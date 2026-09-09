Έντεκα ευρωβουλευτές από 10 χώρες στην εκδήλωση που διοργάνωσε ο Δημήτρης Τσιόδρας για την ενίσχυση της παραγωγής προϊόντων «Made in EU»

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Την ανάγκη διαμόρφωσης ενός περιβάλλοντος που θα συμβάλει στην ενίσχυση της βιομηχανίας, την αύξηση της παραγωγής προϊόντων που παράγονται στην ΕΕ και τη δημιουργία θέσεων εργασίας σε ευρωπαϊκό έδαφος, ανέδειξε η εκδήλωση που διοργάνωσε ο ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Δημήτρης Τσιόδρας, υπό την ιδιότητά του ως Συμπροέδρου της Διακομματικής Ομάδας για την «Κλιματική Αλλαγή, Βιοποικιλότητα και Βιώσιμη Ανάπτυξη» στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις Βρυξέλλες.

Στόχος της εκδήλωσης ήταν να αναδείξει τον ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει ο ευρωπαϊκός Νόμος για τον Βιομηχανικό Επιταχυντή στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της βιωσιμότητας της ευρωπαϊκής και της ελληνικής βιομηχανίας, την αντιμετώπιση της μειωμένης παραγωγής και των πιέσεων που υφίστανται οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις.

Την εκδήλωση άνοιξε ο Ευρωβουλευτής και εκπρόσωπος τύπου της ευρωομάδας της ΝΔ Δημήτρης Τσιόδρας και ο Ηλίας Γραμπάς, Αναπληρωτής Διευθυντής και Υπεύθυνος της Διακομματικής Ομάδας για την «Κλιματική Αλλαγή, Βιοποικιλότητα και Βιώσιμη Ανάπτυξη».

Στην παρέμβασή του ο Δημήτρης Τσιόδρας υπογράμμισε την ανάγκη γενναίων και αποφασιστικών δράσεων ώστε η Ευρώπη να διαμορφώσει ένα περιβάλλον που θα διευκολύνει την παραγωγή, την καινοτομία και την αύξηση της ζήτησης για προϊόντα που κατασκευάζονται στην Ευρώπη, συμβάλλοντας έτσι στην επίτευξη του στόχου η βιομηχανική παραγωγή να αντιπροσωπεύει τουλάχιστον το 20 % του ΑΕΠ της ΕΕ έως το 2035. Τόνισε ότι η πράσινη μετάβαση δεν πρέπει να σημαίνει αποβιομηχάνιση και αναφέρθηκε εκτεταμένα στην ανάγκη άρσης των εμποδίων που καθυστερούν τις επενδύσεις και τη διευκόλυνση των διαδικασιών αδειοδότησης, χωρίς παράλληλα να οδηγηθούμε σε απορρύθμιση. Αναφερόμενος στον διεθνή ανταγωνισμό, σημείωσε ότι χρειαζόμαστε «μια ανοικτή αλλά όχι αφελή Ευρώπη», υπογράμμισε την ανάγκη στήριξης στρατηγικών βιομηχανικών τομέων για την Ευρώπη και τη χώρα μας και την ανάγκη περιορισμού του πεδίου εφαρμογής του Νόμου για τον Βιομηχανικό Επιταχυντή ώστε να επωφελούνται οι χώρες της ΕΕ και αυτές που παρέχουν αμοιβαιότητα και σέβονται τα πρότυπα της ΕΕ.

Στη διάρκεια της συζήτησης μεταξύ μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αξιωματούχων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, εκπροσώπων βιομηχανικών ενώσεων και επιχειρήσεων και της κοινωνίας των πολιτών και εμπειρογνωμόνων, αναδείχτηκε η σημασία της σταθερότητας και προβλεψιμότητας του νομοθετικού πλαισίου και η αντιμετώπιση της γραφειοκρατίας, η δημιουργία πραγματικών κινήτρων για την παραγωγή στρατηγικών προϊόντων και τεχνολογιών στην Ευρώπη και οι αναγκαίες πολιτικές ώστε η Ευρώπη να μπορέσει να ανταποκριθεί στις προκλήσεις του εντεινόμενου διεθνούς ανταγωνισμού, διατηρώντας παράλληλα τους στόχους της για βιώσιμη ανάπτυξη και κλιματική μετάβαση.

Στη συζήτηση συμμετείχαν η επικεφαλής της ευρωομάδας της Νέας Δημοκρατίας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Ελίζα Βόζεμπεργκ–Βρυωνίδη, ο Βούλγαρος Ευρωβουλευτής του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (ΕΛΚ) Radan Kanev, ο Κροάτης Ευρωβουλευτής του ΕΛΚ Tomislav Sokol, ο Γάλλος Ευρωβουλευτής των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών Christophe Clergeau, o Ισπανός Ευρωβουλευτής των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών Nicolas Gonzales Casares, η Ρουμάνα Ευρωβουλευτής των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών Maria Grapini, ο Δανός Ευρωβουλευτής της Ευρωπαϊκής Αριστεράς Per Clausen, ο Γιάννης Πανιάρας, Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου ΤΙΤΑΝ για την Ευρώπη και ο Alessandro Polito, Αναπληρωτής Επικεφαλής Μονάδας στη Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Αγοράς, Βιομηχανίας, Επιχειρηματικότητας και ΜμΕ της Κομισιόν. Παρόντες στην εκδήλωση ήταν επίσης, η Λουξεμβούργια Ευρωβουλευτής του ΕΛΚ Martine Kemp, o Λουξεμβούργιος Ευρωβουλευτής Fernand Kartheiser, ο Γερμανός Ευρωβουλευτής Volker Schnurrbusch και ο Αναπληρωτής Μόνιμος Αντιπρόσωπος της Ελλάδας στην ΕΕ Πρέσβης Ευθύμιος Κωστόπουλος.

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