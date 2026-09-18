Ο Μητσοτάκης στις ΗΠΑ, ο Ρούμπιο στην Αθήνα: Οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις «τρέχουν» ξανά – Οι επενδύσεις και η ατζέντα στον ΟΗΕ

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Με επίκεντρο την προσέλκυση επενδύσεων, την τεχνολογία, την ενέργεια και την ενίσχυση των ελληνοαμερικανικών σχέσεων ξεκινά τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου η επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη στις Ηνωμένες Πολιτείες, στο περιθώριο της 81ης Εβδομάδας Υψηλού Επιπέδου της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.

Ο πρωθυπουργός θα αρχίσει την αμερικανική του περιοδεία από το Σαν Φρανσίσκο, όπου θα πραγματοποιήσει επαφές με εταιρείες υψηλής τεχνολογίας, αλλά και με Έλληνες που δραστηριοποιούνται στη Silicon Valley.

Την Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου θα βρεθεί στο Πανεπιστήμιο Stanford, όπου θα μιλήσει σε κλειστή εκδήλωση του Hoover Institution, παρουσία και της πρώην υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ Condoleezza Rice.

Από τις 23 έως τις 25 Σεπτεμβρίου ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα μεταβεί στη Νέα Υόρκη, όπου το οικονομικό και επενδυτικό σκέλος θα καταλάβει σημαντικό μέρος του προγράμματός του.

Στο επίκεντρο οι επενδύσεις

Ο πρωθυπουργός αναμένεται να συμμετάσχει σε roundtable με περισσότερους από 30 θεσμικούς επενδυτές με έκθεση στην ελληνική οικονομία και στις μεγαλύτερες ελληνικές επιχειρήσεις. Παράλληλα, θα έχει συναντήσεις με επικεφαλής και ανώτατα στελέχη σημαντικών διεθνών χρηματοπιστωτικών οργανισμών. Στην ατζέντα αναμένεται να βρεθούν οι διεθνείς εξελίξεις στους τομείς της ενέργειας, της άμυνας, της τεχνολογίας και των υπηρεσιών.

Στόχος της ελληνικής πλευράς είναι να αναδειχθεί η πορεία της ελληνικής οικονομίας, η δημοσιονομική σταθερότητα και η συνέχιση των μεταρρυθμίσεων, με έμφαση στην αύξηση των επενδύσεων ως ποσοστό του ΑΕΠ και στις επιδόσεις της χώρας στην προσέλκυση ξένων άμεσων επενδύσεων.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται επίσης να παρουσιάσει την Ελλάδα ως χώρα εγκατάστασης περιφερειακών δραστηριοτήτων διεθνών επιχειρήσεων, υπογραμμίζοντας τα κίνητρα και το φορολογικό πλαίσιο για τα στελέχη πολυεθνικών εταιρειών.

Η ατζέντα στον ΟΗΕ

Στη Νέα Υόρκη, ο πρωθυπουργός θα έχει σειρά επαφών με ξένους ηγέτες, διεθνή μέσα ενημέρωσης και εκπροσώπους μεγάλων αμερικανοεβραϊκών οργανώσεων.

Το πρωί της Τετάρτης 23 Σεπτεμβρίου θα συμμετάσχει στην εναρκτήρια εκδήλωση της Παγκόσμιας Συμμαχίας OceanEye, πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ενισχυμένη παρακολούθηση των ωκεανών και των θαλασσών, με αξιοποίηση δορυφορικών δεδομένων και ψηφιακών μοντέλων. Την πρωτοβουλία συμπροεδρεύουν η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ursula von der Leyen και ο πρωθυπουργός του Καναδά Mark Carney.

Την ίδια ημέρα ο πρωθυπουργός θα απευθύνει χαιρετισμό σε ομογενειακό γεύμα που συνδιοργανώνουν 28 ομογενειακές οργανώσεις, μεταξύ των οποίων οι AHEPA, HALC, PSEKA, AHI, HANC και HACC. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης αναμένεται να τιμηθούν επιφανείς εκπρόσωποι της ελληνικής διασποράς.

Την Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα συναντηθεί με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ António Guterres και αργότερα θα απευθύνει την ομιλία του στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών.

Την ίδια ημέρα θα συμμετάσχει σε εκδήλωση για την τεχνητή νοημοσύνη στο Πανεπιστήμιο Columbia.

Η επίσκεψη στις ΗΠΑ θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου με ζωντανή συνέντευξη του πρωθυπουργού στο Bloomberg.

Στο κάδρο και ο Μάρκο Ρούμπιο

Η επίσκεψη Μητσοτάκη στις ΗΠΑ πραγματοποιείται σε μια περίοδο αυξημένης κινητικότητας στις ελληνοαμερικανικές σχέσεις, καθώς στην Αθήνα αναμένεται το επόμενο διάστημα και ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας αναμένεται να επισκεφθεί την Αθήνα στο πρώτο δεκαήμερο του Οκτωβρίου, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει οριστικοποιηθεί η ακριβής ημερομηνία. Ελληνικά και αμερικανικά δημοσιεύματα έχουν αναφέρει ως πιθανή ημερομηνία την 3η Οκτωβρίου.

Ο Ρούμπιο αναμένεται να συνοδεύεται από στελέχη του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, καθώς και από δύο υφυπουργούς του υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ. Στο επίκεντρο των επαφών, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, αναμένεται να βρεθούν η διαχείριση της παράτυπης μετανάστευσης, η προστασία των συνόρων, η καταπολέμηση της διακίνησης ναρκωτικών και η ενίσχυση των ελέγχων στα ελληνικά αεροδρόμια.

Η επίσκεψη συνδέεται με τον επόμενο γύρο του Στρατηγικού Διαλόγου Ελλάδας–ΗΠΑ, ενώ στις θεματικές που έχουν αναφερθεί για τις διμερείς επαφές περιλαμβάνονται επίσης η άμυνα, η ενέργεια και οι περιφερειακές εξελίξεις. Πληροφορίες έχουν συνδέσει τον νέο γύρο του διαλόγου και με την επικαιροποίηση της ελληνοαμερικανικής Συμφωνίας Αμοιβαίας Αμυντικής Συνεργασίας (MDCA).

Στο ίδιο πλαίσιο εντάσσεται και η πρόσφατη τηλεφωνική επικοινωνία του Ρούμπιο με τον υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη, κατά την οποία συζητήθηκαν οι περιφερειακές εξελίξεις και ο προγραμματισμός του επόμενου γύρου του Στρατηγικού Διαλόγου Ελλάδας–ΗΠΑ.

Έτσι, η αμερικανική περιοδεία του Κυριάκου Μητσοτάκη αποκτά και μια δεύτερη διάσταση: πέρα από την οικονομία, τις επενδύσεις και την παρουσία της Ελλάδας στα διεθνή φόρα, λειτουργεί ως μέρος ενός ευρύτερου κύκλου επαφών Αθήνας και Ουάσιγκτον, ενόψει και της επίσκεψης Ρούμπιο στην ελληνική πρωτεύουσα.

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