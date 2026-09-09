Παρέμβαση ΚΚΕ: Να έρθει άμεσα στην Ολομέλεια η σύμβαση για την «Ασπίδα του Αχιλλέα»

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Παρέμβαση στη Διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής έκανε το πρωί ο Θανάσης Παφίλης, υποστηρίζοντας ότι η συμφωνία για την «Ασπίδα του Αχιλλέα» δεν πρέπει να εξεταστεί μόνο από την Επιτροπή Εξοπλιστικών Προγραμμάτων και Συμβάσεων.

Το ΚΚΕ ζητά να έρθει η σύμβαση και στην Ολομέλεια για συζήτηση και ψήφιση, προκειμένου, όπως αναφέρει, να υπάρξει ουσιαστική ενημέρωση των κομμάτων και του λαού.

Το ΚΚΕ για τη συμφωνία με το Ισραήλ

Το ΚΚΕ χαρακτηρίζει το Ισραήλ «κράτος – δολοφόνο» και υποστηρίζει ότι η συμφωνία για τη λεγόμενη «Ασπίδα του Αχιλλέα» αποτελεί «επικίνδυνη απόφαση» της κυβέρνησης της ΝΔ, η οποία, κατά το κόμμα, επιταχύνει την πολεμική προετοιμασία και ενισχύει την εμπλοκή της χώρας σε πολέμους και ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς.

Η αναφορά στις φρεγάτες Belharra

Ο Θανάσης Παφίλης υπενθύμισε ότι σε αντίστοιχες περιπτώσεις, όπως στην προμήθεια των φρεγατών Belharra, είχε πραγματοποιηθεί συζήτηση στην Ολομέλεια της Βουλής.

Παράλληλα, τόνισε ότι στην περίπτωση της «Ασπίδας του Αχιλλέα» το ζήτημα είναι επείγον, καθώς, όπως ανέφερε, υπάρχουν πολλά ερωτήματα τόσο για την ίδια τη συμφωνία όσο και για την καθοριστική εμπλοκή του Ισραήλ στον έλεγχο και τη χρήση του συστήματος, με βάση σχετικές αποκαλύψεις.

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