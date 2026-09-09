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09.09.2026 19:51

Πρώτος ξανά και με βελτιωμένη τηλεθέαση την Τρίτη (8/9) ο Alpha

09.09.2026 19:51
tileorasi

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Ό,τι είχε καταγραφεί το δευτερό του προηγούμενου πενθήμερου με το Mega συνέβη το προηγούμενο 48ωρο με τον Alpha.

Και στη μία και στην άλλη περίπτωση ο πρώτος σε προτιμήσεις σταθμός αύξησε το μερίδιο του από τη μία ημέρα στην επόμενη. Ωστόσο χθες δεύτερος ήταν ο ΣΚΑΪ, λόγω της απευθείας μετάδοσης του ποδοσφαιρικού αγώνα Ολυμπιακός- Βόλος για το Κύπελλο Ελλάδας. Εν τω μεταξύ το Mega παρουσίασε σταθεροποιητικές τάσεις και μάλιστα στον ίδιο βαθμό, σύμφωνα με τα στοιχεία της Nielsen.

Πάντως οι δύο σταθμοί έχουν καταφέρει να διαμορφώσουν ένα ισχυρό δίπολο με τις επαναλήψεις εκπομπών που μεταδίδουν ένδειξη της δυναμικής που έχουν οι ταινιοθήκες των σταθμών.

Στα αξιοπρόσεκτα της χθεσινής ημέρας η σημαντική συρρίκνωση του μεριδίου του ΑΝΤ1 από τη μία ημέρα στην άλλη (-1,6%) λόγω των συνθηκών που διαρφωσε ο ανταγωνισμός και η ανάδειξη του Open  ως τέταρτη επιλογή και με επίδοση πιο πάνω από προχθές κατά 0,3%.  Από τα κρατικά κανάλια μόνο η ΕΡΤ3 εμφάνισε θετικό πρόσημο στη μεταβολή του μεριδίου της, από μέρα σε μέρα.

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