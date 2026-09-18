Podcast – Μπαλί, τι καλά να μην υπήρχαν οι τουρίστες…

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Πριν από τριάντα χρόνια, το Μπαλί συστήθηκε στους Έλληνες ως εξωτικός προορισμός, ιδανικός για γαμήλια ταξίδια, κάτι σαν επίγειος παράδεισος, χωρίς καν να γνωρίζουμε ότι πρόκειται για ένα νησί της Ινδονησίας. Σήμερα οι Έλληνες το έχουν εγκαταλείψει σχεδόν, προτιμώντας άλλους ανάλογους ταξιδιωτικούς προορισμούς. Το ανακάλυψαν όμως το Μπαλί οι Ιταλοί και οι Γάλλοι, φθάνοντας τον υπερτουρισμό στα όρια του και σε σημείο να μην μπορείς να χαρείς τις πολλές ομορφιές και το έντονο πολιτιστικό ενδιαφέρον του νησιού.

Οι παραλίες, η διαμόρφωσή τους, με μουσικές και beach bar, και η πολυκοσμία τους μπορεί να σε οδηγούν, για μια ακόμη φορά να ψελλίσεις «σαν τη Χαλκιδική δεν έχει». Ωστόσο, διατηρούν, λόγω της περιρρέουσας βλάστησης, το εξωτικό τους χρώμα και τα νερά τους παραμένουν ισχυρή μαγνητική δύναμη για τους επισκέπτες. Όσο για το πολιτιστικό ενδιαφέρον, αυτό επικεντρώνεται στην πρωτεύουσα του νησιού, την Ουμπούντ, στα ψηλά του Μπαλί. Σε αυτήν διακρίνουμε το σφύζον κέντρο παραγωγής πολιτισμού, που ήταν πάντα το Μπαλί, με τους ινδουϊστικούς ναούς, τις σχετικές χορευτικές παραστάσεις, τα μουσεία. Διότι, το Μπαλί, αντίθετα από την υπόλοιπη, μουσουλμανική Ινδονησία, παραμένει μια νησίδα ινδουϊσμου, με ανάλογα δείγματα και σημεία πολιτισμού. Κι όταν ο επισκέπτης τα γνωρίσει αυτά, μπορεί να βρεθεί στα περίχωρα της Ουμπούντ, όπου θα θαυμάζει την ομορφιά των βαθμιδωτών ορυζώνων, αλλά και τις φυτείες του καφέ. Εκεί μπορεί να δοκιμάσει πραγματικά πρωτότυπες και ισχυρές γεύσεις καφέ και σίγουρα θα αγοράσει κάποιες από αυτές να συνοδεύουν τη μνήμη του Μπαλί στην Ελλάδα.

Διαβάστε επίσης:

Podcast – Αστέριος Πελτέκης: «Στη χώρα μας το σκυλάδικο τις δεκαετίες του ’80 και του ’90 ήταν ένα είδος απελευθέρωσης»

Podcast – Λένα Μαντά: «Ναι! Παίρνω πολύ αγάπη από τους αναγνώστες μου, αλλά όταν κλείνει η πόρτα του σπιτιού μου, μένω εγώ και η θλίψη μου»

Podcast – Αιμιλιανός Σταματάκης: «Ο τύπος ανθρώπου του Νίκου Ξυλούρη δεν υπάρχει στη σύγχρονη εποχή»