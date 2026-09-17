Απαρηγόρητη η οικογένεια του Γιώργου Μαζωνάκη: «Αν βοηθούσατε τα κανάλια, θα ήταν μαζί μας σήμερα», λέει ο πατέρας του 

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Στην οικογένεια του θα πάει η περιουσία του Γιώργου Μαζωνάκη, καθώς ο αγαπημένος τραγουδιστής δεν έκανε διαθήκη πριν τον θάνατο του.

Η ακίνητη περιουσία του αποτελείται από οικία στο Λασίθι, διαμέρισμα 166 τ.μ στο Γκύζη, οικία στη Βούλα και οικία στη Μύκονο.

Οι γονείς του και οι δύο αδελφές του είναι συντετριμμένοι. Σήμερα όλοι παρευρέθηκαν στα 9μερα του. Η αδερφή του Γιώργου Μαζωνάκη, Μαρία δήλωσε στο MEGA πως δεν γνώριζε τους γιατρούς και κάλεσε τον κόσμο να κρατήσει τη μνήμη του ζωντανή. «Ζητάμε την παραδειγματική τιμωρία για τον άδικο χαμό του παιδιού μας. Τίποτα άλλο. Παρακολούθησα τις εξελίξεις και δεν το χωράει το μυαλό μου. Αναβαθμίστηκε η κατηγορία τους. Δε νομίζω να βγουν (οι γιατροί). Ο κόσμος να κρατήσει ζωντανή τη μνήμη του για πάντα».

Ο πατέρας του Γιώργου Μαζωνάκη αναφέρθηκε στον ακούσιο εγκλεισμό του, σχολιάζοντας ότι θα μπορούσε να έχει σώθει.

«Από τη μια πλευρά είναι, είναι πάρα πολύ καλό, αλλά από την άλλη ό,τι και να γίνει το παιδί μου δεν έρχεται πίσω. Πιστεύω ότι η δικαιοσύνη θα πράξει το καθήκον της. Πώς είναι τα πράγματα. Να μιλήσω για να πω ότι αν βοηθούσαν λίγο τα κανάλια, ο Γιώργος θα ήταν σήμερα εδώ μαζί μας… Τώρα είναι αργά. Τώρα είναι αργά».

Η οικογένεια έχει βρει καταφύγιο στο σπίτι τους στον Μαραθώνα. «Είναι σε πολύ κακή ψυχολογική κατάσταση. Ειδικά η μαμά του Γιώργου, το παιδί της έχασε. Δεν μπορούν ακόμη να συνέλθουν από το σοκ. Προσπαθούσαν εδώ και δύο χρόνια να τον βοηθήσουν, να τον σώσουν αλλά δεν τα κατάφεραν και καταλαβαίνετε πώς μπορεί να νιώθουν. Εγώ ήρθα να τους δω και να τους φέρω δύο πράγματα», σχολίασεη θεία του τραγουδιστή.

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