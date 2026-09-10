search
ΠΕΜΠΤΗ 10.09.2026 12:46
search
MENU CLOSE
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

10.09.2026 12:15

Το ΠΑΣΟΚ κατηγορεί την GPO για έλλειψη fair play

10.09.2026 12:15
androulakis

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Η δημοσκόπηση της GPO μεσοβδόμαδα της ΔΕΘ και χωρίς να έχει ολοκληρωθεί η παρουσία των αρχηγών στη Θεσσαλονίκη, προκαλεί την έκρηξη του ΠΑΣΟΚ – και μάλλον λογικά.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης θα ανέβει το σαββατοκύριακο στη ΔΕΘ, κλείνοντας αυτόν τον κύκλο. Εξ ου και οι περισσότερες εταιρείες απέφυγαν ως τώρα να κάνουν ή μάλλον να δημοσιοποιήσουν μετρήσεις, αφού θεωρείται ότι πρέπει να συμπεριληφθεί και δείγμα μετά από αυτή την εμφάνιση.

Το ΠΑΣΟΚ μάλιστα εξέδωσε ολόκληρο σημείωμα (άτυπη ενημέρωση) με το οποίο κατηγορεί τη GPO για έλλειψη fair play.

Ιδού:

«Από το πρωί διαβάζουμε copy paste τίτλους σε σειρά ειδησεογραφικών ιστοσελίδων για το ΠΑΣΟΚ που… δεν “ξεκολλάει” στις δημοσκοπήσεις μετά τη μέτρηση της εταιρείας GPO.

Η προηγούμενη δημοσκόπηση από την GPO διενεργήθηκε τον Ιούλιο για λογαριασμό της ιστοσελίδας iefimerida.gr και χθες παρουσιάστηκε η τελευταία στον τηλεοπτικό σταθμό Star.

Δύο επισημάνσεις:

  1. Η σύγκριση των αποτελεσμάτων δείχνει οτι στην εκτίμηση ψήφου σε ενάμιση μήνα η ΕΛΑΣ υποχώρησε 0,6% και το ΠΑΣΟΚ ενισχύθηκε κατά 2% .
  2. Ενώ ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης δεν έχει καν μιλήσει στη ΔΕΘ, παρά ταύτα αξιολογήθηκε στη δημοσκόπηση πόσο “έπεισε” σε σχέση με τις εξαγγελίες των κ.κ. Μητσοτάκη και Τσίπρα. Μάλιστα το ερώτημα δημιουργούσε την αίσθηση πως έχουν παρουσιάσει το σχέδιο τους και οι τρεις πολιτικοί αρχηγοί στην 90η ΔΕΘ.

Εντυπωσιακό ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ να εχει πείσει το 10% χωρίς να έχει καν ανέβει στη Θεσσαλονίκη για την ομιλία του.

Ενώ έως πριν λίγες μέρες, υπήρχε η αίσθηση πως θα τηρηθεί το fair play και οι δημοσκοπήσεις θα διενεργηθούν μετά τον κύκλο της ΔΕΘ, αυτό δεν τηρήθηκε και δημοσιοποιήθηκε δημοσκόπηση ακριβώς μετά τη συνέντευξη Τύπου του κ. Τσίπρα, χωρίς να περιμένουν ούτε την ομιλία ούτε τη συνέντευξη Τύπου του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ.

Και το συμπέρασμα:

Για κάποια συστήματα το ΠΑΣΟΚ είναι τόσο ενοχλητικό, που ακόμη και την άνοδο του στις δημοσκοπήσεις, θα την αποκρύψουν από την κοινή γνώμη και θα τη βαφτίσουν “δεν ξεκολλάει”.

Το σύστημα Μητσοτάκη προσπαθεί να διασώσει τον εκλεκτό του που ξεφουσκώνει. Γιατί ξέρει πως μόνο με αυτόν έχει ελπίδες να διατηρηθεί στην εξουσία η Νέα Δημοκρατία. Γι’ αυτό και άρχισαν τις τεχνητές αναπνοές προπαγάνδας».

Διαβάστε επίσης

Επική ατάκα για Νίκο Ανδρουλάκη: «Είναι γλυκός σαν το ζαχαρούχο γάλα»

Γκάλοπ μέτρησε Ανδρουλακη πριν πάει καν στη ΔΕΘ

Με Γιώργο Μητσάκη απάντησε ο Τσίπρας για τα κοσμήματα της πατριωτικής εισφοράς και τις θυρίδες

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
kim_kori_ap
ΚΟΣΜΟΣ

Τελικά, πόσα παιδιά έχει ο Κιμ Γιονγκ Ουν;

mazonakis–new
LIFESTYLE

«Θέλω να γίνω τραγουδιστής» – Σπάνιο βίντεο του Γιώργου Μαζωνάκη από την πρώτη του τηλεοπτική εμφάνιση το 1994

theo-james
LIFESTYLE

Theo James: Ο πρωταγωνιστής του «The Gentlemen», η συγκινητική ιστορία του Έλληνα παππού του και η έκκληση για την προστασία των προσφύγων

KARNEADOU_IATREIO
ΕΛΛΑΔΑ

Θάνατος Γιώργου Μαζωνάκη: Η κατάθεση της γιατρού στην Αστυνομία – «Είχε έρθει μια μέρα πριν, ήταν σε κακή κατάσταση»

latinopoulou_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ούτε η Λατινοπούλου θέλει συνεργασία με τη ΝΔ – «Με το ζόρι δεν θα συζητάμε αυτό το θέμα συνέχεια»

Δείτε όλες τις ειδήσεις
venzini kaysima lefta
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πρόεδρος Πρατηριούχων Καυσίμων Αττικής: Τον χειμώνα θα λέμε πάμε να βάλουμε με 2 ευρώ βενζίνη – 70% πιο ακριβό το πετρέλαιο θέρμανσης

garbi-schinas-new
LIFESTYLE

Γαρμπή - Σχοινάς έχασαν στο Εφετείο: Καλούνται να πληρώσουν περίπου 100.000 ευρώ

iro-moukiou-new
LIFESTYLE

Ηρώ Μουκίου: «Όταν ο άνθρωπος δεν έχει χρήματα για να ζήσει, του κλέβουν την αξιοπρέπεια»

mentilimpar
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ολυμπιακός: Τέλος ο Μεντιλίμπαρ - «Οι κύκλοι κάποτε κλείνουν»

mazwnakis black
ΕΛΛΑΔΑ

Τα κρίσιμα ερωτήματα πίσω από τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 10.09.2026 12:46
kim_kori_ap
ΚΟΣΜΟΣ

Τελικά, πόσα παιδιά έχει ο Κιμ Γιονγκ Ουν;

mazonakis–new
LIFESTYLE

«Θέλω να γίνω τραγουδιστής» – Σπάνιο βίντεο του Γιώργου Μαζωνάκη από την πρώτη του τηλεοπτική εμφάνιση το 1994

theo-james
LIFESTYLE

Theo James: Ο πρωταγωνιστής του «The Gentlemen», η συγκινητική ιστορία του Έλληνα παππού του και η έκκληση για την προστασία των προσφύγων

1 / 3