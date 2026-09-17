Θάνατος Μαζωνάκη: Έρευνα από την Αρχή για ξέπλυμα μαύρου χρήματος για τους δύο γιατρούς στο Κολωνάκι

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Την παρέμβαση της Αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος προκάλεσε η υπόθεση με τους προφυλακισμένους γιατρούς για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη.
Με εντολή του επικεφαλής της Αρχής, Χαράλαμπου Βουρλιώτη, ξεκινά άμεσα έρευνα στους γιατρούς προκειμένου να διερευνηθεί εάν έχει διαπραχθεί το αδίκημα του ξεπλύματος μαύρου χρήματος.
Για το λόγο αυτό, στο πλαίσιο της έρευνας, θα αξιολογηθούν όλα τα στοιχεία που έχουν δει το φως της δημοσιότητας ενώ τα κλιμάκια της Αρχής θα κάνουν φύλλο και φτερό όλα τα οικονομικά στοιχεία των δύο προφυλακισμένων γιατρών.
Όπως προβλέπει ο νόμος σε περίπτωση, που προκύψουν ενδείξεις για ξέπλυμα μαύρου χρήματος ο επικεφαλής της ανεξάρτητης αρχής θα προχωρήσει σε δέσμευση περιουσιακών στοιχείων και αποστολή των σχετικών στοιχείων στον εισαγγελέα.
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