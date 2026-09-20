Ο… τρόμος του χειρότερου σεναρίου για τον… χειμώνα

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Ο διαβόητος Νόμος του Μέρφι αναφέρει πως «οτιδήποτε μπορεί να πάει στραβά, θα πάει στραβά». Ορισμένοι περιγράφουν τον αφορισμό αυτό ως μια ρεαλιστική, ενίοτε και ως αισιόδοξη, εκτίμηση της πραγματικότητας, ωστόσο για την κυβέρνηση – στην τρέχουσα συγκυρία – αποτελεί την επιβεβαίωση του χειρότερου σεναρίου, όσον αφορά στις διεθνείς εξελίξεις.

Ενδεικτική του προβληματισμού που επικρατεί μετά την «έκρηξη» στις τιμές της ενέργειας παγκοσμίως ήταν η σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου, με αντικείμενο τις εξελίξεις στον τομέα αυτό και τις υπάρχουσες δημοσιονομικές δυνατότητες για παρεμβάσεις στήριξης των πολιτών, οι οποίοι βλέπουν έντρομοι την τιμή της αμόλυβδης βενζίνης να ξεπερνά τα 2,1 ευρώ το λίτρο στα μεγάλα αστικά κέντρα και να έχει εκτοξευτεί πάνω από τα 2,5 ευρώ στην περιφέρεια.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης επιχείρησε να υποβαθμίσει τη σύσκεψη, λέγοντας ότι είναι τακτική και ότι αποφάσεις έχουν ήδη ληφθεί για τον τρέχοντα μήνα. Ωστόσο, ο ίδιος αναφέρθηκε στον δημοσιονομικό χώρο που έχει απομείνει από το πλεόνασμα του 2025 – τον προσδιόρισε περίπου στα 200 εκατ. ευρώ –, ενώ οι πληροφορίες αναφέρουν ότι εξετάζεται η επέκταση της επιδότησης του ντίζελ κίνησης και για τον Οκτώβριο, αλλά και άλλα μέτρα στήριξης – πάντα, βέβαια, εντός δημοσιονομικού ορίου.

Από την πλευρά του, ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης επιχείρησε να στείλει μήνυμα αισιοδοξίας, λέγοντας ότι «έχουμε ήδη διαθέσει 800 εκατ. ευρώ για τη στήριξη των πολιτών. Συνεχίζουμε επίσης την επιδότηση στο ντίζελ. […] Οι συσκέψεις που κάνουμε έχουν έναν συγκεκριμένο στόχο: να είμαστε πάνω από τα προβλήματα, όπως και σε κάθε άλλη κρίση. Όμως υπάρχει κάτι που προσωπικά θεωρώ πολύ σημαντικό: οι αντοχές της οικονομίας έχουν αξία όταν μετατρέπονται σε αντοχές της κοινωνίας. Γι’ αυτό έχουμε κρατήσει δημοσιονομικές εφεδρείες, ώστε να έχουμε επιλογές όταν οι συνθήκες δυσκολεύουν».

Ανησυχία

Ωστόσο, πλέον η ανησυχία για νέο πληθωριστικό σοκ είναι σχεδόν απτή στην Αθήνα, καθώς μετά τα Στενά του Ορμούζ κλείνουν κι άλλες δίοδοι μεταφοράς πετρελαίου, καθώς οι Χούθι εμφανίζονται να προελαύνουν στην Υεμένη και να υποχρεώνουν τη Σαουδική Αραβία να περιορίσει τη χρήση του αγωγού Ανατολής – Δύσης, ο οποίος υπέστη πλήγμα και ζημιές. Εν τω μεταξύ, τα συνεχιζόμενα χτυπήματα της Ουκρανίας σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις της Ρωσίας προκαλούν επιπλέον ελλείψεις σε μια ήδη πιεσμένη αγορά (εκτιμάται ότι λείπουν περίπου 10 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως).

Το χειρότερο, ωστόσο, είναι ότι καμία από τις δύο συγκρούσεις – Ουκρανία και Μέση Ανατολή – δεν μοιάζει να οδηγείται σε εκτόνωση. Αντιθέτως, οι περισσότερες εκτιμήσεις αναφέρουν ότι πιο πιθανό είναι να υπάρξει νέα ανάφλεξη σε κάποιο από τα μέτωπα, ενώ ακόμα κι αν τα πράγματα παραμείνουν ως έχουν, οι αγορές πλέον χαρακτηρίζονται από τεράστια ρευστότητα και ανησυχία, με αποτέλεσμα οι τιμές των υδρογονανθράκων να εκτινάσσονται στη… στρατόσφαιρα και να προκαλούν αλλεπάλληλες αυξήσεις στην ενέργεια – και συνακόλουθα… στα πάντα όλα.

Υπό αυτές τις συνθήκες, η κυβέρνηση κυριολεκτικά καλείται να «ξύσει τον πάτο του βαρελιού», καθώς:

● Οι νέες πιέσεις μεταφέρονται απευθείας στα πορτοφόλια των πολιτών, οι οποίοι, π.χ., ακούν για πετρέλαιο θέρμανσης με τιμή 1,95 ευρώ το λίτρο και… εναποθέτουν τις ελπίδες τους σε ήπιο χειμώνα.

● Τα νέα μέτρα που ανακοινώθηκαν από τον πρωθυπουργό στη ΔΕΘ κυριολεκτικά εξανεμίζονται υπό το βάρος του νέου κύματος ακρίβειας που ήδη έχει αρχίσει και αναμένεται να κορυφωθεί τους επόμενους μήνες.

● Ήδη, στην κυβέρνηση και στη Ν.Δ. υπάρχει συζήτηση για νέο πακέτο μέτρων, το οποίο θα παρουσιαστεί τον Απρίλιο, όταν και θα έχει δημοσιοποιηθεί το δημοσιονομικό αποτέλεσμα του 2026.

Πιέσεις

Ωστόσο, δεδομένου ότι η χώρα βρίσκεται σε άτυπη προεκλογική περίοδο, με τον πρωθυπουργό να προσδιορίζει τον χρόνο της κάλπης την άνοιξη του 2027, δεν είναι λίγα τα «γαλάζια» στελέχη που προειδοποιούν ότι ένας δύσκολος χειμώνας – έτσι τον χαρακτήρισε και ο ίδιος ο Μητσοτάκης από το βήμα της Βουλής – θα επιτείνει την ήδη σημαντική φθορά που έχει υποστεί η κυβέρνηση και ότι ένα νέο πακέτο μέτρων λίγο πριν από τις εκλογές θα μπορούσε να είναι «δώρο άδωρο» ή, ακόμα χειρότερα, να θεωρηθεί ως μια αμιγώς προεκλογική κίνηση και να έχει αντίθετα από τα προσδοκώμενα αποτελέσματα.

Στο πλαίσιο αυτό, λένε τα στελέχη αυτά, η κυβέρνηση θα πρέπει να δείξει άμεσα αντανακλαστικά και να λειτουργήσει ως «Προμηθέας», δηλαδή να χτίσει από νωρίς «γραμμές άμυνας» που θα περιορίσουν τις συνέπειες των πιέσεων από τις πολύ αυξημένες τιμές της ενέργειας.

Ήδη, σε συζητήσεις αναφέρονται πιο ισχυρές παρεμβάσεις, όπως συμμετοχή των διυλιστηρίων στις εκπτώσεις στην αμόλυβδη και το ντίζελ κίνησης, διεύρυνση των εισοδηματικών και γεωγραφικών κριτηρίων για το επίδομα θέρμανσης, άμεσες παρεμβάσεις στις τιμές του ρεύματος (που επίσης έχουν πάρει την ανιούσα) και, φυσικά, προσπάθεια να… ξυπνήσουν οι Βρυξέλλες και να χαράξουν συντονισμένες δράσεις, καθώς οι περισσότερες χώρες – μέλη της Ε.Ε. κινούνται μόνες τους.

Πάντως, αξίζει να σημειωθεί ότι ο Πιερρακάκης, ερωτηθείς για «προεκλογικό» πακέτο μέτρων, εμφανίστηκε κάθετος: «Δεν είναι αυτή η λογική μας. Αυτό είναι σαν να λέει ένα πολιτικό σύστημα στον πολίτη ότι η ψήφος είναι ανταποδοτική κι ότι εγώ σκέφτομαι να κάνω πράγματα χρηματοδοτώντας την οικονομία επειδή πιστεύω ότι θα με ψηφίσεις. […] Η γνώμη μου είναι ότι είναι λάθος και ότι δεν λειτουργεί κιόλας. Ο κόσμος δεν έχει ψηφίσει τον Κυριάκο Μητσοτάκη κι εμάς για τέτοιου τύπου λογικές». Ωστόσο, όπως λένε «γαλάζια» στελέχη, πολλά θα εξαρτηθούν από το πόσο δύσκολος θα είναι ο χειμώνας.

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