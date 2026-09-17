Χειροπέδες στη θεία του Τσιτσιπά για επίθεση σκύλων της οικογένειας σε τρεις ανθρώπους – Αναζητείται και η μητέρα του τενίστα

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Στη σύλληψη της θείας του Στέφανου Τσιτσιπά προχώρησε η αστυνομία, μετά την επίθεση δύο λυκόσκυλων της οικογένειας σε τρεις πολίτες στην περιοχή της Βούλας. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι Αρχές αναζητούν στο πλαίσιο του Αυτοφώρου και τη μητέρα του τενίστα.

Το περιστατικό έλαβε χώρα το πρωί της Πέμπτης, 17/9, με τα δύο σκυλιά της οικογένειας να βγαίνουν από κατοικία, να επιτίθενται σε γάτα και στη συνέχεια σε τρία άτομα, προκαλώντας τους τραυματισμούς.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ένας σκύλος είναι στο όνομα της μητέρας του Στέφανου Τσιτσιπά και ο άλλος στης θείας του. Σε βάρος της θείας του γνωστού τενίστα που συνελήφθη σχηματίστηκε δικογραφία για σωματική βλάβη από αμέλεια κατά συρροή.

Το χρονικό της επίθεσης

Το επεισόδιο κατεγράφη λίγο μετά τις 7 το πρωί, στη συμβολή των οδών Υπάτης και Πίστεως, όταν ένα από τα δύο σκυλιά επιτέθηκε σε γάτα, με 76χρονο άνδρα να παρεμβαίνει, προσπαθώντας να προστατεύσει το ζώο. Ωστόσο, κατά την προσπάθειά του να απομακρύνει το σκυλί από τη γάτα, δέχτηκε δαγκώματα στα χέρια.

Στο σημείο έσπευσε 67χρονη συγγενής του 76χρονου, μετά από επικοινωνία που είχε ο ίδιος μαζί της. Η γυναίκα έπεσε επίσης θύμα επίθεσης, από τον δεύτερο σκύλο, ο οποίος της όρμησε, την έριξε στο έδαφος και την τραυμάτισε. Για καλή της τύχη, ένας άνδρας που βρισκόταν στο σημείο παρενέβη και κατάφερε να την απομακρύνει από το ζώο.

Στη διάρκεια του περιστατικού τραυματίστηκε και μία 57χρονη γυναίκα, η οποία διεκομίσθη στο ΚΑΤ, όπου έκανε ράμματα στο χέρι και τον μηρό της.

Σημειώνεται ότι δεν είναι η πρώτη φορά που καταγράφεται επίθεση από σκύλο που ανήκει σε μέλος της οικογένειας Τσιτσιπά.

Τον Μάιο του 2025, σκύλος της οικογένειας είχε επιτεθεί σε 71χρονο στη Βουλιαγμένη, με συνέπεια ο άνδρας να μεταφερθεί στο νοσοκομείο, όπου του έγιναν ράμματα.

Ακόμη, το 2023 σκύλος είχε πηδήξει πάνω από την περίφραξη κατοικίας της οικογένειας στη Βουλιαγμένη και είχε επιτεθεί σε 13χρονο. Το παιδί είχε χρειαστεί να διακομιστεί στο νοσοκομείο, φέροντας δαγκωματιές στα χέρια και τα πόδια του.

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