Πώς έγινε το ατύχημα με τους τέσσερις τραυματίες μετά από το τροχαίο με λεωφορείο – «Ολη η στάση έπεσε πάνω σε κοπέλα» λέει μάρτυρας

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Λεπτομερή και σοκαριστική περιγραφή του ατυχήματος με το λεωφορείο στη Νεάπολη Θεσσαλονίκης έδωσε αυτόπτης μάρτυρας.

Οπως περιέγραψε στο thesspost, λεωφορείο της γραμμής του ΟΑΣΘ καρφώθηκε πάνω στη στάση μετά από -όπως φαίνεται από τη δήλωση του μάρτυρα τουλάχιστον- λάθος εκτίμηση του οδηγού, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν τέσσερις άνθρωποι, εκ των οποίων οι δύο σοβαρά.

Να σημειωθεί πως οι τραυματίες έχουν μεταφερθεί στο νοσοκομείο «Παπανικολάου», με μία 60χρονη να έχει υποστεί κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και κάταγμα στη λεκάνη, ενώ μια 30χρονη υπέστη κατάγματα στα κάτω άκρα.

«Το λεωφορείο της γραμμής 57 είχε σταματήσει για να κατέβουν οι επιβάτες στη στάση. Από πίσω ακολούθησε το λεωφορείο της γραμμής 28. Ξαφνικά μπήκε δεξιά για να κάνει στάση, αλλά φαίνεται ότι δεν υπολόγισε τη διαφορά που είχε με το πρώτο λεωφορείο και έτσι καρφώθηκε πάνω στη στάση. Είδαμε με τα μάτια μας όλη τη στάση κυριολεκτικά να πέφτει πάνω σε μια κοπέλα» περιέγραψε ο αυτόπτης μάρτυρας.

Διαβάστε επίσης

Αεροπορική τραγωδία στην Τανάγρα: Την Πέμπτη οι κηδείες των δύο πιλότων του μοιραίου Phantom



Καίει για δέκατη μέρα η φωτιά στην Κόνιτσα – Φόβοι για νέες αναζωπυρώσεις (videos)

Θρίλερ στην Κρήτη: Πολωνός τουρίστας βρέθηκε αναίσθητος στη θάλασσα – Είχε ζητήσει σε γάμο τη φίλη του και εκείνη αρνήθηκε