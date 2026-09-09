search
ΤΕΤΑΡΤΗ 09.09.2026 19:47
search
MENU CLOSE
ΜΟΥΣΙΚΗ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

09.09.2026 19:38

Γιώργος Μαζωνάκης: 10 επιτυχίες που άγγιξαν τις καρδιές του κόσμου

09.09.2026 19:38
mazonakis

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Στο πένθος βύθισε το ελληνικό πεντάγραμμο ο αδόκητος θάνατος του Γιώργου Μαζωνάκη σε ηλικία 54 ετών από ανακοπή καρδιάς.

Στα 33 χρόνια της μουσικής του σταδιοδρομίας έκανε πολλές και μεγάλες επιτυχίες, που έχουμε όλοι σιγοτραγουδήσει.

Τραγική ειρωνεία την Κυριακή 20/9 θα έδινε μία επετειακή συναυλία στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων για να γιορτάσει μαζί με τους θαυμαστές του.

Επιλέξαμε 10 επιτυχίες του:

  1. Με τα μάτια να το λες 

2. Μου λείπεις

3. Το Gucci Φόρεμα

4. Παλιόπαιδο θα γίνω 

5. Θέλω να γυρίσω

6. Σάββατο 

7. Είσαι φοβερή 

8. Να περνάς 

9. Παιδί της Νύχτας

10. Με λένε Γιώργο

Διαβάστε επίσης

Θρήνος στο ελληνικό πεντάγραμμο: Πέθανε ο Γιώργος Μαζωνάκης από ανακοπή καρδιάς

Θρήνος στο ελληνικό πεντάγραμμο: Πέθανε ο Γιώργος Μαζωνάκης από ανακοπή καρδιάς

Η τελευταία συνέντευξη του Γιώργου Μαζωνάκη: Τι είπε για το Δρομοκαΐτειο, για τις οικογενειακές σχέσεις και την καταγγελία για ασέλγεια

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
mazonakis
ΜΟΥΣΙΚΗ

Γιώργος Μαζωνάκης: 10 επιτυχίες που άγγιξαν τις καρδιές του κόσμου

xristos_dantis
LIFESTYLE

Δάντης για Μαζωνάκη: Όπως υπηρέτησες την τέχνη του τραγουδιού, αναρχικά, έτσι θα σε θυμάμαι Γιωργάρα

prwtoselido entos new
MEDIA

Μη χάσετε το «ΠΟΝΤΙΚΙ» που κυκλοφορεί την Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου

mazonakis-new
ΕΛΛΑΔΑ

Η Ασφάλεια αναλαμβάνει την έρευνα για τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη

mazonakis 543- new
ΜΟΥΣΙΚΗ

Γιώργος Μαζωνάκης: Η τελευταία του ανάρτηση για τη μεγάλη επετειακή συναυλία για τα 33 χρόνια καριέρας – «Γιώργοοo… βγαίνεις»

Δείτε όλες τις ειδήσεις
garbi-schinas-new
LIFESTYLE

Γαρμπή - Σχοινάς έχασαν στο Εφετείο: Καλούνται να πληρώσουν περίπου 100.000 ευρώ

mazonakis-giorgos-new
ΜΟΥΣΙΚΗ

Θρήνος στο ελληνικό πεντάγραμμο: Πέθανε ο Γιώργος Μαζωνάκης από ανακοπή καρδιάς

adonis_samaras
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Και ξαφνικά η Novartis φουντώνει κι άλλο την κόντρα Γεωργιάδη – Σαμαρά

DOLKA_MARIA_NEW
ΕΛΛΑΔΑ

Δίκη για τα Τέμπη: «Κεραυνοί» από τη Μαρία Ντόλκα - Ανακάλεσε την εντολή στη Ζωή Κωνσταντοπούλου

GREEK_F16_NEW
ΕΛΛΑΔΑ

Η αμυντική «τρύπα» της τριετίας: Η Ελλάδα δηλώνει «πάνοπλη» το 2026 - Πότε όμως θα λειτουργήσουν πραγματικά οι εξοπλισμοί;

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 09.09.2026 19:47
mazonakis
ΜΟΥΣΙΚΗ

Γιώργος Μαζωνάκης: 10 επιτυχίες που άγγιξαν τις καρδιές του κόσμου

xristos_dantis
LIFESTYLE

Δάντης για Μαζωνάκη: Όπως υπηρέτησες την τέχνη του τραγουδιού, αναρχικά, έτσι θα σε θυμάμαι Γιωργάρα

prwtoselido entos new
MEDIA

Μη χάσετε το «ΠΟΝΤΙΚΙ» που κυκλοφορεί την Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου

1 / 3