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09.09.2026 08:35

Mitsis: Νέος επενδυτικός κύκλος σε έξι προορισμούς με αιχμή Αθήνα, Κρήτη και Ρόδο

09.09.2026 08:35
Τεχνολογίες αιχμής σε 20 ξενοδοχεία του Ομίλου MITSIS με υπηρεσίες COSMOTE - Media

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Με το βλέμμα στραμμένο στην περαιτέρω διεύρυνση του χαρτοφυλακίου του, ο Όμιλος Mitsis επιταχύνει το επενδυτικό του πρόγραμμα, σχεδιάζοντας νέες ξενοδοχειακές αναπτύξεις σε έξι ελληνικούς προορισμούς.

Στον σχεδιασμό περιλαμβάνονται Ιωάννινα, Ρόδος, Αθήνα, Κως, Κρήτη και Μύκονος, με τον όμιλο να διευρύνει την παρουσία του τόσο σε καθιερωμένες τουριστικές αγορές όσο και σε προορισμούς στους οποίους μέχρι σήμερα δεν είχε ισχυρό αποτύπωμα.

Η επενδυτική κινητικότητα έρχεται μετά από μια χρονιά αύξησης των ξενοδοχειακών εσόδων. Η «Ξενοδοχεία Ελλάδος – Mitsis Company», στην οποία περιλαμβάνονται μονάδες σε Ρόδο, Κω και Κρήτη, εμφάνισε το 2025 κύκλο εργασιών 97,92 εκατ. ευρώ, έναντι 90,93 εκατ. ευρώ το 2024, σημειώνοντας αύξηση 7,7%.

Η εικόνα της κερδοφορίας ήταν πιο συγκρατημένη. Τα καθαρά κέρδη υποχώρησαν κατά 5% στα 17,8 εκατ. ευρώ, ενώ το EBITDA διαμορφώθηκε στα 35,4 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκε και το Mitsis Faliraki Beach, με τον τζίρο να φτάνει στα 17,45 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά 11,2%. Συνολικά, οι δύο εταιρείες, στις οποίες εντάσσονται επτά από τα 24 ξενοδοχεία του ομίλου, πραγματοποίησαν πωλήσεις περίπου 115,4 εκατ. ευρώ έναντι 106,6 εκατ. ευρώ ένα χρόνο νωρίτερα.

Η είσοδος στα Ιωάννινα έχει ξεχωριστή σημασία, καθώς διευρύνει τη δραστηριότητα του ομίλου πέρα από το κλασικό μοντέλο «ήλιος και θάλασσα». Παράλληλα, οι επενδύσεις σε Αθήνα και μεγάλους νησιωτικούς προορισμούς δείχνουν ότι η επόμενη φάση ανάπτυξης θα στηριχθεί στην περαιτέρω διαφοροποίηση του χαρτοφυλακίου.

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