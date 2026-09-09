Γιώργος Μαζωνάκης: 10 επιτυχίες που άγγιξαν τις καρδιές του κόσμου

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Στο πένθος βύθισε το ελληνικό πεντάγραμμο ο αδόκητος θάνατος του Γιώργου Μαζωνάκη σε ηλικία 54 ετών από ανακοπή καρδιάς.
Στα 33 χρόνια της μουσικής του σταδιοδρομίας έκανε πολλές και μεγάλες επιτυχίες, που έχουμε όλοι σιγοτραγουδήσει.
Τραγική ειρωνεία την Κυριακή 20/9 θα έδινε μία επετειακή συναυλία στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων για να γιορτάσει μαζί με τους θαυμαστές του.
Επιλέξαμε 10 επιτυχίες του:
2. Μου λείπεις
3. Το Gucci Φόρεμα
4. Παλιόπαιδο θα γίνω
5. Θέλω να γυρίσω
6. Σάββατο
7. Είσαι φοβερή
8. Να περνάς
9. Παιδί της Νύχτας
10. Με λένε Γιώργο
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