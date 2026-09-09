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09.09.2026 17:00

Ανάρτηση Ερντογάν για τα 104 χρόνια από τη Μικρασιατική Καταστροφή: Απελευθερωθήκαμε από την εχθρική κατοχή

09.09.2026 17:00
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Ανάρτηση για τη συμπλήρωση 104 χρόνων από τη μικρασιατική καταστροφή έκανε ο Τούρκος Πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. 

«Συγχαίρω για την 104η επέτειο της απελευθέρωσης της Σμύρνης από την εχθρική κατοχή και τιμώ με έλεος και ευγνωμοσύνη όλους τους ήρωές μας, πρωτίστως τον Γαζί Μουσταφά Κεμάλ, οι οποίοι οδήγησαν τον Εθνικό μας Αγώνα σε μια μεγάλη νίκη», έγραψε.

Τον Σεπτέμβριο του 1922 οι τουρκικές δυνάμεις υπό τον Κεμάλ Ατατούρκ μπήκαν στη Σμύρνη, αναγκάζοντας την ελληνική διοίκηση να εγκαταλείψει άρον άρον την περιοχή. 

Πάνω από 1.500.000 Έλληνες πήραν τον δρόμο της προσφυγίας, με την Ελλάδα να υποδέχεται 1.250.000 από αυτούς.

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ΤΕΤΑΡΤΗ 09.09.2026 18:00
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