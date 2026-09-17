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17.09.2026 15:48

«Βιολάντα»: Νέα έφεση κατά του βουλεύματος αποφυλάκισης του ιδιοκτήτη του εργοστασίου

17.09.2026 15:48
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Νέα αίτηση προς τον Εισαγγελέα Εφετών Λάρισας, με την οποία ζητείται να ασκηθεί έφεση κατά του βουλεύματος του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Τρικάλων για την αποφυλάκιση του ιδιοκτήτη της «Βιολάντα», Κωνσταντίνου Τζιωρτζιώτη, υπέβαλε σήμερα, δια της πληρεξούσιας δικηγόρου του, ο σύζυγος μιας εκ των πέντε εργαζόμενων γυναικών που έχασαν τη ζωή τους από την έκρηξη στο εργοστάσιο της εταιρείας στα Τρίκαλα τον περασμένο Ιανουάριο.

Υπενθυμίζεται ότι ο Κωνσταντίνος Τζιωρτζιώτης αφέθηκε ελεύθερος στις αρχές Σεπτεμβρίου, έπειτα από απόφαση του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Τρικάλων για αντικατάσταση της προσωρινής κράτησής του με περιοριστικούς όρους. Συγκεκριμένα, του επιβλήθηκαν απαγόρευση εξόδου από τη χώρα και υποχρέωση εμφάνισης μία φορά τον μήνα σε αστυνομικό τμήμα. Ο ιδιοκτήτης της «Βιολάντα» είχε κριθεί προσωρινά κρατούμενος τον περασμένο Φεβρουάριο, μετά την απολογία του στον ανακριτή.

Αίτηση για την άσκησης έφεσης κατά του Βουλεύματος υπέβαλαν και άλλοι δύο συγγενείς θυμάτων στις αρχές Σεπτεμβρίου αμέσως μετά την αποφυλάκιση του κατηγορούμενου.

 Ο Κωνσταντίνος Τζιωρτζιώτης κατηγορείται για έκρηξη με ενδεχόμενο δόλο, ανθρωποκτονία από αμέλεια κατά συρροή και πρόκληση σωματικών βλαβών κατά συρροή. Η ανακριτική διαδικασία είναι σε εξέλιξη ενώ μαζί με τον ιδιοκτήτη κατηγορούνται επίσης ο τεχνικός ασφαλείας και ο τεχνικός βάρδιας του εργοστασίου.

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