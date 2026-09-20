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Νίκος Θρασυβούλου ΝΙΚΟΣ ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΥ

20.09.2026 07:11

Podcast – Κώστας Μπερικόπουλος: «Ο κωμικός ηθοποιός, παίζοντας, αγγίζει πάντα τις δραματικές χορδές του»

20.09.2026 07:11
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Από τις 30 Σεπτεμβρίου, ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα καλοκαίρια του ελληνικού σινεμά παίρνει παράταση στον Πειραιά. Το «Τζένη Τζένη» σε σκηνοθεσία και σύλληψη του Νίκου Καραθάνου παρουσιάζεται στην Κεντρική Σκηνή του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά έως τις 8 Νοεμβρίου, για έναν νέο κύκλο παραστάσεων. Τον ρόλο του Μίλτου Κασανδρή (Λάμπρος Κωνσταντάρας) ερμηνεύει ο Κώστας Μπερικόπουλος. Με αυτή την αφορμή, ο σπουδαίος ηθοποιός μίλησε στο topontiki.gr.

Το «Τζένη Τζένη» ανήκει σε εκείνες τις ταινίες που γνωρίζουμε σχεδόν από μνήμης, μια κομεντί που έχει στοιχειώσει τα μεσημέρια της Κυριακής και, για περισσότερες από μία γενιές, είναι κάτι περισσότερο από μια απλή ανάμνηση. Στη σκηνή του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά, όμως, το γνώριμο αυτό υλικό αλλάζει θερμοκρασία: κρατά το χιούμορ, την ελαφρότητα και τη λαϊκότητά του, ενώ τα περιγράμματα λιώνουν και η χαρά συνυπάρχει με τη μελαγχολία. Τρυφερό, αλλά χωρίς συναισθηματικές ευκολίες, το «Τζένη Τζένη» του Νίκου Καραθάνου κοιτάζει αυτή την τόσο οικεία κινηματογραφική Ελλάδα από την απόσταση του σήμερα.

Ο Κώστας Μπερικόπουλος εξήγησε ότι, με αρχική έμπνευση το «Τζένη Τζένη», την κλασική ταινία της Φίνος Φιλμ, ο Νίκος Καραθάνος στρέφει το βλέμμα του στη μυθική πλέον αφήγηση των ελληνικών ταινιών, την αφήγηση μιας Ελλάδας φωτός, καλοκαιριού, ελαφρότητας και ομορφιάς, που στη σύγχρονη εποχή φαντάζει όλο και πιο μακρινή. Με νοσταλγία για τη χαμένη αυτή αφέλεια των καλοκαιρινών βραδιών και με έναν θίασο «σκιών», φαντασμάτων των ηρώων της κλασικής ταινίας, στήνει ένα καλοκαιρινό, ηλιόλουστο ρέκβιεμ, έναν θρήνο για το τέλος αυτής της εποχής και, συνάμα, μια γιορτή για την αθανασία που της χάρισε η ασημένια οθόνη. Μέσα σε αυτό το γιορτινό και πένθιμο κλίμα, τόσο ο ίδιος όσο και οι άλλοι ηθοποιοί του θιάσου αναζητούν αυτές τις θεϊκές μορφές που συνόδεψαν τα κυριακάτικα τραπέζια των παιδικών τους χρόνων, σε μια Ελλάδα που καταδύεται καθημερινά στο πέλαγος των αναμνήσεών της, αναζητώντας τον εαυτό της, ξανά και ξανά.

Η παράσταση πραγματοποιείται στο πλαίσιο των 100 χρόνων από τη γέννηση του Κώστα Πρετεντέρη. Τέλος, ο ηθοποιός δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στη συνεργασία του επί σκηνής, αλλά και στην πολύ φιλική του σχέση με τη Χάρις Αλεξίου.

Η συνομιλία έκλεισε με τα χειμερινά του σχέδια, που ειδικά για φέτος θα είναι μόνο τηλεοπτικά.

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