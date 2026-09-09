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09.09.2026 20:56

GPO: Μικρά κέρδη για ΝΔ μετά τη ΔΕΘ – Στο 16% ο Τσίπρας, τρίτο το ΠΑΣΟΚ, καταρρέει η Καρυστιανού

09.09.2026 20:56
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Τις εντυπώσεις των πολιτών από την παρουσία της κυβέρνησης στη ΔΕΘ, αλλά και του οικονομικού προγράμματος της ΕΛΑΣ και του ΠΑΣΟΚ επιχειρεί να καταγράψει η δημοσκόπηση της GPO για λογαριασμό του Star, η πρώτη μετά τις πρωθυπουργικές εξαγγελίες. Η δημοσκόπηση καταγράφει το νέο πολιτικό σκηνικό που διαμορφώνεται μετά την καλοκαιρινή περίοδο και ενόψει των εθνικών εκλογών.

Στην πρόθεση ψήφου η ΝΔ συγκεντρώνει 25,8% με άνοδο 0,8% σε σχέση με τον Ιούνιο. Δεύτερο κόμμα είναι η ΕΛΑΣ με 13,5% και ενισχύεται κατά 0,3%. Στην τρίτη θέση το ΠΑΣΟΚ  διατηρεί ποσοστό 10,8%. Ακολουθούν: Ελληνική Λύση 7,6%, ΚΚΕ 7,4%, Πλεύση Ελευθερίας 4,1%, Φωνή Λογικής 3,1%, Ελπίδα για την Δημοκρατία 3%, Μέρα 25 1,8%, Νέα Αριστερά 1,2%, ΣΥΡΙΖΑ 1,1%, Νίκη 1%.

Στην εκτίμηση ψήφου τα ποσοστά των κομμάτων διαμορφώνονται ως εξής: ΝΔ 30,6%, ΕΛΑΣ 16%,  ΠΑΣΟΚ 12,8%, Ελληνική Λύση 9%, ΚΚΕ 8,8%, Πλεύση Ελευθερίας 4,9%, Φωνή Λογικής 3,7%, Ελπίδα για την Δημοκρατία 3,6%, Μέρα 25 2,1%, Νέα Αριστερά 1,4%, ΣΥΡΙΖΑ 1,3%, Νίκη 1,2%.

Αρνητικά και μάλλον αρνητικά αποτιμά τις πρωθυπουργικές εξαγγελίες στη ΔΕΘ το 61,4%, με μόλις το 36,2%  να δίνει θετικό πρόσημο.

Η θετική αποτίμηση για το οικονομικό πρόγραμμα της ΕΛΑΣ που παρουσίασε ο Αλέξης Τσίπρας είναι 24,6% και για το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ που έχει παρουσιάσει ο Νίκος Ανδρουλάκης 26,6%.

Κοστολογημένο και ρεαλιστικό θεωρεί το πρόγραμμα του Κ. Μητσοτάκη το 44,6%, του Α. Τσίπρα το 20,4% και του Ν. Ανδρουλάκη το 24,9%.

Στο ερώτημα ποιος από τους τρεις αρχηγούς σας έπεισε περισσότερο, το 25,9% απαντά ο Κ. Μητσοτάκης, το 15,5% ο Α. Τσίπρας και το 10,6% ο Ν. Ανδρουλάκης. Το 45,9% απαντά κανένας από τους τρεις.

Στα εθνικά μας θέματα, το 51,2% ανησυχεί πολύ ή αρκετά για το ενδεχόμενο θερμού επεισοδίου με την Τουρκία το επόμενο διάστημα ενώ το 48,2% ανησυχεί λίγο ή καθόλου.

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