ΣΚΑΪ: Αρχίζει τις σειρές πρώτα από όλους – Τη Δευτέρα (14/9) η πρεμιέρα για τις «Μπλε ώρες»

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Με τις «συστάσεις» των πρώτων ηρώων και τις καταστάσεις που αντιμετωπίζουν κάνει πρεμιέρα τη Δευτέρα στον ΣΚΑΪ στις 21.00 η καθημερινή σειρά «Μπλε ώρες» που υπογράφουν οι Ανδρέας Γεωργίου, Κούλλης Νικολάου και Βάνα Δημητρίου.

Στο πρώτο κι όλας επεισόδιο οι τηλεθεατές θα παρακολουθήσαν ένα έγκλημα πάθους. Και από κεί κι έπειτα αρχίζει το δράμα και το μυστήριο. Τραγικά γεγονότα πυροδοτούν συγκλονιστικές εξελίξεις. Μυστικά και ψέματα αποκαλύπτονται και οι ήρωες ακροβατούν ανάμεσα στο φως και το σκοτάδι.

Πρωταγωνιστούν οι Ιζαμπέλλα Φούλοπ, Βαγγέλης Κακουριώτης, Γιάννης Ποιμενίδης, Κατερίνα Στικούδη, Ελένη Βαΐτσου, Έλενα Πιερίδου, Γιώργος Κυριάκου και άλλοι. Σε νευραλγικούς ρόλους εμφανίζονται οι Γιώργος Παρτσαλακης και Ιεροκλής Μιχαηλίδης.

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