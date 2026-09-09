Σαλμάς για Σαμαρά: Όταν κάνεις νέο κόμμα, πας για πρωθυπουργός

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Τα σχέδια και τις προθέσεις του Αντώνη Σαμαρά αποκάλυψε ο Μάριος Σαλμάς, ο οποίος θα είναι υποψήφιος με το νέο κόμμα του πρωην πρωθυπουργού.

Μιλώντας στον ρ/σ Παραπολιτικά FM, ο ανεξάρτητος βουλευτής σημείωσε ότι «όταν κάνεις ένα κόμμα και κατεβαίνεις, κατεβαίνεις για να γίνεις πρωθυπουργός», προσθέτοντας ότι οι σχετικές ανακοινώσεις θα γίνουν όταν οι κινήσεις αποκτήσουν μεγαλύτερη δυναμική, καθώς, όπως είπε, ο πρώην πρωθυπουργός πραγματοποιεί ήδη επαφές.

Ο ίδιος αποκάλυψε ότι οι επαφές με τον Α. Σαμαρά άρχισαν από το καλοκαίρι του 2024, μετά τις ευρωεκλογές. «Τότε αρχίσαμε να του μιλάμε, να του λέμε τα λάθη που κάνει και να στρίψει το καράβι (σ.σ. στον Κυριάκο Μητσοτάκη)», ανέφερε, ενώ σημείωσε δηκτικά ότι κι άλλοι βουλευτές της ΝΔ είναι δυσαρεστημένοι.

«Δεν θα τους εκθέσω, ακόμα και αν είχα γνώση, ότι εν ενεργεία βουλευτές είναι δυσαρεστημένοι με Μητσοτάκη», είπε, προσθέτοντας ότι «είναι κάτι το οποίο δικαιούται να το κάνει ο καθένας», αλλά τόνισε: «Όμως κρατήστε το εξής – το αποτέλεσμα σήμερα που παράγεται είναι από την πολιτική του κυρίου Μητσοτάκη».

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