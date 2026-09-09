Η Τούνη συνεχίζει το τρολάρισμα: Αντίο από μένα!

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Όπως είναι ήδη γνωστό, ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, άνοιξε… κουβέντα μέσω Instagram με την Ιωάννα Τούνη.

Τι συνέβη; Η influencer έγραψε: «Τι μου στέλνει εν τω μεταξύ η Έφη. Λοιπόν επειδή αύριο ανοίγει επίσημα το Fat Rat και κερνάμε και Freddo Espresso σε όλους τους Έλληνες που θα πάρουν κρουασάν… να πω το εξής! Σας παρακαλούμε κύριε Μητσοτάκη ΜΗΝ έρθετε».

Ο πρωθυπουργός παρενέβη χιουμοριστικά, γράφοντας: «Δεν το είχα στο πρόγραμμα, αλλά τώρα που το λέτε…».

Ε, η Ιωάννα Τούνη αποφάσισε να το συνεχίσει: αναδημοσίευσε την ανάρτηση Μητσοτάκη και σχολίασε: «Αντίο από μένα», βάζοντας και emoji ένα… σκόρδο!

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