Αντιδράσεις της αντιπολίτευσης για τη συνέντευξη Μητσοτάκη: Η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης θα «ανοίξει» με 60% αύξηση σε σχέση με πέρυσι

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Με κοινή ανακοίνωση των Τομέων Ενέργειας και Οικονομικών, το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής εξαπολύει επίθεση στην κυβέρνηση και στον Κυριάκο Μητσοτάκη, κατηγορώντας τον για «κραυγαλέα αντίφαση» στον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζεται την κρίση στο ενεργειακό κόστος.

Αφορμή στάθηκε η συνέντευξη του πρωθυπουργού στην ΕΡΤ, όπου, σύμφωνα με τη Χαριλάου Τρικούπη, από τη μία πλευρά επικαλέστηκε έλλειψη δημοσιονομικού χώρου για την ουσιαστική πρόσθετη στήριξη των πολιτών απέναντι στους φουσκωμένους λογαριασμούς, και από την άλλη απέκλεισε το ενδεχόμενο φορολόγησης των υπερκερδών των διυλιστηρίων, υποστηρίζοντας ότι τα χρήματα πρέπει να επιστρέφουν απευθείας στους καταναλωτές.

Η ανακοίνωση του κόμματος τονίζει πως η στάση αυτή αναδεικνύει μια σαφή πολιτική επιλογή. «Η αντίφαση είναι προφανής: όταν πρόκειται για τους πολίτες, ο δημοσιονομικός χώρος δεν επαρκεί. Όταν πρόκειται για τα υπερκέρδη των ισχυρών, η κυβέρνηση επιλέγει να μην τον αυξήσει», αναφέρει χαρακτηριστικά το ΠΑΣΟΚ, θέτοντας ευθέως το ερώτημα: «Με ποιους είστε; Με τα υπερκέρδη ή με τους πολίτες;».

Ολόκληρη η ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ:

«Αποφασίστε: με ποιους είστε; Με τα υπερκέρδη ή με τους πολίτες;

Στη συνέντευξη του στην ΕΡΤ, μέσα σε λίγα λεπτά, ο Πρωθυπουργός ανέδειξε την κραυγαλέα αντίφαση της κυβερνητικής πολιτικής για την ακρίβεια.

Από τη μία, ισχυρίστηκε ότι δεν υπάρχει δημοσιονομικός χώρος για ουσιαστική πρόσθετη στήριξη των πολιτών απέναντι στο αυξανόμενο ενεργειακό κόστος. Από την άλλη, όταν ρωτήθηκε για τη φορολόγηση των υπερκερδών των διυλιστηρίων, απάντησε ότι δεν εξετάζει ένα τέτοιο μέτρο, υποστηρίζοντας ότι τα χρήματα πρέπει να επιστρέφουν απευθείας στους καταναλωτές.

Η αντίφαση είναι προφανής: όταν πρόκειται για τους πολίτες, ο δημοσιονομικός χώρος δεν επαρκεί. Όταν πρόκειται για τα υπερκέρδη των ισχυρών, η κυβέρνηση επιλέγει να μην τον αυξήσει.

Υπάρχει, όμως, και μια ακόμη κρίσιμη διάσταση. Η αύξηση των τιμών δημιουργεί πρόσθετα φορολογικά έσοδα για το κράτος μέσω του ΦΠΑ. Αυτός ο δημοσιονομικός χώρος δεν μπορεί να αγνοείται όταν η κυβέρνηση μιλά για την ακρίβεια και ζητά από τους πολίτες να επωμιστούν το κόστος.

Το ΠΑΣΟΚ έχει προτείνει τη φορολόγηση των υπερκερδών των διυλιστηρίων και την επιστροφή των εσόδων στην κοινωνία. Μια πολιτική επιλογή που βρίσκεται άλλωστε στο επίκεντρο της ευρωπαϊκής συζήτησης, καθώς έξι ευρωπαϊκές χώρες ζητούν πλέον αντίστοιχες παρεμβάσεις, ενώ η Πορτογαλία έχει ήδη επιβάλει έκτακτο φόρο 33% στα υπερκέρδη των διυλιστηρίων».

ΕΛΑΣ: Ο κ. Μητσοτάκης παρουσίασε ως επιτυχία την τιμή κάτω από 1,75 ευρώ

«Ο κ. Μητσοτάκης δεν ανακοίνωσε μέτρα για την ενέργεια. Ανακοίνωσε ότι θα ανακοινώσει μέτρα», σχολιάζει η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη για τη συνέντευξη του Κυριάκου Μητσοτάκη.

«Ανέφερε πρώτα ένα σενάριο με το πετρέλαιο θέρμανσης στα 2 ευρώ και στη συνέχεια παρουσίασε ως επιτυχία την τιμή κάτω από 1,75 ευρώ. Δεν εξήγησε, όμως, πώς προκύπτουν οι τιμές αυτές, ποια θα είναι η κρατική παρέμβαση και πως θα επιτευχθεί η μείωση.

Εξήγγειλε “οριζόντια αύξηση” του επιδόματος θέρμανσης, χωρίς να πει ούτε το ποσό της αύξησης ούτε τους δικαιούχους και τη διάρκειά της. Μίλησε για συμμετοχή των διυλιστηρίων, χωρίς καμία συγκεκριμένη δέσμευση. Παρουσίασε ως πιθανότητα την επαναφορά πλαφόν στα περιθώρια κέρδους και παρέπεμψε όλες τις λεπτομέρειες στην επόμενη εβδομάδα.

Ακόμη και η έννοια της “οριζόντιας αύξησης” παραμένει θολή, αφού την ίδια στιγμή επικαλέστηκε γεωγραφικά και κλιματικά κριτήρια.

Αυτή δεν είναι ενεργειακή πολιτική. Είναι η γνωστή επικοινωνιακή αριθμητική της κυβέρνησης: πρώτα κατασκευάζει ένα υποθετικό σημείο αναφοράς, μετά βαφτίζει τη μικρότερη ακρίβεια “στήριξη” και στο τέλος αφήνει τον λογαριασμό κενό.

Η αντιμετώπιση της ακρίβειας εξελίσσεται σε ένα ακόμη κυβερνητικό φιάσκο. Όμως ο χειμώνας αναμένεται δύσκολος και οι πολίτες δεν θερμαίνονται με εξαγγελίες εξαγγελιών».

ΣΥΡΙΖΑ: Ο κ. Μητσοτάκης ανακάλυψε ότι μπορεί να μειωθεί ακόμη και ο Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης στα καύσιμα

«Ο κ. Μητσοτάκης ανακάλυψε απόψε την ακρίβεια και μαζί ανακάλυψε ότι μπορεί να μειωθεί ακόμη και ο Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης στα καύσιμα, όπως προτείνει επιτακτικά ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ εδώ και καιρό, όταν μόλις πριν από λίγους μήνες απέρριπτε τη μείωση ΕΦΚ και ΦΠΑ επικαλούμενος το δημοσιονομικό κόστος», αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ σχολιάζοντας τη συνέντευξη του πρωθυπουργού.

«Ίσως στην πραγματικότητα προσγείωσε τον κ. Πρωθυπουργό ο πληθωρισμός που τον Αύγουστο έφτασε στο 3,8%, το κόστος στέγασης αυξήθηκε κατά 9,7%, το πετρέλαιο θέρμανσης κατά 53,2% και η βενζίνη κατά 15,3% σε σχέση με πέρυσι.

Μετά από επτά χρόνια διακυβέρνησης, ο κ. Μητσοτάκης δεν δικαιούται να εμφανίζεται ως παρατηρητής της ακρίβειας. Η κυβέρνηση με τη πολιτική της αφήνει τους πολίτες να πληρώνουν πανάκριβα ενέργεια, καύσιμα, στέγη και βασικά αγαθά και όταν η κατάσταση γίνεται ασφυκτική, παρεμβαίνει με επιδόματα και passes ως επιδοτήσεις μέρους της ζημίας.

Όσο για το επίδομα ανεργίας χρειάστηκε ο ίδιος ο πρωθυπουργός να αδειάσει τον κυβερνητικό του εκπρόσωπο και να υπενθυμίσει το αυτονόητο: ότι το επίδομα ανεργίας δεν είναι φιλοδώρημα της κυβέρνησης αλλά ασφαλιστικό και ανταποδοτικό δικαίωμα των εργαζομένων.

Ο κ. Μητσοτάκης κυβερνά επτά χρόνια και οι πολίτες εξακολουθούν να πληρώνουν το κόστος των νεοφιλελεύθερων επιλογών του», καταλήγει ο ΣΥΡΙΖΑ.

KKE: Ο κ. Μητσοτάκης επιλέγει να στηρίξει ξανά τα μονοπώλια της ενέργειας και όχι τη λαϊκή οικογένεια

Την τηλεοπτική συνέντευξη του πρωθυπουργού στο ΕΡΤnews, σχολίασε με ανακοίνωσή του το ΚΚΕ.

Όπως επισημαίνει: «Ο κ. Μητσοτάκης επιλέγει να στηρίξει ξανά τα μονοπώλια της ενέργειας και όχι τη λαϊκή οικογένεια – με τις γνωστές του κουτοπονηριές – ανακοινώνοντας ως “παροχή”, ότι η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης θα “ανοίξει” με 60% αύξηση σε σχέση με τον περσινό Οκτώβριο.

Όσο για τα πλαφόν στο περιθώριο κέρδους των διυλιστηρίων, αυτά τα έχουμε ξαναδεί και ούτε τις τιμές μειώνουν, ούτε αγγίζουν στο ελάχιστο τα τεράστια κέρδη των ενεργειακών ομίλων, οι οποίοι έχουν χίλιους δυο τρόπους να τα “μαγειρεύουν” και να τα κάνουν απροσπέλαστα.

Πραγματική ανάσα ανακούφισης θα μπορούσαν να δώσουν οι προτάσεις του ΚΚΕ για πλαφόν στην τιμή της χονδρικής και της λιανικής, καθώς και για μόνιμη κατάργηση των άδικων έμμεσων φόρων, όπως είναι ο ΦΠΑ και οι Ειδικοί Φόροι Κατανάλωσης σε ενέργεια και καύσιμα. Αντί για αυτό, ο κ. Μητσοτάκης μίλησε για μια “προσωρινή μείωση” του ΕΦΚ στα καύσιμα, “αν και εφόσον το δεχθεί η ΕΕ”, αντιγράφοντας τις προτάσεις των κομμάτων της “κοστολογημένης” σοσιαλδημοκρατίας κι αυτό τη στιγμή που τα κρατικά ταμεία έχουν γεμίσει με 6,5 δις πλεόνασμα μόνο στο πρώτο 8μηνο του 2026».

Συνεχίζοντας το ΚΚΕ, τονίζει ότι: «Σχετικά με το επίδομα ανεργίας, ομολόγησε ότι η πολιτική της κυβέρνησης είναι ο εκβιασμός των ανέργων για να αποδέχονται την όποια κακοπληρωμένη θέση εργασίας, διαφορετικά θα μένουν χωρίς εισόδημα, στην ίδια λογική δηλαδή με τη θέση που εξέφρασε ως “λαγός” ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Απέναντι στην πολιτική της κυβέρνησης της ΝΔ και της βολικής αντιπολίτευσης, που καλούν τον λαό να συμβιβαστεί με τη μιζέρια, υπάρχει εναλλακτική και βρίσκεται στην αμφισβήτηση των κοινών τους δεσμεύσεων, στους αγώνες σε συμπόρευση με το ΚΚΕ, που βάζουν μπροστά τις σύγχρονες λαϊκές ανάγκες σε σύγκρουση με τα κέρδη των λίγων.

ΥΓ: Από τη συνέντευξη του κ. Μητσοτάκη δεν έλειψε και η πριμοδότηση του ναζί εγκληματία Κασιδιάρη, τον οποίο χαρακτήρισε “αντισυστημικό”, ενώ γνωρίζει πάρα πολύ καλά ότι οι φασίστες είναι τα μαντρόσκυλα του συστήματος που και ο ίδιος υπηρετεί. Απέναντι σε αυτό το στημένο παιχνίδι της αλληλοτροφοδότησης, ο λαός και το κίνημά του έχει τη δύναμη να στείλει τέτοιες δυνάμεις στο χρονοντούλαπο της ιστορίας, όπου και ανήκουν».

Κωνσταντοπούλου: Ανάλγητη, ιδιοτελής και τυχοδιωκτική η διακυβέρνηση της χώρας

Τη συνέντευξη του πρωθυπουργού σχολίασε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου.

«Παρακολούθησα τη μαγνητοσκοπημένη συνέντευξη του Πρωθυπουργού στην ΕΡΤ και είναι απαραίτητο να γίνουν κάποιες επισημάνσεις. Ένας χρυσοκάνθαρος Πρωθυπουργός που έχει αυξήσει την περιουσία του, που παίρνει επίδομα αγρότη και μάλιστα ακούσαμε το τελευταίο διάστημα ότι είναι αγρότης σε αγρανάπαυση, που εμπλέκεται σε σκάνδαλο, που ενορχηστρώνει ένα χουντικού τύπου παρακράτος για να αντιμετωπίσει και να εξουδετερώσει πολιτικούς αντιπάλους.

Τι είπε σήμερα στους πολίτες;

Πρώτον, ότι για τα εθνικά θέματα έχει ο Θεός. Για την επέκταση των χωρικών μας υδάτων στα 12 μίλια, είπε ότι είναι ένα δικαίωμά μας. Χαίρομαι πολύ.

Είναι δικαίωμά μας εδώ και περισσότερα από 40 χρόνια. Ένα δικαίωμα που δυστυχώς οι κυβερνήσεις δεν έχουν ασκήσει και η στάση αυτή, η εφεκτική, προσομοιάζει με την επί δεκαετίες άφεση και ενός άλλου δικαιώματος και άλλων πολύ σημαντικών αξιώσεων και μιλώ για τη Διεκδίκηση των Γερμανικών Οφειλών. Όταν τα δικαιώματα δεν τα ασκείς, τότε δίνεις στον αντίπαλο το πλεονέκτημα και του δίνεις βέβαια και την άνεση να τα αμφισβητεί.

Έχουν περάσει 81 χρόνια από τη λήξη του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, 82 χρόνια από την Απελευθέρωση της Αθήνας και της Ελλάδας και δεν έχει ασκηθεί αυτό το θεμελιώδες ιστορικής σημασίας αξιακής και ηθικής αναφοράς, αλλά και τεράστιας οικονομικής σημασίας δικαίωμα του ελληνικού λαού. Με τον ίδιο τρόπο που ο κύριος Μητσοτάκης ασκεί πολιτική κατευνασμού προς την κοινωνία σε σχέση με τις Γερμανικές Οφειλές, με τον ίδιο τρόπο επιδιώκει να ασκήσει τον ίδιο κατευνασμό σε σχέση με τα κυριαρχικά μας δικαιώματα.

Την ίδια ώρα οι πιλότοι μας, οι πιλότοι της Πολεμικής Αεροπορίας υποχρεώνονται καθημερινά να αναχαιτίζουν παραβιάσεις του ελληνικού εναέριου χώρου και να επωμίζονται εκείνοι το βάρος και το κόστος της εφεκτικότητας των ελληνικών Κυβερνήσεων.

Την ίδια ώρα οι πιλότοι μας θυσιάζονται σε ιδιωτικά air shows με συμμετοχή συγγενών πολιτικών προσώπων, όπως η περίπτωση του κυρίου Ποδηματά, αδελφού της Άννυς Ποδηματά, πρώην Ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ, που ήταν ο διοργανωτής αυτού του μακάβριου και μοιραίου air show που στοίχισε τη ζωή σε δύο πολύτιμους πιλότους μας πριν από λίγες μέρες».

Η κα Κωνσταντοπούλου τόνισε πως: «Μου προξενεί αλγεινή εντύπωση το γεγονός ότι δεν έχουν δημοσιοποιηθεί αυτά τα στοιχεία. Μου προξενεί και αλγεινή εντύπωση η σιωπή του ΠΑΣΟΚ, αλλά και η σημερινή απουσία του Προέδρου του και πολλών Βουλευτών του από την ψηφοφορία άρσης της ασυλίας του κυρίου Αβραμόπουλου, εμπλεκόμενου και ενεχόμενου στο Qatar Gate, σύμφωνα με το ένταλμα σύλληψης που ζητείται η εκτέλεσή του.

Τι άλλο μας είπε ο κύριος Μητσοτάκης; Τι άλλο είπε στην κοινωνία; Είπε ότι πρέπει να περιμένει για να σκεφτεί ο κύριος Μητσοτάκης και να προτεραιοποιήσει την ιεράρχηση των πρωτοβουλιών του σε σχέση με το πετρέλαιο που έκανε κάποιες πενιχρές εξαγγελίες που θα εξειδικευτούν από εβδομάδα μόνο για το πετρέλαιο θέρμανσης και για το ντίζελ, ρητά αποκλείοντας ελαφρύνσεις και ανακούφιση γενναία μέτρα και περικοπή φορολογίας αλλά και παρέμβαση για την ανακούφιση των πολιτών στο πεδίο της αμόλυβδης βενζίνης.

Και γιατί άλλωστε να χολοσκάσει ο κύριος Μητσοτάκης που έχει καλυμμένα και ο ίδιος και όλο το επιτελικό του Κράτος τα έξοδα κίνησης καυσίμων για στρατούς, όχι μόνο από Υπουργούς, Υφυπουργούς, Γενικούς Γραμματείς, Βουλευτές αλλά και για ολόκληρους στρατούς από λεγόμενους, φερόμενους και αμειβόμενους συνεργάτες.

Είναι πραγματικά ανήκουστο το 2026 η κοινωνία να είναι παραδομένη σε αυτού του είδους την ανάλγητη και ιδιοτελή τυχοδιωκτική διακυβέρνηση. Για το ζήτημα των καυσίμων η Πλεύση Ελευθερίας έχει προτείνει συγκεκριμένες παρεμβάσεις για άμεσες μειώσεις του κόστους τους, καθώς επίσης και για τον έλεγχο των τιμών και για τους ελεγκτικούς μηχανισμούς που έχουν αποψιλωθεί, όχι μόνο στον τομέα της υγείας όπως με φρίκη αποκαλύπτεται μετά την τραγική πραγματικά αφαίρεση της ζωής του Γιώργου Μαζωνάκη, αλλά σε όλους τους τομείς.

Σε όλους τους τομείς έχουν αποψιλωθεί, αποδεκατιστεί, ουσιαστικά απενεργοποιηθεί οι ελεγκτικοί μηχανισμοί και το ίδιο επιδιώκει το σύστημα Μητσοτάκη για τη Βουλή, να απενεργοποιηθεί πλήρως.

Κάποιοι του κάνουν τη χάρη και κάποιοι παίζουν το παιχνίδι του. Εμείς δεν πρόκειται να κάνουμε βήμα πίσω στις δεσμεύσεις μας για λύσεις σε όλα αυτά τα θέματα και πρωτίστως στα ζητήματα ενίσχυσης και ανακούφισης της κοινωνίας, ελέγχου και καταστολής της διαφθοράς και οικοδόμησης πραγματικών προοπτικών ευημερίας, δικαιοσύνης και αξιοπρέπειας για τη χώρα και ιδίως για τη νέα γενιά».

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