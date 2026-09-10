«Digger»: Το τελικό trailer της ταινίας του Alejandro González Iñárritu με τον αγνώριστο Tom Cruise (photos/video)

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Δόθηκε στη δημοσιότητα από τη Warner Bros. το τελευταίο επίσημο trailer της ταινίας «Digger», με πρωταγωνιστή τον Τομ Κρουζ (Tom Cruise).

Η φιλόδοξη παραγωγή η οποία περιγράφεται ως «μια κωμωδία καταστροφικών διαστάσεων», αποτελεί το πρώτο αγγλόφωνο εγχείρημα του πολυβραβευμένου σκηνοθέτη, Αλεχάντρο Γκονσάλες Ινιάριτου (Alejandro González Iñárritu) μετά το «The Revenant». Για τις ανάγκες του ρόλου, ο Κρουζ πραγματοποιεί μία από τις πιο εντυπωσιακές μεταμορφώσεις στην καριέρα του καθώς ενσαρκώνει τον Digger Rockwell έναν πανίσχυρο μεγιστάνα πετρελαίου από το Τέξας με βαριά προφορά, κοιλιά και αραιά λευκά μαλλιά του οποίου η εταιρεία ενδέχεται να προκάλεσε μια οικολογική καταστροφή ικανή να πυροδοτήσει μέχρι και πυρηνικό πόλεμο.

Σε πρόσφατη εκδήλωση ο σταρ δήλωσε για τον σκηνοθέτη: «Ήρθε να με βρει, νομίζω πριν από επτά χρόνια περίπου, καθώς το δημιουργούσε και μετά απλά δουλέψαμε μαζί πάνω σε αυτό. Πιστεύω ότι όταν δείτε το “DIGGER”, [θα διαπιστώσετε] το επίπεδο της λεπτομέρειας, τη δεξιοτεχνία, τα πολλαπλά στοιχεία δημιουργίας αυτής της ταινίας…δεν έχει ξανακάνει κάτι παρόμοιο στο παρελθόν, αλλά ούτε κι εγώ».

Σύμφωνα με το Deadline, o Τζον Γκούντμαν (John Goodman) υποδύεται τον πρόεδρο των ΗΠΑ, ο οποίος ικετεύει τον χαρακτήρα του Κρουζ να μαζέψει το χάος που προκάλεσε.

Οι Ριζ Άχμεντ (Riz Ahmed), Σάντρα Χιούλερ (Sandra Hüller), Μάικλ Στούλμπαργκ (Michael Stuhlbarg), Τζέσι Πλέμονς (Jesse Plemons), Σόφι Γουάιλντ (Sophie Wilde) και Έμα Ντ’Άρσι (Emma D’Arcy), συμπληρώνουν το καστ.

Το σενάριο υπογράφει ο σκηνοθέτης μαζί με τους Αλεξάντερ Ντινελάρις (Alexander Dinelaris), Νίκολας Τζιακομπόνε (Nicolás Giacobone) και Σαμπίνα Μπέρμαν (Sabina Berman).

Η ταινία γυρίστηκε στο Ηνωμένο Βασίλειο μέσα σε διάστημα έξι μηνών σε φορμά VistaVision ενώ για τις ανάγκες της παραγωγής ο Γκονσάλες Ινιάριτου συνεργάστηκε ξανά με τον βραβευμένο με Όσκαρ διευθυντή φωτογραφίας του «The Revenant», Εμανουέλ Λουμπέζκι (Emmanuel Lubezki).

To «Digger» αναμένεται στις ελληνικές αίθουσες την Πέμπτη 1 Οκτωβρίου.

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