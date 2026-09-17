Εντυπωσιακοί Μπραντ Πιτ και Ινές ντε Ραμόν στην παγκόσμια πρεμιέρα της νέας ταινίας του ηθοποιού (Photos/Video)

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Μια εμφάνιση που ενθουσίασε τους φαν του έκανε ο Μπραντ Πιτ στην παγκόσμια πρεμιέρα της νέας του ταινίας «Heart of the Beast», στο Τενεσί, όπου συνοδευόταν από την εξίσου εντυπωσιακή σύντροφό του Ινές ντε Ραμόν.

Ο 62χρονος σταρ επέλεξε το συγκεκριμένο σημείο, κοντά στο Νάσβιλ, καθώς ήθελε συνειδητά η πρεμιέρα να γίνει σε έναν ανοιχτό χώρο στην «καρδιά» της Αμερικής, μακριά από τα καθιερωμένα hotspots της Νέας Υόρκης και του Λος Άντζελες.

#BradPitt se vistió de camuflaje para el estreno mundial de su última película, ‘En el corazón de la bestia’, en Tennessee. Estuvo acompañado por #InésDeRamón, con un look boho y un melena XL, dos de las tendencias de la temporada ✨



📹 RRSS #CoupleGoals #CelebrityStyle pic.twitter.com/7Me8cpnCHk — Grazia España ✨💄🛍️ (@Grazia_es) September 17, 2026

Ο 62χρονος Πιτ, εκτός από την σύντροφό του εμφανίστηκε και με τον σκηνοθέτη της ταινίας, Ντέιβιντ Έρ.

Πιστός στο ρόλο του ο Πιτ εμφανίστηκε με ρούχα… παραλλαγής – Αέρινη εμφάνιση από την Ινλες

Στο «Heart of the Beast», ο Πιτ υποδύεται τον James Belmont, έναν αξιωματικό των ειδικών δυνάμεων που εγκλωβίζεται στα βάθη της Αλάσκας μαζί με τον σκύλο του Οdin, μετά από ένα αεροπορικό δυστύχημα. Οι δυο τους καλούνται να παλέψουν για την επιβίωσή τους απέναντι στις αντίξοες καιρικές συνθήκες και τους κινδύνους της φύσης.

new🎥 brad arrives at the 'Heart of the Beast" premiere in nashville. pic.twitter.com/24e3CzX8bU September 17, 2026

Για την πρεμιέρα της ταινίας του, ο δημοφιλής ηθοποιός επέλεξε ένα σπορ σύνολο με σχέδιο παραλλαγής σε χακί και λαδί τόνους, δείχνοντας πιο νέος, ωραίος και μάχιμος από ποτέ.

Η 33χρονη σύντροφος του Πιτ, Ινές ντε Ραμόν, εμφανίστηκε δίπλα του με εντελώς διαφορετικό, ρομαντικό λουκ Chloé.

Καθώς περπάτησαν στο κόκκινο χαλί χαμογελαστοί και χέρι χέρι, η Ινές έκλεψε τις εντυπώσεις με ένα αέρινο μακρύ φόρεμα σε απαλό ροδακινί χρώμα, το οποίο ξεχώριζε για τα διαδοχικά του επίπεδα και τις κομψές, διάφανες λεπτομέρειες.

«Περνάμε υπέροχα» δήλωσε στους δημοσιογράφους ο βραβευμένος με Όσκαρ σταρ, αναφερόμενος στη διαμονή του στο Νάσβιλ, σύμφωνα με την εφημερίδα The Tennessean.

Brad Pitt, wearing all-camo suit, appears at Nashville-area 'Heart of the Beast' premiere https://t.co/XcZWg4qDeJ — Tennessean (@Tennessean) September 17, 2026

«Ακούσαμε φανταστική μουσική χθες το βράδυ, γνωρίσαμε υπέροχους ανθρώπους και δοκιμάσαμε εξαιρετικό φαγητό. Απλώς, το απολαμβάνουμε» συμπλήρωσε.

Η νέα ταινία του Μπραντ Πιτ αναμένεται στους ελληνικούς κινηματογράφους στις 24 Σεπτεμβρίου.

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