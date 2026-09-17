Ξανά υποψήφιος ο Ερντογάν για την προεδρία της Τουρκίας; Ηγεσία του AKP και σύμβουλος του Τούρκου προέδρου ζήτησαν «τρίτη θητεία» – Πότε θα γίνουν εκλογές

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Υπέρ της εκ νέου υποψηφιότητας του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στις επόμενες προεδρικές εκλογές τάχθηκε η ηγεσία του ΑΚΡ, του κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης στην Τουρκία, ενώ στενός συνεργάτης του Τούρκου προέδρου επιβεβαίωσε την πρόθεσή του να διεκδικήσει τρίτη θητεία στην προεδρία της χώρας.

Ο αντιπρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος, Αμπντουλχαμίτ Γκιουλ, υποστήριξε ότι δεν υπάρχει ούτε νομικό ούτε συνταγματικό εμπόδιο για νέα υποψηφιότητα του Τούρκου προέδρου.

Ανάλογη τοποθέτηση έκανε και ο στενός σύμβουλος του Ερντογάν Μεχμέτ Ουτσούμ, προαναγγέλλοντας ουσιαστικά νέα υποψηφιότητα του Τούρκου προέδρου για τις εκλογές του 2028, τις οποίες τοποθέτησε χρονικά τον Απρίλιο του 2028.

Recep Tayyip Erdogan will run again in an early election likely to be held in April 2028, according to Mehmet Ucum, a top adviser to the Turkish president. pic.twitter.com/CI1KT0Y0nG — Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) September 17, 2026

Ο Γκιουλ υποστήριξε πως όσοι ψηφίζουν το AKP επιθυμούν «ο Ταγίπ Ερντογάν να συνεχίσει να βρίσκεται επικεφαλής», ενώ, σύμφωνα με την εκτίμησή του, ακόμη και πολίτες που δεν ψήφισαν το κυβερνών κόμμα θεωρούν ότι, απέναντι στις παγκόσμιες συγκρούσεις και προκλήσεις, ο Ερντογάν θα πρέπει να παραμείνει στην ηγεσία της χώρας. «Να είναι υποψήφιος και να τον ψηφίσουμε», είπε χαρακτηριστικά, αποδίδοντας αυτή την άποψη.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum: Erdoğan, 2028'de son kez aday olacak



Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 16 Nisan 2028’de yapılacağını öngördüğünü söyledi



KRT muhabiri Burcu Kandemir (@KandemirBurcu) aktardı pic.twitter.com/Wk4lv1OSkN September 17, 2026

Η τοποθέτηση έγινε στον Σαγγάριο, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων «Συναντήσεις του Αιώνα της Τουρκίας», με τον Γκιουλ να συνδέει το ζήτημα με τη συζήτηση για ένα νέο Σύνταγμα.

«Μία από τις σημαντικές συναινέσεις του έθνους μας είναι ο πρόεδρός μας να συνεχίσει την πορεία του ως πρόεδρος και να οδηγήσει την Τουρκία σε μια ισχυρότερη ηγεσία. Δεν υπάρχει κανένα νομικό και συνταγματικό εμπόδιο για την εκ νέου υποψηφιότητα του προέδρου μας».

Ο Γκιουλ υποστήριξε ότι η σχετική διαδικασία μπορεί να δημιουργήσει το πολιτικό πλαίσιο για την επόμενη προεδρική αναμέτρηση και εξέφρασε την πεποίθηση ότι η τουρκική Βουλή θα ανταποκριθεί στην «προσδοκία του έθνους».

Την ίδια ώρα, ο ηγέτης του MHP και εταίρος της κυβέρνησης Ερντογάν, Ντεβλέτ Μπαχτσελί, έδωσε ως ημερομηνία των γενικών εκλογών την 14η Μαΐου 2028, σημειώνοντας ότι ενδεχόμενη διεξαγωγή τους νωρίτερα δεν θα συνιστούσε «πρόωρες εκλογές», αλλά «ανανέωση των εκλογών».

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Cumhurbaşkanlığı seçimleriyle ilgili dikkat çeken açıklamalar yaptı.



Devlet Bahçeli, "Seçimde adayımız Recep Tayyip Erdoğan'dır. Önümüzdeki altı yıl önemli, yapılacak çok şey var. " dedi. pic.twitter.com/H4FIdy56kq — DP Güncel (@dirilispostasi) September 17, 2026

«Ο κ. πρόεδρος ολοκλήρωσε τις δύο από τις τρεις ημισέληνους, κέρδισε τις εκλογές του 2018 και του 2023, τώρα παραμένει η τρίτη ημισέληνος από τις τρεις. Ας ελπίσουμε ότι θα ολοκληρώσει και την τρίτη ημισέληνο», δήλωσε, αποκαλώντας τη θητεία του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στον προεδρικό θώκο «ημισέληνο».

Η δήλωση Γκιουλ έρχεται σε συνέχεια σειράς τοποθετήσεων στελεχών του AKP υπέρ της υποψηφιότητας Ερντογάν στις επόμενες προεδρικές εκλογές. Ο εκπρόσωπος του κόμματος, Ομέρ Τσελίκ, έχει δηλώσει ότι ο υποψήφιος του AKP στις επόμενες εκλογές θα είναι ο Ερντογάν, υπογραμμίζοντας παράλληλα τη σημασία των δηλώσεων του ηγέτη του MHP, Ντεβλέτ Μπαχτσελί.

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