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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

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09.09.2026 14:50

Ο Σιακαντάρης δοκιμάζει τα νεύρα Τσίπρα: «Δεν είμαι στέλεχος της ΕΛΑΣ, δεν είπα για συνεργασία με ΝΔ» – Με το ένα πόδι εκτός Αμαλίας

09.09.2026 14:50
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Εκτός «πυρήνα» της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης πρέπει να θεωρείται επί της ουσίας ο Γιώργος Σιακαντάρης, ο άνθρωπος που συνέγραψε το περίφημο μανιφέστο και μέχρι πριν λίγο καιρό θεωρούνταν ο «ιδεολογικός καθοδηγητής» του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα.

Ο προερχόμενος από το ΠΑΣΟΚ επικοινωνιολόγος προκάλεσε σάλο με ανάρτησή του, μέσω της οποίας εμμέσως πλην σαφώς προέτρεπε, υπό το φόβο της ακροδεξιάς, σε συνεργασία ΝΔ – ΕΛΑΣ, ενώ επέκρινε και το ΠΑΣΔΟΚ για τη συνεδριακή του απόφαση να αποκλείσει συγκυβέρνηση με τη Δεξιά.

Αργά το βράδυ της Τρίτης και αφού είχε προηγηθεί πολιτική θύελλα, του συνεστήθη – μετά έντονης δυσφορίας και έκπληξης – από την ηγεσία της ΕΛΑΣ να «ανασκευάσει», κάτι που επιχείρησε να κάνει ημιτελώς, αμήχανα και με νέα αμφιλεγόμενη ανάρτηση το πρωί της Τετάρτης. Σε αυτή ισχυρίστηκε ότι δεν προέτρεψε ποτέ σε μία συγκυβέρνηση ΝΔ- ΕΛΑΣ.

Σε συνέντευξή του λίγο αργότερα στο Open, άρχισε να πηγαίνει πάλι «μπρος – πίσω»: Επιτέθηκε και πάλι με τρόπο ανοίκειο στο ΠΑΣΟΚ για το «όχι στη Δεξιά», αδιαφορώντας για το γεγονός ότι αυτή η συνεδριακή απόφαση ενισχύει το προοδευτικό μέτωπο απέναντι στη παντοκρατορία της ΝΔ και πως βάζει τις βάσεις για μία αναζήτηση συμμαχιών στην κεντροαριστερά.

Στην ερώτηση «συμφωνείτε με την πρωτοβουλία του ΠΑΣΟΚ, πολλοί λένε ότι σύρθηκε από τον Χάρη Δούκα, να ψηφίσει στο συνέδριο “ΟΧΙ μετεκλογική συνεργασία με τη ΝΔ, ό,τι και να γίνει”; Ο κ. Σιακαντάρης απάντησε: «Δεν συμφωνώ με αποφάσεις συνεδρίου που καθορίζουν τη γραμμή ενός κόμματος τρία και τέσσερα χρόνια πριν κανείς δεν ξέρει τι μπορεί να γίνει στα επόμενα χρόνια».

Αλλά ο κ. Σιακαντάρης είπε και το άλλο, που φανερώνει μία ρήξη πλέον με το κόμμα Τσίπρα: «Δεν είμαι στέλεχος της ΕΛΑΣ, δεν εκφράζω το κόμμα. Στα κόμματα που λειτουργούν με εσωκομματική δημοκρατία, οι διαφωνίες δίνουν πλούτο».

Η δήλωση αυτή, πέρα από την αιχμή για την μη ύπαρξη εσωκομματικής δημοκρατίας στην ΕΛΑΣ, ερμηνεύεται και ως η πρώτη δημόσια απόσταση του κ. Σιακαντάρη από τον κ. Τσίπρα.

Άλλωστε το πλήγμα που επέφερε στον πρώην πρωθυπουργό, λίγες ώρες πριν τη συνέντευξή του στη ΔΕΘ, είναι εμφανές και σοβαρό. Ο κ. Τσίπρας είναι αναγκασμένος να αναλωθεί σε μεγάλο βαθμό για να καλύψει τέτοιου είδους άτοπες δηλώσεις, αλλά και να ξεκαθαρίσει ότι δεν υπάρχουν στο παρασκήνιο διεργασίες περί «κυβέρνησης ειδικού σκοπού» ή άλλα συμμαχικά σχήματα, που να περιλαμβάνουν και τη ΝΔ και την ΕΛΑΣ. Την ώρα μάλιστα που μεγάλο μέρος της ρητορικής του είναι ότι η ΕΛΑΣ εκπροσωπεί ατόφια και με συνεπή αντιδεξιά στάση την κεντροαριστερά, σε αντίθεση με το ΠΑΣΟΚ, που φλερτάρει συχνά πυκνά με τον Κυριάκο Μητσοτάκη!

Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο κ. Σιακαντάρης ανέμενε ότι στη συγκρότηση των συλλογικών οργάνων της ΕΛΑΣ τον Ιούνιο (ιδίως στην Πολιτική Γραμματεία), ο ίδιος θα είχε περίοπτη θέση. Το γεγονός ότι ο κ. Τσίπρας τον έθεσε εκτός επέφερε την δυσφορία του και σταδιακά μία απόσταση, που λίγο απέχει από τη ρήξη. «Μην απορήσει κανείς εάν σύντομα επικυρωθεί η αποχώρησή του από την ΕΛΑΣ», έλεγε καλά πληροφορημένη πηγή.

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