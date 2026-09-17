search
ΠΕΜΠΤΗ 17.09.2026 17:53
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

17.09.2026 16:26

Ξανά υποψήφιος ο Ερντογάν για την προεδρία της Τουρκίας; Ηγεσία του AKP και σύμβουλος του Τούρκου προέδρου ζήτησαν «τρίτη θητεία» – Πότε θα γίνουν εκλογές

17.09.2026 16:26
erdogan 55- new

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Υπέρ της εκ νέου υποψηφιότητας του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στις επόμενες προεδρικές εκλογές τάχθηκε η ηγεσία του ΑΚΡ, του κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης στην Τουρκία, ενώ στενός συνεργάτης του Τούρκου προέδρου επιβεβαίωσε την πρόθεσή του να διεκδικήσει τρίτη θητεία στην προεδρία της χώρας.

Ο αντιπρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος, Αμπντουλχαμίτ Γκιουλ, υποστήριξε ότι δεν υπάρχει ούτε νομικό ούτε συνταγματικό εμπόδιο για νέα υποψηφιότητα του Τούρκου προέδρου.

Ανάλογη τοποθέτηση έκανε και ο στενός σύμβουλος του Ερντογάν Μεχμέτ Ουτσούμ, προαναγγέλλοντας ουσιαστικά νέα υποψηφιότητα του Τούρκου προέδρου για τις εκλογές του 2028, τις οποίες τοποθέτησε χρονικά τον Απρίλιο του 2028.

Ο Γκιουλ υποστήριξε πως όσοι ψηφίζουν το AKP επιθυμούν «ο Ταγίπ Ερντογάν να συνεχίσει να βρίσκεται επικεφαλής», ενώ, σύμφωνα με την εκτίμησή του, ακόμη και πολίτες που δεν ψήφισαν το κυβερνών κόμμα θεωρούν ότι, απέναντι στις παγκόσμιες συγκρούσεις και προκλήσεις, ο Ερντογάν θα πρέπει να παραμείνει στην ηγεσία της χώρας. «Να είναι υποψήφιος και να τον ψηφίσουμε», είπε χαρακτηριστικά, αποδίδοντας αυτή την άποψη.

Η τοποθέτηση έγινε στον Σαγγάριο, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων «Συναντήσεις του Αιώνα της Τουρκίας», με τον Γκιουλ να συνδέει το ζήτημα με τη συζήτηση για ένα νέο Σύνταγμα.

«Μία από τις σημαντικές συναινέσεις του έθνους μας είναι ο πρόεδρός μας να συνεχίσει την πορεία του ως πρόεδρος και να οδηγήσει την Τουρκία σε μια ισχυρότερη ηγεσία. Δεν υπάρχει κανένα νομικό και συνταγματικό εμπόδιο για την εκ νέου υποψηφιότητα του προέδρου μας».

Ο Γκιουλ υποστήριξε ότι η σχετική διαδικασία μπορεί να δημιουργήσει το πολιτικό πλαίσιο για την επόμενη προεδρική αναμέτρηση και εξέφρασε την πεποίθηση ότι η τουρκική Βουλή θα ανταποκριθεί στην «προσδοκία του έθνους».

Την ίδια ώρα, ο ηγέτης του MHP και εταίρος της κυβέρνησης Ερντογάν, Ντεβλέτ Μπαχτσελί, έδωσε ως ημερομηνία των γενικών εκλογών την 14η Μαΐου 2028, σημειώνοντας ότι ενδεχόμενη διεξαγωγή τους νωρίτερα δεν θα συνιστούσε «πρόωρες εκλογές», αλλά «ανανέωση των εκλογών».

«Ο κ. πρόεδρος ολοκλήρωσε τις δύο από τις τρεις ημισέληνους, κέρδισε τις εκλογές του 2018 και του 2023, τώρα παραμένει η τρίτη ημισέληνος από τις τρεις. Ας ελπίσουμε ότι θα ολοκληρώσει και την τρίτη ημισέληνο», δήλωσε, αποκαλώντας τη θητεία του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στον προεδρικό θώκο «ημισέληνο».

Η δήλωση Γκιουλ έρχεται σε συνέχεια σειράς τοποθετήσεων στελεχών του AKP υπέρ της υποψηφιότητας Ερντογάν στις επόμενες προεδρικές εκλογές. Ο εκπρόσωπος του κόμματος, Ομέρ Τσελίκ, έχει δηλώσει ότι ο υποψήφιος του AKP στις επόμενες εκλογές θα είναι ο Ερντογάν, υπογραμμίζοντας παράλληλα τη σημασία των δηλώσεων του ηγέτη του MHP, Ντεβλέτ Μπαχτσελί.

Διαβάστε επίσης:

Γιατί υπάρχουν ανησυχίες ότι η AI θα μπορούσε να αφανίσει την ανθρωπότητα και πόσο πραγματικές είναι;

Eμπειρογνώμονες του ΟΗΕ εγείρουν θέμα για πιθανά εγκλήματα πολέμου των ΗΠΑ στο Ιράν

Σουηδία: Η συμμαχία της κεντροαριστεράς κέρδισε τις εκλογές με τρεις έδρες διαφορά





google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
perastikoi
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Eurostat: Τεράστια μείωση του διάμεσου εισοδήματος στην Ελλάδα από το 2010 – Το 87% ζορίζεται να τα βγάλει πέρα 

brad pit ines de ramon – new
LIFESTYLE

Εντυπωσιακοί Μπραντ Πιτ και Ινές ντε Ραμόν στην παγκόσμια πρεμιέρα της νέας ταινίας του ηθοποιού (Photos/Video)

theodoropoulos mazonakis – new
ΕΛΛΑΔΑ

Θάνατος Μαζωνάκη: Η κατάθεση που δίνει «άλλοθι» στον Θεοδωρόπουλο και τον «διαχωρίζει» από τη σύζυγό του – Εξετάζεται αίτημα αποφυλάκισης μόνο για εκείνον

Bab el-Mandeb Houthi
ΚΟΣΜΟΣ

Reuters: Η Κίνα πιέζει το Ιράν να «μαζέψει» τους Χούθι μετά από έκκληση της Σαουδικής Αραβίας

foto errikos ntinan 1
ΥΓΕΙΑ

Ερρίκος Ντυνάν: Μοριοδοτούμενο εκπαιδευτικό πρόγραμμα 2026-27 με δωρεάν συμμετοχή

Δείτε όλες τις ειδήσεις
samaras_roussou
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Δίπλα στον Σαμαρά η Ζωή Ρούσσου

PODCAST MANTA SITE 15.09
PODCASTS

Podcast - Λένα Μαντά: «Ναι! Παίρνω πολύ αγάπη από τους αναγνώστες μου, αλλά όταν κλείνει η πόρτα του σπιτιού μου, μένω εγώ και η θλίψη μου»

parastasi–new
ΘΕΑΤΡΟ

«Μια Κανονική Μέρα»: Σωτήρης Τσαφούλιας και Ευαγγελία Μουμούρη στο θέατρο «Έργον»

open new
MEDIA

Ο Κωνσταντέλιας, το ΕΣΡ, το OPEN και οι δόσεις για την άδεια λειτουργιάς του

pasok-androulakis-ko
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Opinion poll και Pulse: Το ΠΑΣΟΚ παίρνει δημοσκοπική ανάσα, όμως είναι αρκετή για να καταλάβει τη δεύτερη θέση;

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 17.09.2026 17:52
perastikoi
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Eurostat: Τεράστια μείωση του διάμεσου εισοδήματος στην Ελλάδα από το 2010 – Το 87% ζορίζεται να τα βγάλει πέρα 

brad pit ines de ramon – new
LIFESTYLE

Εντυπωσιακοί Μπραντ Πιτ και Ινές ντε Ραμόν στην παγκόσμια πρεμιέρα της νέας ταινίας του ηθοποιού (Photos/Video)

theodoropoulos mazonakis – new
ΕΛΛΑΔΑ

Θάνατος Μαζωνάκη: Η κατάθεση που δίνει «άλλοθι» στον Θεοδωρόπουλο και τον «διαχωρίζει» από τη σύζυγό του – Εξετάζεται αίτημα αποφυλάκισης μόνο για εκείνον

1 / 3