Σε σοκ το πανελλήνιο από τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη: Φίλοι και συνάδελφοι τον αποχαιρετούν – Τα συγκινητικά μηνύματα στα social media

Takeaways by to pontiki AI Ο τραγουδιστής Γιώργος Μαζωνάκης απεβίωσε από ανακοπή καρδιάς κατά τη διάρκεια προγραμματισμένης ιατρικής επέμβασης σε ιδιωτικό ιατρείο.

Παρά τις προσπάθειες ανάνηψης από διασώστες του ΕΚΑΒ και τους γιατρούς του νοσοκομείου Ελπίς, ο θάνατός του διαπιστώθηκε επίσημα την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου.

Οι αρχές έχουν αναθέσει στην Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Αθηνών τη διερεύνηση των συνθηκών θανάτου και τον σχηματισμό δικογραφίας.

Στην έρευνα συμμετέχει και η Δίωξη Οργανωμένου Εγκλήματος, ενώ αναμένεται το ιατροδικαστικό πόρισμα από τη νεκροψία-νεκροτομή για τη διαλεύκανση της υπόθεσης.

Ο καλλιτεχνικός κόσμος και το κοινό εξέφρασαν τη βαθιά τους θλίψη στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για την απώλεια του δημοφιλούς καλλιτέχνη.

Συνάδελφοι και φίλοι αποχαιρέτησαν τον τραγουδιστή με συγκινητικά μηνύματα, αναγνωρίζοντας την προσφορά και το καλλιτεχνικό του εκτόπισμα.

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«Πάγωσε» ο καλλιτεχνικός κόσμος αλλά και οι χιλιάδες θαυμαστές του Γιώργου Μαζωνάκη από την είδηση του ξαφνικού θανάτου του από ανακοπή καρδιάς, στο νοσοκομείο Ελπίς όπου μεταφέρθηκε και απλά διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Ο δημοφιλής τραγουδιστής επισκέφτηκε το απόγευμα της Τετάρτης (9/9) ιδιωτικό ιατρείο στο Κολωνάκι για να υποβληθεί σε προγραμματισμένη επέμβαση πλασμαφαίρεσης.Λίγο αφότου του έβαλαν τον φλεβοκαθετήρα υπέστη ανακοπή καρδιάς. Ο γιατρός στο ιατείο στο Κολωνάκι κάλεσε ασθενοφόρο ενώ μετέβη στο σημείο αρχικά διασώστης του ΕΚΑΒ και του έκανε ΚΑΡΠΑ. Στη συνέχεια έφτασε και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που τον παρέλαβε και τον μετέφερε στο νοσοκομείο Ελπίς. Οι γιατροί του νοσοκομείου προσπάθησαν να τον επαναφέρουν αλλά δυστυχώς δεν τα κατάφεραν.

Στην υποδιεύθυνση Ασφαλείας Αθηνών ανατέθηκε η έρευνα για τις συνθήκες θανάτου του δημοφιλούς τραγουδιστή , καθώς και ο σχηματισμός δικογραφίας.

Στην έρευνα αναμένεται να συνδράμει και η Δίωξη του Οργανωμένου Εγκλήματος προκειμένου να διαπιστωθεί αν έχουν τελεστεί αξιόποινες πράξεις από πρόσωπα που είχαν επαφή με τον τραγουδιστή, πριν εκείνος μεταβεί στην κλινική όσο και εκεί, αλλά και στη συνέχεια στο νοσοκομείο Ελπίς όπου τελικά κατέληξε. Στη δικογραφία θα περιληφθούν τα πρακτικά των ιατρικών πράξεων που έγιναν, αλλά και το ιατροδικαστικό πόρισμα που αναμένεται, μετά τη διενέργεια της νεκροψίας- νεκροτομής.

Η ανακοίνωση του νοσοκομείου

«Στις 9/9/2026 και ώρα 16:45 το απόγευμα προσκομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, χωρίς αυτόματη αναπνοή και χωρίς σφυγμό, ο Γιώργος Μαζωνάκης, γεννηθείς το 1972.

Διενεργήθηκε καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση βάσει πρωτοκόλλου, χωρίς επιτυχή έκβαση. Επίσημη ώρα θανάτου 17:40.

Η Διοίκηση και το προσωπικό του νοσοκομείου εκφράζουν τα ειλικρινή τους συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους οικείους του εκλιπόντος».

Το «αντίο» του καλλιτεχνικού κόσμου στον τραγουδιστή

«Αντίο Μαζώ»: με το αγαπημένο του «παρατσούκλι» αποχαιρετούν φίλοι και συνάδελφοι τον Γιώργο Μαζωνάκη.

Ο καλλιτεχνικός κόσμος σοκαρισμένος έσπευσε μέσα από συγκινητικές αναρτήσεις στα social media να εκφράσει τη θλίψη του για τον θάνατο του τραγουδιστή.



«Καλό ταξίδι φίλε Γιώργο… Δεν μπορώ να το πιστέψω!!! Η φωνή, η ψυχή και τα τραγούδια σου θα μείνουν για πάντα στις καρδιές μας. Καλό παράδεισο…», έγραψε ο Πάνος Κιάμος.

«Όπως υπηρέτησες την τέχνη του τραγουδιού, αναρχικά, έτσι θα σε θυμάμαι Γιωργάρα. Δε μπορώ να γράψω άλλα, έχω παγώσει… Καλό σου ταξίδι αγόρι μου… ΜΑΖΩ» έγραψε ο Χρήστος Δάντης.

Η Νένα Χρονοπούλου αποχαιρέτησε το «καλό πλάσμα» και έγραψε: ΟΚ… Καλά «παίξαμε» σήμερα μέχρι τώρα… Απάντησα, διαφώνησα στις τελευταίες αναρτήσεις μου, διάβασα πικρόχολα σχόλια και όχι ΔΕΝ ΠΤΟΗΘΗΚΑ, δε ΣΤΕΝΑΧΩΡΙΕΜΑΙ για μικρότητες γιατί είμαι εδώ Ζωντανή για όσους με έχουν ανάγκη και μ’ αγαπούν… Χάθηκε όμως ένας τεράστιος καλλιτέχνης και ένας καλός Άνθρωπος, ο Γιώργος Μαζωνάκης… Τέρμα τα υπόλοιπα σχόλια παιδιά…

Τώρα τα κεφάλια μέσα… Αυτή είναι η μαύρη αλήθεια, δεν είμαστε τίποτε άλλο από αυτό που εκπέμπουμε… Και ο Γιώργος είχε τεράστιο εκτόπισμα γιατί ήταν «παιδί». Αντίο καλό πλάσμα, καλή αντάμωση !

Η ΚΑΕ Ολυμπιακός αποχαιρέτησε επίσης τον Γιώργο Μαζωνάκη αναφέροντας: Έφυγε ένας σπουδαίος καλλιτέχνης, ένας δικός μας άνθρωπος. Ο Γιώργος Μαζωνάκης δεν έκρυψε ποτέ τα ερυθρόλευκα αισθήματά του και είχε μοιραστεί μαζί μας τη χαρά της κατάκτησης της ευρωπαϊκής κορυφής. Καλό ταξίδι. Δεν θα σε ξεχάσουμε.

Η Ναταλία Γερμανού επέλεξε να αναδημοσιεύσει μια φωτογραφία στην οποία εκείνη βρίσκεται στην αγκαλιά του Γιώργου Μαζωνάκη. «Έζησες όπως ήθελες, φεύγεις πολύ νωρίς, θα σε έχω πάντα εδώ» έγραψε μέσα στη φωτογραφία ενώ στη λεζάντα επέλεξε να γράψει μόνο μια λέξη… «Ξεχώρισες».

Η νεαρή τραγουδίστρια Αναστασία δεν έκρυψε την συναισθηματική της φόρτιση στο μήνυμα με το οποίο αποχαιρέτησε τον «κ. Γιώργο» όπως τον αποκάλεσε από σεβασμό. «Δεν ξέρω τι να γράψω… δεν ξέρω τι να πω… Ό,τι κι αν πω μοιάζει λίγο. Ό,τι κι αν γράψω, δεν φτάνει για να χωρέσει όλα αυτά που νιώθω. Εδώ και ώρες σκέφτομαι τις λέξεις… και καμία δεν είναι αρκετή. Βαρύ. Πολύ βαρύ. Δεν μπορώ ακόμα να πιστέψω ότι γράφω αυτά τα λόγια για εσένα… Ήσουν η αρχή μου. Το πρώτο μου βήμα. Η πρώτη μου ευκαιρία. Τα πρώτα λόγια που άκουσα από έναν καλλιτέχνη και η πρώτη στήριξη που ένιωσα σε αυτόν τον δρόμο.



Μάλλον ήμουν πολύ ευλογημένη που στην αρχή αυτού του ταξιδιού ήσουν εσύ εκεί. Ένα τεράστιο σχολείο για μένα. Ένας άνθρωπος που άφησε μέσα μου πράγματα που δεν θα σβήσουν ποτέ. Δεν θέλω να σου πω αντίο. Δεν μπορώ. Γιατί για μένα δεν θα φύγεις ποτέ πραγματικά. Θα ζεις πάντα εδώ… Στην ψυχή μου, στη ζωή μου, στο μυαλό μου.



Στις στιγμές μας, στις κουβέντες μας, σε όλα όσα μοιραστήκαμε και που θα κρατάω μέσα μου σαν φυλαχτό. Πάντα στο έλεγα και πάντα θα στο λέω… Σε ευχαριστώ για όλα. Σε ευχαριστούσα μόνο και μόνο που υπήρχες. Ήσουν ένα αυτόφωτο αστέρι. Από εκείνους τους ανθρώπους που δεν χρειάζονται τίποτα γύρω τους για να λάμψουν. Έμπαινες σε έναν χώρο και τον γέμιζες μόνο με την παρουσία σου.



Δεν θα ξεχάσω ποτέ όσα είχαμε μοιραστεί. Δεν θα ξεχάσω ποτέ όσα μου έδωσες. Δεν θα ξεχάσω ποτέ εσένα. Έφυγες πολύ γρήγορα… 💔 Και είναι τόσο δύσκολο να χωρέσει το μυαλό ότι κάποιοι άνθρωποι μπορούν απλώς να φύγουν, ενώ έχουν αφήσει τόσα πολλά πίσω τους.



Καλό ταξίδι, κ. Γιώργο μου. Να αναπαυθεί η ψυχούλα σου δίπλα στους αγγέλους.. Και όπου κι αν είσαι, να λάμπεις όπως έλαμπες πάντα εδώ. Σε ευχαριστώ που υπήρξες στη ζωή μου.



Θα είσαι για πάντα ένα κομμάτι της αρχής μου. Και ένα κομμάτι της καρδιάς μου. Σ’αγαπώ για πάντα💔 Κανείς δεν μπορεί να σε ξεχάσει .. έγραψες την δική σου ιστορία .. Legend



Ένα θαύμα κάθε ημέρα θα περιμένω, να σε φέρει κάθε δρόμος…

Η Κατερίνα Καινούργιου μοιράστηκε μια κοινή της φωτογραφία με τον Γιώργο Μαζωνάκη και έγραψε στη λεζάντα: Από σήμερα οι «Ώρες Μικρές» θα έχουν άλλη σιωπή… Και το «που λείπεις έπεσε βαρύ» δεν θα είναι απλώς ένας στίχος…🥹 πίσω από τον σπουδαίο καλλιτέχνη είχα την τύχη να γνωρίσω, έστω και λίγο, τον άνθρωπο… Κι αυτόν θα κρατήσω περισσότερο…



Μια ψυχούλα. Ένας άνθρωπος υπερταλαντουχος..,πολύπλευρος, ευαίσθητος, απρόβλεπτος, αληθινός…Μια προσωπικότητα από εκείνες που δεν περνούν απλώς από έναν χώρο, αλλά αφήνουν το δικό τους αποτύπωμα! Ήσουν πραγματικός σταρ. Όχι επειδή το έλεγαν τα φώτα, οι πίστες ή οι επιτυχίες σου. Αλλά γιατί είχες εκείνο το σπάνιο πράγμα που δεν διδάσκεται και δεν κατασκευάζεται…λάμψη. Μια παρουσία που γέμιζε τον χώρο πριν ακόμη ακουστεί η φωνή…Ένας καλλιτέχνης που δεν ακολούθησε ποτέ την εποχή του — έφτιαξε τη δική του!



Θα μας λείψεις Γιώργο μας…Καλό σου ταξίδι…

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