των ιατρικών πράξεων που πραγματοποιούνται, υποστηρίζοντας ότι αποτελεί ευθύνη της Πολιτείας να διασφαλίζει τη νομιμότητα.

«Είναι προφανές, είμαι γιατρός, γνωρίζω τι συμβαίνει στην κοινωνία αυτή τη στιγμή και εγώ απαιτώ από τους υπεύθυνους να κάνουν ελέγχους και όντως να υπάρχουν τα ιατρεία τα νόμιμα και οι ιατρικές πράξεις που γίνονται σε κάθε ιατρείο θα πρέπει να είναι αυτές που πρέπει να γίνονται. Γίνονται έλεγχοι γιατί εμείς ακούσαμε τον υπουργό Υγείας να πετάει το μπαλάκι στους πολίτες, να λέει προσέχετε σε ποιο ιατρείο πάτε. Μα είναι δουλειά του πολίτη να κάνει την έρευνα, να κάνει τον Σέρλοκ Χολμς να δει αν ο γιατρός αυτός πιστοποιείται να κάνει τις πράξεις στο ιατρείο του;».

Η απάντηση στον Άδωνι Γεωργιάδη

Η Καρυστιανού αντέδρασε στον χαρακτηρισμό «κβαντική ιατρός» που της απέδωσε ο Άδωνις Γεωργιάδης, υποστηρίζοντας ότι η κβαντική φυσική έχει σημαντικές εφαρμογές στην τεχνολογία και την ιατρική.

Ο κ. Γεωργιάδης θα πρέπει από τη θεσμική θέση που είναι να λογοδοτήσει για ποιο λόγο υπάρχει αυτό το χάος σε ό,τι αφορά τα θέματα που τον αφορούν.

Είτε αφορούν τα ιατρεία που υπάρχουν, είτε αφορούν τα προβλήματα των ιατρών, των νοσηλευτών, τη δυσλειτουργία του ΕΣΥ, το ότι λειτουργούν παράνομα νοσοκομεία.

Το γνωρίζετε ότι λειτουργούν παράνομα νοσοκομεία; Νοσοκομεία τα οποία θα έπρεπε να κλείσουν διότι λειτουργούν με συνθήκες επικίνδυνες για ασθενείς και προσωπικό.

Αν ήταν ιδιωτικές κλινικές και γινόταν ένας επίσημος έλεγχος από ένα σοβαρό φορέα θα είχαν κλείσει. Εμείς όμως τα λειτουργούμε και έχουμε τον κ. Γεωργιάδη ο οποίος επιτίθεται σε έναν πολίτη;».

Στη συνέχεια πρόσθεσε: «Λοιπόν να τα βάλουμε όλα σε μια σειρά γιατί η ημιμάθεια είναι εχθρός γενικά της αλήθειας και της ιατρικής επιστήμης εν προκειμένω».



Αναφερόμενη στην κβαντική φυσική και στις εφαρμογές της στην ιατρική, η Μαρία Καρυστιανού υποστήριξε ότι πρόκειται για έναν επιστημονικό τομέα που έχει συμβάλει στην εξέλιξη της τεχνολογίας.

«Κβαντικός ιατρός, καταρχάς η λέξη είναι κβαντική φυσική. Την κβαντική φυσική δεν μπορούμε να την καταργήσουμε επειδή κάποιοι δεν γνωρίζουνε για αυτή.

Η κβαντική φυσική έχει μετασχηματίσει τις επιστήμες και την τεχνολογία. Μιλάμε για τους κβαντικούς υπολογιστές, μιλάμε για κβαντικούς αισθητήρες που θεωρούνται ότι καλύτερο στο να μπορούν να συλλέξουν πληροφορίες είτε αφορούν τον αέρα, το υπέδαφος ή οτιδήποτε και φυσικά έχουμε πλείστες εφαρμογές κβαντικής μηχανικής ή φυσικής σε τεχνολογία ιατρική».

Συνεχίζοντας, αναφέρθηκε σε συγκεκριμένες τεχνολογίες που, όπως είπε, βασίζονται σε εφαρμογές της κβαντικής μηχανικής: «Να σας πω ότι τα λέιζερ είναι ουσιαστικά εξολοκλήρου κβαντική μηχανική. Να σας πω ότι ο γνωστός μαγνητικός τομογράφος MRA οφείλεται σε κβαντικό σπιν πρωτονίων. Δεν θα καταργήσουμε τις επιστήμες και την τεχνολογία επειδή ο κ. Γεωργιάδης ως υπουργός Υγείας δεν γνωρίζει για την κβαντική και τις εφαρμογές της στην ιατρική ως όφειλε».

Η αναφορά στα νανογιλέκα

Η κυρία Καρυστιανού συνέχισε την κριτική της προς τον υπουργό Υγείας, αναφερόμενη και σε παλαιότερη δραστηριότητά του.

«Ο κ. Γεωργιάδης δεν είναι γιατρός, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί είναι στο υπουργείο, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν είναι γιατρός. Ασχολείται με την πώληση βιβλίων, ο ίδιος μάλιστα πουλούσε και νανογιλέκα τα οποία έλεγε ότι θεραπεύουν ασθένειες. Και τώρα που ήρθε στην κουβέντα θα πρέπει ο κ. Γεωργιάδης να μας πει αν πραγματικά το πίστευε αυτό. Γιατί αν το πίστευε γιατί δεν έχει κάνει κάτι να μπουν στον ΕΟΠΥΥ να πάρουμε και εσείς και εγώ ένα γιλέκο να λύσουμε τα προβλήματά μας; Εκτός και αν δεν το πίστευε και κορόιδευε τον κόσμο για να αγοράζει ένα προϊόν το οποίο δεν είχε τις πιστοποιήσεις ότι κάνει αυτά που κάνει».

«Η κβαντική τεχνολογία είναι το μέλλον της ιατρικής»

Η Μαρία Καρυστιανού αναφέρθηκε και στις μελλοντικές εφαρμογές της κβαντικής τεχνολογίας στην ιατρική.

«Υπάρχει κβαντική φυσική και υπάρχει κβαντική τεχνολογία και να σας πω ότι τα κουάντουμ MRA, δηλαδή οι τομογράφοι οι κβαντικοί οι οποίοι είναι το μέλλον θα έχουν 100.000 φορές μεγαλύτερη ευκρίνεια στον εντοπισμό καρκινικών κυττάρων και θα μπορούν να κάνουν και θεραπεία. Αυτό είναι το μέλλον της ιατρικής και δεν μπορούμε να το κρύβουμε από τον κόσμο. Είναι κβαντικά μηχανήματα που μας έχουν βοηθήσει σε διάγνωση, θεραπεία και στο να καταλάβουμε καλύτερα το πώς λειτουργούν τα πράγματα σε μοριακό και ατομικό επίπεδο».

Τι είπε για τον όρο «ολιστική παιδίατρος»

Στην ερώτηση για την αναφορά στη σελίδα της ότι είναι «ολιστική παιδίατρος», η κυρία Καρυστιανού εξήγησε ότι χρησιμοποιεί τον όρο με την έννοια της συνολικής προσέγγισης του ασθενούς.

«Το ολιστικός σημαίνει συνολικός, βλέπουμε δηλαδή τον μικρό ασθενή εγώ ως παιδίατρος ως σύνολο. Αυτό σημαίνει ότι δεν θα παρέμβω μόνο όταν θα χρειαστεί να δώσω θεραπεία. Θα παρέμβω, όπως κάνω κάθε χρόνο στην αρχή του έτους, να ενισχύσω το ανοσοποιητικό, να βγάλουν τα παιδιά πιο εύκολα τον χειμώνα. Αυτό είναι στα πλαίσια να βλέπω τον ασθενή συνολικά και όχι μόνο για να χορηγώ φάρμακα».

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