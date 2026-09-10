Το ΠΑΣΟΚ κατηγορεί την GPO για έλλειψη fair play

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Η δημοσκόπηση της GPO μεσοβδόμαδα της ΔΕΘ και χωρίς να έχει ολοκληρωθεί η παρουσία των αρχηγών στη Θεσσαλονίκη, προκαλεί την έκρηξη του ΠΑΣΟΚ – και μάλλον λογικά.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης θα ανέβει το σαββατοκύριακο στη ΔΕΘ, κλείνοντας αυτόν τον κύκλο. Εξ ου και οι περισσότερες εταιρείες απέφυγαν ως τώρα να κάνουν ή μάλλον να δημοσιοποιήσουν μετρήσεις, αφού θεωρείται ότι πρέπει να συμπεριληφθεί και δείγμα μετά από αυτή την εμφάνιση.

Το ΠΑΣΟΚ μάλιστα εξέδωσε ολόκληρο σημείωμα (άτυπη ενημέρωση) με το οποίο κατηγορεί τη GPO για έλλειψη fair play.

Ιδού:

«Από το πρωί διαβάζουμε copy paste τίτλους σε σειρά ειδησεογραφικών ιστοσελίδων για το ΠΑΣΟΚ που… δεν “ξεκολλάει” στις δημοσκοπήσεις μετά τη μέτρηση της εταιρείας GPO.

Η προηγούμενη δημοσκόπηση από την GPO διενεργήθηκε τον Ιούλιο για λογαριασμό της ιστοσελίδας iefimerida.gr και χθες παρουσιάστηκε η τελευταία στον τηλεοπτικό σταθμό Star.

Δύο επισημάνσεις:

Η σύγκριση των αποτελεσμάτων δείχνει οτι στην εκτίμηση ψήφου σε ενάμιση μήνα η ΕΛΑΣ υποχώρησε 0,6% και το ΠΑΣΟΚ ενισχύθηκε κατά 2% . Ενώ ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης δεν έχει καν μιλήσει στη ΔΕΘ, παρά ταύτα αξιολογήθηκε στη δημοσκόπηση πόσο “έπεισε” σε σχέση με τις εξαγγελίες των κ.κ. Μητσοτάκη και Τσίπρα. Μάλιστα το ερώτημα δημιουργούσε την αίσθηση πως έχουν παρουσιάσει το σχέδιο τους και οι τρεις πολιτικοί αρχηγοί στην 90η ΔΕΘ.

Εντυπωσιακό ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ να εχει πείσει το 10% χωρίς να έχει καν ανέβει στη Θεσσαλονίκη για την ομιλία του.

Ενώ έως πριν λίγες μέρες, υπήρχε η αίσθηση πως θα τηρηθεί το fair play και οι δημοσκοπήσεις θα διενεργηθούν μετά τον κύκλο της ΔΕΘ, αυτό δεν τηρήθηκε και δημοσιοποιήθηκε δημοσκόπηση ακριβώς μετά τη συνέντευξη Τύπου του κ. Τσίπρα, χωρίς να περιμένουν ούτε την ομιλία ούτε τη συνέντευξη Τύπου του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ.

Και το συμπέρασμα:

Για κάποια συστήματα το ΠΑΣΟΚ είναι τόσο ενοχλητικό, που ακόμη και την άνοδο του στις δημοσκοπήσεις, θα την αποκρύψουν από την κοινή γνώμη και θα τη βαφτίσουν “δεν ξεκολλάει”.

Το σύστημα Μητσοτάκη προσπαθεί να διασώσει τον εκλεκτό του που ξεφουσκώνει. Γιατί ξέρει πως μόνο με αυτόν έχει ελπίδες να διατηρηθεί στην εξουσία η Νέα Δημοκρατία. Γι’ αυτό και άρχισαν τις τεχνητές αναπνοές προπαγάνδας».

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