Reuters: Η Κίνα πιέζει το Ιράν να «μαζέψει» τους Χούθι μετά από έκκληση της Σαουδικής Αραβίας

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Η Κίνα ζήτησε στο παρασκήνιο από την Τεχεράνη να βοηθήσει στον περιορισμό των Χούθι της Υεμένης, μετά από έκκληση της Σαουδικής Αραβίας προς το Πεκίνο μετά την στρατιωτική επίθεση της υποστηριζόμενης από το Ιράν ομάδας την περασμένη εβδομάδα, σύμφωνα με τρεις ιρανικές πηγές που γνωρίζουν το θέμα, τις οποίες επικαλείται το Reuters.

Το Ριάντ στράφηκε στην Κίνα για βοήθεια αφότου οι Χούθι σημείωσαν ταχεία προέλαση κατά μήκος των ακτών της Ερυθράς Θάλασσας και γύρω από το στενό Μπαμπ ελ-Μαντέμπ, κινήσεις που έχουν αφήσει τις εξαγωγές και τη ναυτιλία πετρελαίου της Σαουδικής Αραβίας πιο εκτεθειμένες, ανέφεραν οι πηγές.

A lightning advance by Yemen's Houthi group has brought the vital Bab el-Mandeb Strait under its control, making the once ragged highland militia a regional player with global clout. Angus McDowell explains https://t.co/8o1ssvqImH pic.twitter.com/8m7FPX09zJ — Reuters (@Reuters) September 17, 2026

Η Κίνα έχει ζητήσει δημόσια αυτοσυγκράτηση, διάλογο και αποκατάσταση της ασφαλούς ναυσιπλοΐας, αλλά το ιδιωτικό της μήνυμα πήγε πιο πέρα ​​από τις δημόσιες δηλώσεις. Το Πεκίνο θέλει το Ιράν να χρησιμοποιήσει την επιρροή του στους Χούθι για να αποτρέψει την περαιτέρω εξάπλωση της σύγκρουσης σε ενεργειακές οδούς από τις οποίες εξαρτάται η Κίνα, η δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία στον κόσμο.

Οι πηγές, οι οποίες ενημερώθηκαν για τις συζητήσεις και μίλησαν υπό τον όρο της ανωνυμίας, δεν παρείχαν λεπτομέρειες για το πώς παραδόθηκε το μήνυμα ή αν μεταφέρθηκε κατά τη διάρκεια επίσκεψης στην Κίνα την Τετάρτη του Ιρανού υπουργού Εξωτερικών, Αμπάς Αραγτσί.

Οι πηγές ανέφεραν ότι η απάντηση της Τεχεράνης ήταν ότι η σταθερότητα και η ειρήνη στην περιοχή εξαρτώνται από τον τερματισμό του πολέμου ΗΠΑ-Ισραήλ κατά του Ιράν.

Κινέζοι αξιωματούχοι δεν εξέδωσαν καμία σαφή απειλή ούτε υπέδειξαν ότι το Πεκίνο θα επιδιώξει να ασκήσει οικονομική πίεση στην Τεχεράνη εάν δεν αξιοποιήσει την επιρροή της στους Χούθι, ανέφεραν οι τρεις ιρανικές πηγές.

Απαντώντας σε αίτημα του Reuters για σχολιασμό του άρθρου, το κινεζικό υπουργείο Εξωτερικών δήλωσε: «Η Κίνα δεν επιθυμεί να δει τις περιφερειακές εντάσεις να επεκτείνονται περαιτέρω στην Υεμένη και την Ερυθρά Θάλασσα. Η κλιμάκωση της περιφερειακής αστάθειας δεν είναι προς το συμφέρον κανενός μέρους».

«Η κυριαρχία και η ασφάλεια όλων των χωρών θα πρέπει να γίνονται σεβαστές και οι εγκαταστάσεις ζωτικής σημασίας για τα μέσα διαβίωσης των ανθρώπων δεν πρέπει να στοχοποιούνται. Η Κίνα ζητά να τερματιστούν οι ενέργειες που περιπλέκουν περαιτέρω την κατάσταση και προτρέπει στην επίλυση των ζητημάτων μέσω διαλόγου και διαπραγματεύσεων», ανέφερε.

Κίνδυνοι ενός ευρύτερου περιφερειακού πολέμου

Η Κίνα είναι ο μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος του Ιράν για περισσότερο από μια δεκαετία και παραμένει ο κύριος αγοραστής πετρελαίου του.

Οι κινεζικές αγορές αντιπροσώπευαν περισσότερο από το 80% των εξαγωγών πετρελαίου του Ιράν μέσω θαλάσσης το 2025, με μέσο όρο περίπου 1,4 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα, σύμφωνα με την εταιρεία δεδομένων και αναλύσεων για τα εμπορεύματα Kpler.

«Το Πεκίνο είναι μία από τις λίγες πρωτεύουσες που μπορούν ακόμη να πιέσουν το Ιράν να χαλιναγωγήσει τους Χούθι», δήλωσε ανώτερος Δυτικός διπλωμάτης στην περιοχή. Οι Χούθι, οι οποίοι εμφανίστηκαν τη δεκαετία του 1990 σε αντίθεση με τη σουνιτική θρησκευτική επιρροή της Σαουδικής Αραβίας στην Υεμένη, είναι οπλισμένοι, εκπαιδευμένοι και χρηματοδοτούμενοι από το Ιράν, σύμφωνα με ιρανικές πηγές και δυτικές χώρες, και αποτελούν μέρος του αντιδυτικού, αντιισραηλινού «Άξονα Αντίστασης» της Τεχεράνης.

Οποιαδήποτε απειλή από τους Χούθι για τη ναυτιλία στην Ερυθρά Θάλασσα και μέσω του στενού Μπαμπ ελ-Μαντέμπ κινδυνεύει να επιδεινώσει απότομα την παγκόσμια ενεργειακή κρίση, από τότε που το Ιράν μπλόκαρε το Στενό του Ορμούζ, αυξάνοντας τον κίνδυνο μιας ευρύτερης περιφερειακής σύγκρουσης.

Με το Ορμούζ ήδη ουσιαστικά κλειστό, οι συνεχείς επιθέσεις των Χούθι σε πλοία ή λιμάνια στην Ερυθρά Θάλασσα θα διατάρασσαν ταυτόχρονα τις δύο κύριες οδούς εξαγωγής πετρελαίου της Μέσης Ανατολής, ανοίγοντας ένα νέο μέτωπο τόσο στην ενεργειακή κρίση όσο και στην ευρύτερη αντιπαράθεση του Ιράν με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Το Ιράν και οι σύμμαχοί του ασκούν τώρα πίεση και στα δύο άκρα του βασικού θαλάσσιου δικτύου της περιοχής, ανέφερε μία από τις πηγές, προσθέτοντας ότι «η Κίνα εξαρτάται και από τα δύο».

Ο Άλεξ Βατάνκα, διευθυντής του Προγράμματος για το Ιράν στο Ινστιτούτο Μέσης Ανατολής στην Ουάσινγκτον, δήλωσε ότι το Πεκίνο μπορεί να αντιτίθεται στις πιέσεις των ΗΠΑ στην Τεχεράνη, αλλά τα συμφέροντά του στη Μέση Ανατολή εκτείνονται πολύ πέρα ​​από το Ιράν. Περίπου οι μισές από τις εισαγωγές πετρελαίου της Κίνας προέρχονται από την περιοχή, ενώ το εμπόριο μεταξύ της Κίνας και των κρατών του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου ανέρχεται σε περίπου 300 δισεκατομμύρια δολάρια ετησίως.

Το δίλημμα της Κίνας

Δεν είναι σαφές εάν η Τεχεράνη θα αναλάβει δράση σχετικά με τις ανησυχίες που εξέφρασε το Πεκίνο, σύμφωνα με τις τρεις ιρανικές πηγές. Ωστόσο, η σχέση αυτή έχει σημαντικό οικονομικό και στρατηγικό βάρος για το Ιράν, καθώς συνεχίζει να αντιμετωπίζει εχθροπραξίες με τις ΗΠΑ, ανέφεραν.

Η Κίνα είναι από τις λίγες χώρες που έχουν την οικονομική δυνατότητα να παράσχουν τις επενδύσεις που χρειάζεται η Τεχεράνη για να στηρίξει τη βιομηχανία πετρελαίου της και να μειώσει την πίεση στην οικονομία της, η οποία έχει πληγεί από τον πόλεμο και τις κυρώσεις.

Το Πεκίνο έχει επίσης επιδείξει την διπλωματική του επιρροή. Το 2023, η Κίνα μεσολάβησε για τη συμφωνία που αποκατέστησε τους δεσμούς μεταξύ Ιράν και Σαουδικής Αραβίας μετά από χρόνια εχθρότητας.

Ωστόσο, αυτή η επιρροή έχει όρια. Οι επικριτές στο εσωτερικό του Ιράν έχουν παραπονεθεί για το σχετικά μέτριο επίπεδο του κινεζικού εμπορίου και επενδύσεων εκτός πετρελαίου από τότε που οι δύο χώρες υπέγραψαν 25ετές σύμφωνο συνεργασίας το 2021, ιδίως σε σύγκριση με τις αυξανόμενες επενδυτικές δεσμεύσεις της Κίνας στα αραβικά κράτη του Κόλπου.

Η Κίνα παραμένει ένας παράγοντας που η Τεχεράνη δεν μπορεί να αγνοήσει, αλλά δύο από τις ιρανικές πηγές δήλωσαν ότι τα συμφέροντα του Πεκίνου ήταν μόνο ένα από τα πολλά που λαμβάνονται υπόψη. Οι αποφάσεις του Ιράν διαμορφώνονται από ανταγωνιστικές στρατηγικές, οικονομικές και πολιτικές προτεραιότητες, ανέφεραν.

«Η Τεχεράνη και το Πεκίνο χρειάζονται η μία την άλλη. Η Κίνα είναι ένας παράγοντας που η Τεχεράνη δεν μπορεί να αγνοήσει και το Πεκίνο θέλει να ανοίξει ξανά το Ορμούζ και να διασφαλιστεί η ναυσιπλοΐα στην Ερυθρά Θάλασσα», δήλωσε ο δυτικός διπλωμάτης.

Οι αναλυτές λένε ότι η βασική δοκιμασία θα είναι το κατά πόσον η Κίνα είναι διατεθειμένη να επιβάλει συνέπειες στις απαιτήσεις της. Τελικά, λένε, το πιο ξεκάθαρο σημάδι της αποφασιστικότητας του Πεκίνου θα ήταν η απόδειξη ότι είναι πρόθυμο να χρησιμοποιήσει την πίεσή του επί της Τεχεράνης.

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