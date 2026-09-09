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09.09.2026 19:34

Μη χάσετε το «ΠΟΝΤΙΚΙ» που κυκλοφορεί την Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου

09.09.2026 19:34
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Με πρωτοσέλιδο τίτλο «Σχέδιο δεκαετίας από τον Τσίπρα» και αναλυτικό – αποκαλυπτικό ρεπορτάζ για την αλλαγή παραγωγικού μοντέλου για αύξηση «πίτας» και δίκαιη αναδιανομή, αλλά και για το τι είπε ο πρώην πρωθυπουργός για εν ενεργεία βουλευτές, ψηφοδέλτια και διαφάνεια στα οικονομικά της ΕΛ.Α.Σ., κυκλοφορεί το «ΠΟΝΤΙΚΙ» το πρωί της Πέμπτης.

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