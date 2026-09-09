Ανάρτηση Ερντογάν για τα 104 χρόνια από τη Μικρασιατική Καταστροφή: Απελευθερωθήκαμε από την εχθρική κατοχή

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Ανάρτηση για τη συμπλήρωση 104 χρόνων από τη μικρασιατική καταστροφή έκανε ο Τούρκος Πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

«Συγχαίρω για την 104η επέτειο της απελευθέρωσης της Σμύρνης από την εχθρική κατοχή και τιμώ με έλεος και ευγνωμοσύνη όλους τους ήρωές μας, πρωτίστως τον Γαζί Μουσταφά Κεμάλ, οι οποίοι οδήγησαν τον Εθνικό μας Αγώνα σε μια μεγάλη νίκη», έγραψε.

Τον Σεπτέμβριο του 1922 οι τουρκικές δυνάμεις υπό τον Κεμάλ Ατατούρκ μπήκαν στη Σμύρνη, αναγκάζοντας την ελληνική διοίκηση να εγκαταλείψει άρον άρον την περιοχή.

İzmir’in düşman işgalinden kurtuluşunun 104’üncü yıl dönümünü tebrik ediyor, Millî Mücadele’mizi büyük bir zafere ulaştıran başta Gazi Mustafa Kemal olmak üzere tüm kahramanlarımızı rahmetle, minnetle yâd ediyorum. Tüm İzmirli vatandaşlarımıza selamlarımı iletiyorum. pic.twitter.com/Nc29jwPvUc — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) September 9, 2026

Πάνω από 1.500.000 Έλληνες πήραν τον δρόμο της προσφυγίας, με την Ελλάδα να υποδέχεται 1.250.000 από αυτούς.

Διαβάστε επίσης

New Andros: Drone επιτέθηκε στο ελληνικών συμφερόντων τάνκερ – Μετέφερε 2 εκατ. βαρέλια ιρακινού μαζούτ – Καλά στην υγεία τους οι δύο έλληνες ναυτικοί

Γαλλία: Σκάνδαλο και απεργία στον Πύργο του Άιφελ – Έδιωξαν τις γυναίκες υπαλλήλους για να κάνουν επίσκεψη ινδουιστές μοναχοί

Τελειώνουν τον Νετανιάχου και την «αρχιτεκτονική» των συνεχών πολέμων – Η εφιαλτική αποκάλυψη ότι γνώριζε από πριν για την επίθεση της Χαμάς