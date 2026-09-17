search
ΠΕΜΠΤΗ 17.09.2026 22:17
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

17.09.2026 20:43

Απαρηγόρητη η οικογένεια του Γιώργου Μαζωνάκη: «Αν βοηθούσατε τα κανάλια, θα ήταν μαζί μας σήμερα», λέει ο πατέρας του 

17.09.2026 20:43
giorgos-mazonakis

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Στην οικογένεια του θα πάει η περιουσία του Γιώργου Μαζωνάκη, καθώς ο αγαπημένος τραγουδιστής δεν έκανε διαθήκη πριν τον θάνατο του. 

Η ακίνητη περιουσία του αποτελείται από οικία στο Λασίθι, διαμέρισμα 166 τ.μ στο Γκύζη, οικία στη Βούλα και οικία στη Μύκονο.

Οι γονείς του και οι δύο αδελφές του είναι συντετριμμένοι. Σήμερα όλοι παρευρέθηκαν στα 9μερα του.  Η αδερφή του Γιώργου Μαζωνάκη, Μαρία δήλωσε στο MEGA πως δεν γνώριζε τους γιατρούς και κάλεσε τον κόσμο να κρατήσει τη μνήμη του ζωντανή. «Ζητάμε την παραδειγματική τιμωρία για τον άδικο χαμό του παιδιού μας. Τίποτα άλλο. Παρακολούθησα τις εξελίξεις και δεν το χωράει το μυαλό μου. Αναβαθμίστηκε η κατηγορία τους. Δε νομίζω να βγουν (οι γιατροί). Ο κόσμος να κρατήσει ζωντανή τη μνήμη του για πάντα». 

Ο πατέρας του Γιώργου Μαζωνάκη αναφέρθηκε στον ακούσιο εγκλεισμό του, σχολιάζοντας ότι θα μπορούσε να έχει σώθει.

«Από τη μια πλευρά είναι, είναι πάρα πολύ καλό, αλλά από την άλλη ό,τι και να γίνει το παιδί μου δεν έρχεται πίσω. Πιστεύω ότι η δικαιοσύνη θα πράξει το καθήκον της. Πώς είναι τα πράγματα. Να μιλήσω για να πω ότι αν βοηθούσαν λίγο τα κανάλια, ο Γιώργος θα ήταν σήμερα εδώ μαζί μας… Τώρα είναι αργά. Τώρα είναι αργά».

Η οικογένεια έχει βρει καταφύγιο στο σπίτι τους στον Μαραθώνα. «Είναι σε πολύ κακή ψυχολογική κατάσταση. Ειδικά η μαμά του Γιώργου, το παιδί της έχασε. Δεν μπορούν ακόμη να συνέλθουν από το σοκ. Προσπαθούσαν εδώ και δύο χρόνια να τον βοηθήσουν, να τον σώσουν αλλά δεν τα κατάφεραν και καταλαβαίνετε πώς μπορεί να νιώθουν. Εγώ ήρθα να τους δω και να τους φέρω δύο πράγματα», σχολίασεη θεία του τραγουδιστή.

Διαβάστε επίσης

Θάνατος Μαζωνάκη: Έρευνα από την Αρχή για ξέπλυμα μαύρου χρήματος για τους δύο γιατρούς στο Κολωνάκι

Θάνατος Μαζωνάκη: Λίγες ώρες κράτησε η απεργία πείνας του Θεοδωρόπουλου – Τη σταμάτησε μόλις πέρασε το κατώφλι των φυλακών Κορυδαλλού

Θάνατος Μαζωνάκη: Έρευνα από την Αρχή για ξέπλυμα μαύρου χρήματος για τους δύο γιατρούς στο Κολωνάκι

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
zoi-kostadopoulou
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κωνσταντοπούλου: Νέα άρση ασυλίας εισηγείται η Επιτροπή δεοντολογίας για δύο ακόμη υποθέσεις

7090046
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ο ΟΦΗ τρελαίνει την Ευρώπη, 2-0 την Χόφενχαϊμ – Πρεμιέρα με νίκη στη League Phase του Europa League

dog-attack
ΕΛΛΑΔΑ

Χειροπέδες στη θεία του Τσιτσιπά για επίθεση σκύλων της οικογένειας σε τρεις ανθρώπους – Αναζητείται και η μητέρα του τενίστα

mitsotakis_deth
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Οι επενδύσεις ψηλά στην ατζέντα Μητσοτάκη στο πλαίσιο της επίσκεψής του στις ΗΠΑ – Silicon Valley και Stanford οι πρώτοι σταθμοί

patoulis-new
ΕΛΛΑΔΑ

Η απάντηση του Γιώργου Πατούλη για τη συμμετοχή του σε εταιρεία αναγεννητικής ιατρικής

Δείτε όλες τις ειδήσεις
MARINAKIS_DORA
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αποστομωτική απάντηση Μαρινάκη στην απρόκλητη επίθεση της Ντόρας: Έχω αποδείξει αν προσέχω, είμαι απέναντι στην ανθρωποφαγία

samaras_roussou
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Δίπλα στον Σαμαρά η Ζωή Ρούσσου

open new
MEDIA

Ο Κωνσταντέλιας, το ΕΣΡ, το OPEN και οι δόσεις για την άδεια λειτουργιάς του

PODCAST MANTA SITE 15.09
PODCASTS

Podcast - Λένα Μαντά: «Ναι! Παίρνω πολύ αγάπη από τους αναγνώστες μου, αλλά όταν κλείνει η πόρτα του σπιτιού μου, μένω εγώ και η θλίψη μου»

parastasi–new
ΘΕΑΤΡΟ

«Μια Κανονική Μέρα»: Σωτήρης Τσαφούλιας και Ευαγγελία Μουμούρη στο θέατρο «Έργον»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 17.09.2026 22:16
zoi-kostadopoulou
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κωνσταντοπούλου: Νέα άρση ασυλίας εισηγείται η Επιτροπή δεοντολογίας για δύο ακόμη υποθέσεις

7090046
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ο ΟΦΗ τρελαίνει την Ευρώπη, 2-0 την Χόφενχαϊμ – Πρεμιέρα με νίκη στη League Phase του Europa League

dog-attack
ΕΛΛΑΔΑ

Χειροπέδες στη θεία του Τσιτσιπά για επίθεση σκύλων της οικογένειας σε τρεις ανθρώπους – Αναζητείται και η μητέρα του τενίστα

1 / 3