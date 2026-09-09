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09.09.2026 10:59

Φάρμα Κουκάκη: Ρεκόρ ανάπτυξης σε Ελλάδα και εξωτερικό για το 2025 – Στο επίκεντρο οι νέες επενδύσεις

09.09.2026 10:59
farma_koukaki

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Μια χρονιά ιστορικών επιδόσεων και σημαντικών επενδύσεων που θέτουν τις βάσεις για την επόμενη φάση ανάπτυξης της εταιρείας, ήταν το 2025 για τη Φάρμα Κουκάκη Α.Ε.

Ο κύκλος εργασιών της εταιρείας ανήλθε σε €58,9 εκατ., καταγράφοντας τις υψηλότερες πωλήσεις στην ιστορία της εταιρείας, με αύξηση 16,2% σε σχέση με το 2024 (€50,7 εκατ.). Η αύξηση αυτή ξεπέρασε τις αρχικές εκτιμήσεις της Διοίκησης, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική ανάπτυξης της εταιρείας και δημιουργώντας ισχυρή βάση για την επόμενη φάση του επενδυτικού της πλάνου.

Το Μικτό Περιθώριο Κέρδους ενισχύθηκε κατά 1,3%, από 30,9% σε 32,2%, αντανακλώντας τη βελτίωση του προϊοντικού μείγματος και την αποτελεσματικότερη διαχείριση κόστους. Το προσαρμοσμένο EBITDA διαμορφώθηκε σε €7,5 εκατ. (περιθώριο 12,7%), αντανακλώντας την ισχυρή υποκείμενη λειτουργική κερδοφορία της Εταιρείας, μετά την αφαίρεση έκτακτων και μη επαναλαμβανόμενων δαπανών που συνδέονται με την προετοιμασία και τον σχεδιασμό του νέου επενδυτικού κύκλου.

Οι λειτουργικές ταμειακές ροές αυξήθηκαν κατά 9,2% και ανήλθαν σε €4,8 εκατ., κυρίως ως αποτέλεσμα της βελτιωμένης λειτουργικής επίδοσης και της αποτελεσματικής διαχείρισης του κεφαλαίου κίνησης. Η θετική αυτή εξέλιξη ενισχύει τη ρευστότητα της Εταιρείας και δημιουργεί μεγαλύτερη δυνατότητα αυτοχρηματοδότησης των επενδύσεών της.

Επιτάχυνση Επενδυτικού Πλάνου

Το 2025 η Εταιρεία πραγματοποίησε επενδύσεις ύψους €6,1 εκατ., έναντι €4,8 εκατ. το 2024, στο πλαίσιο ενός ευρύτερου επενδυτικού πλάνου, συνολικής αξίας €20,0 εκατ., το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη. Παράλληλα, η Εταιρεία προχώρησε στην απόκτηση νέου βιομηχανικού ακινήτου στη ΒΙ.ΠΕ. Κιλκίς, δημιουργώντας τις βάσεις για την επόμενη φάση ανάπτυξης.

Καθοριστικής σημασίας για την υλοποίηση του αναπτυξιακού σχεδιασμού ήταν η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά €10 εκατ., η οποία ολοκληρώθηκε τον Μάρτιο του 2026 από την EOS Capital Partners, ενισχύοντας σημαντικά την κεφαλαιακή βάση της εταιρείας και τη δυνατότητά της να χρηματοδοτήσει το επενδυτικό της πρόγραμμα.

Ενίσχυση Μεριδίων στην Εγχώρια Αγορά και Αύξηση Εξαγωγών

Η Φάρμα Κουκάκη ενίσχυσε τα μερίδια αγοράς της στις περισσότερες βασικές κατηγορίες, με ιδιαίτερα σημαντική την ανάδειξή της ως το τρίτο μεγαλύτερο επώνυμο σήμα φρέσκου γάλακτος πανελλαδικά, καθώς και τη διατήρηση της ηγετικής της θέσης στην κατηγορία Κεφίρ, με μερίδιο αγοράς 31,6% και αύξηση πωλήσεων κατά 49,3%. Παράλληλα, η εξαγωγική δραστηριότητα της Εταιρείας ενισχύθηκε σημαντικά, με τις εξαγωγές να αντιστοιχούν πλέον στο 25,4% του συνολικού κύκλου εργασιών, έναντι 21,8% το 2024. Η περαιτέρω ανάπτυξη των εξαγωγών αποτελεί στρατηγική προτεραιότητα για το 2026 . Η Εταιρεία, έχοντας ήδη παρουσία σε 30 χώρες και έχοντας ενισχύσει σημαντικά την αναγνωρισιμότητα του brand “Koukakis Farm”, προγραμματίζει την περαιτέρω διείσδυση σε νέες αγορές, ενώ τα προϊόντα της Φάρμας Κουκάκη διατίθενται σε 30 χώρες.

Η Εταιρεία απέσπασε, επίσης, τρία Χρυσά Βραβεία στα Greek Exports Awards 2025, καθώς και διακρίσεις Diamond και Crystal στα Superior Taste Awards 2025.

Στόχοι για το 2026

Η Διοίκηση της εταιρείας έχει θέσει ως στόχο για το 2026 την περαιτέρω αύξηση του κύκλου εργασιών στα επίπεδα των €70 εκατ. και επίτευξη EBITDA στα επίπεδα των €8 εκατ., με παράλληλη συνέχιση και ολοκλήρωση του επενδυτικού πλάνου για την ενίσχυση της παραγωγικής δυναμικότητας.

Δήλωση Διοίκησης

Ο κ. Αθανάσιος Κουκάκης, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, δήλωσε: «Το 2025 αποτέλεσε μια χρονιά-ορόσημο για τη Φάρμα Κουκάκη, με ιστορικά υψηλές επιδόσεις τόσο σε πωλήσεις όσο και σε επενδύσεις, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική και τις ισχυρές προοπτικές ανάπτυξης της Εταιρείας. Με βάση αυτή τη δυναμική, το 2026 σηματοδοτεί την έναρξη μιας νέας φάσης ανάπτυξης, με την επένδυση της EOS Global Investors να ενισχύει σημαντικά την κεφαλαιακή μας βάση και να μας παρέχει τα απαραίτητα εφόδια για την υλοποίηση του αναπτυξιακού μας σχεδιασμού. Ευχαριστούμε την EOS για την εμπιστοσύνη και τη συνεργασία και προχωράμε με ακόμη μεγαλύτερη σιγουριά, όραμα και σαφή στρατηγική, έχοντας θέσει τις βάσεις για μια νέα εποχή ανάπτυξης που θα καθορίσει την πορεία της Εταιρείας για την επόμενη δεκαετία».

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