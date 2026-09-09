search
ΤΕΤΑΡΤΗ 09.09.2026 16:11
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

09.09.2026 14:30

Πώς έγινε το ατύχημα με τους τέσσερις τραυματίες μετά από το τροχαίο με λεωφορείο – «Ολη η στάση έπεσε πάνω σε κοπέλα» λέει μάρτυρας

09.09.2026 14:30
leoforeio-sygkrousi-thessaloniki

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Λεπτομερή και σοκαριστική περιγραφή του ατυχήματος με το λεωφορείο στη Νεάπολη Θεσσαλονίκης έδωσε αυτόπτης μάρτυρας.

Οπως περιέγραψε στο thesspost, λεωφορείο της γραμμής του ΟΑΣΘ καρφώθηκε πάνω στη στάση μετά από -όπως φαίνεται από τη δήλωση του μάρτυρα τουλάχιστον- λάθος εκτίμηση του οδηγού, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν τέσσερις άνθρωποι, εκ των οποίων οι δύο σοβαρά.

Να σημειωθεί πως οι τραυματίες έχουν μεταφερθεί στο νοσοκομείο «Παπανικολάου», με μία 60χρονη να έχει υποστεί κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και κάταγμα στη λεκάνη, ενώ μια 30χρονη υπέστη κατάγματα στα κάτω άκρα.

«Το λεωφορείο της γραμμής 57 είχε σταματήσει για να κατέβουν οι επιβάτες στη στάση. Από πίσω ακολούθησε το λεωφορείο της γραμμής 28. Ξαφνικά μπήκε δεξιά για να κάνει στάση, αλλά φαίνεται ότι δεν υπολόγισε τη διαφορά που είχε με το πρώτο λεωφορείο και έτσι καρφώθηκε πάνω στη στάση. Είδαμε με τα μάτια μας όλη τη στάση κυριολεκτικά να πέφτει πάνω σε μια κοπέλα» περιέγραψε ο αυτόπτης μάρτυρας. 

Διαβάστε επίσης

Αεροπορική τραγωδία στην Τανάγρα: Την Πέμπτη οι κηδείες των δύο πιλότων του μοιραίου Phantom

Καίει για δέκατη μέρα η φωτιά στην Κόνιτσα – Φόβοι για νέες αναζωπυρώσεις (videos)

Θρίλερ στην Κρήτη: Πολωνός τουρίστας βρέθηκε αναίσθητος στη θάλασσα – Είχε ζητήσει σε γάμο τη φίλη του και εκείνη αρνήθηκε

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
kremlino 44- new
ΚΟΣΜΟΣ

Κρεμλίνο: Προτιμώμενος τόπος διεξαγωγής συνομιλιών με την Ουκρανία το Άμπου Ντάμπι – «Θέλουμε να ξεκινήσουν σύντομα οι διαβουλεύσεις»

andy burnham 88- new
ΚΟΣΜΟΣ

Μπέρναμ για τις κυρώσεις στον Ισραήλ: Ηγετικός ο ρόλος της Βρετανίας στην παγκόσμια σκηνή – Υπερασπιζόμαστε τους αδύναμους

kaja-kallas
ΚΟΣΜΟΣ

Νέα ήττα για την Κάλλας: Στο συρτάρι η επιτροπή της για την ευρωπαϊκή άμυνα μετά τις αντιδράσεις των 27

ex-machina-2134
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Όταν η μηχανή γίνει καλύτερη από τον δημιουργό της – Η τεχνητή νοημοσύνη και ο φόβος της απώλειας ελέγχου

paris_space_diastima_gallia_diaskepsi_0909_1920-1080_new
ΚΟΣΜΟΣ

Διεθνής διάσκεψη κορυφής για το Διάστημα στο Παρίσι: Η Ευρώπη αναζητά τη θέση της ανάμεσα στις ΗΠΑ και την Κίνα

Δείτε όλες τις ειδήσεις
adonis_samaras
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Και ξαφνικά η Novartis φουντώνει κι άλλο την κόντρα Γεωργιάδη – Σαμαρά

DOLKA_MARIA_NEW
ΕΛΛΑΔΑ

Δίκη για τα Τέμπη: «Κεραυνοί» από τη Μαρία Ντόλκα - Ανακάλεσε την εντολή στη Ζωή Κωνσταντοπούλου

tsipras symvouloi
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Τσίπρας σε κλοιό επικίνδυνων πολιτικά συμβούλων – Οι απίστευτες γκάφες Σιακαντάρη, Παππά, Νυφούδη που... «ζαλίζουν» την ΕΛΑΣ

iro-moukiou-new
LIFESTYLE

Ηρώ Μουκίου: «Όταν ο άνθρωπος δεν έχει χρήματα για να ζήσει, του κλέβουν την αξιοπρέπεια»

GREEK_F16_NEW
ΕΛΛΑΔΑ

Η αμυντική «τρύπα» της τριετίας: Η Ελλάδα δηλώνει «πάνοπλη» το 2026 - Πότε όμως θα λειτουργήσουν πραγματικά οι εξοπλισμοί;

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 09.09.2026 16:10
kremlino 44- new
ΚΟΣΜΟΣ

Κρεμλίνο: Προτιμώμενος τόπος διεξαγωγής συνομιλιών με την Ουκρανία το Άμπου Ντάμπι – «Θέλουμε να ξεκινήσουν σύντομα οι διαβουλεύσεις»

andy burnham 88- new
ΚΟΣΜΟΣ

Μπέρναμ για τις κυρώσεις στον Ισραήλ: Ηγετικός ο ρόλος της Βρετανίας στην παγκόσμια σκηνή – Υπερασπιζόμαστε τους αδύναμους

kaja-kallas
ΚΟΣΜΟΣ

Νέα ήττα για την Κάλλας: Στο συρτάρι η επιτροπή της για την ευρωπαϊκή άμυνα μετά τις αντιδράσεις των 27

1 / 3