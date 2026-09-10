«Heart of the Beast»: Ο Brad Pitt παρευρέθηκε στην ειδική προβολή της νέας περιπέτειας επιβίωσης (photos/videos)

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Ο Μπραντ Πιτ (Brad Pitt) παρευρέθηκε στην ειδική προβολή της νέας του ταινίας, «Heart of the Beast», την Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου, στα Paramount Pictures Studios στο Λος Άντζελες.

Ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός επέλεξε μια casual εμφάνιση, φορώντας ένα μπλε φούτερ, τζιν και σκουρόχρωμο καπέλο, σύμφωνα με το Just Jared.

Brad Pitt makes a special appearance at a screening of his new movie #HeartOfTheBeast in L.A.https://t.co/xv9U4Uhw23 — JustJared.com (@JustJared) September 10, 2026

Μετά την προβολή ανέβηκε στη σκηνή μαζί με τον σκηνοθέτη Ντέιβιντ Ερ (David Ayer) για το καθιερωμένο Q&A με το κοινό. Την παράσταση έκλεψε ο τετράποδος συμπρωταγωνιστής του Ούμπερ (Uber), ο οποίος υποδύεται τον Όντιν (Odin) στην ταινία.

Σύμφωνα με την επίσημη σύνοψη, «μετά από ένα φρικτό αεροπορικό δυστύχημα, ο αξιωματικός των Ειδικών Δυνάμεων James Belmont και ο σκύλος μάχης του, βρίσκονται εγκλωβισμένοι στα βάθη της Αλάσκας. Μαζί, αναγκάζονται να δώσουν έναν σκληρό αγώνα επιβίωσης ενάντια στα στοιχεία της φύσης. Υπό τη σκηνοθετική οδηγία του Ντέιβιντ Ερ, το “Heart of the Beast” είναι ένα καθηλωτικό περιπετειώδες θρίλερ με επίκεντρο τον αδιάρρηκτο δεσμό ανάμεσα στον άνθρωπο και τον πιστό του φίλο στη μεγαλύτερη δοκιμασία της ζωής τους».

Στο πλευρό του Πιτ πρωταγωνιστούν ο βραβευμένος με Όσκαρ Τζ. Κ. Σίμονς (J.K. Simmons) και η Άννα Λαμπ (Anna Lambe).

Το «Heart of the Beast» αναμένεται στους ελληνικούς κινηματογράφους στις 24 Σεπτεμβρίου.

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