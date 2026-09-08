Αγωνία στην Ντόρτμουντ για Καρέτσα: Αποχώρησε με φορείο στο ντεμπούτο του στο Champions League – «Πρόβλημα στο κυκλοφορικό», ανακοίνωσε η Μπορούσια

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Η ατυχία συνεχίζει να «χτυπά» τους Έλληνες της Ντόρτμουντ. Λίγες μόλις ημέρες μετά τον σοβαρό τραυματισμό του Γιάννη Κωνσταντέλια, ο οποίος υπέστη ρήξη χιαστού και θα χάσει ολόκληρη τη σεζόν, έντονη ανησυχία προκάλεσε και η αποχώρηση του Κωνσταντίνου Καρέτσα στο ντεμπούτο του στο Champions League, κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης με τη Βιγιαρεάλ.

Ο Έλληνας διεθνής μεσοεπιθετικός βρέθηκε στο αρχικό σχήμα των Βεστφαλών στην πρεμιέρα της League Phase του Champions League απέναντι στη Βιγιαρεάλ, ωστόσο δεν κατάφερε να ολοκληρώσει ούτε το πρώτο ημίωρο.

Περίπου στο 25ο λεπτό, ο 18χρονος έπεσε ξαφνικά στον αγωνιστικό χώρο κρατώντας το στήθος του, χωρίς να έχει προηγηθεί κάποιο μαρκάρισμα ή επαφή με αντίπαλο, προκαλώντας άμεσα συναγερμό στο «Σίγκναλ Ιντούνα Παρκ».

Το ιατρικό επιτελείο της Μπορούσια έσπευσε στο σημείο και του παρείχε τις πρώτες βοήθειες, ενώ ο Καρέτσας αντικαταστάθηκε από τον Νουανέρι. Πλέον, η προσοχή στρέφεται στις ιατρικές εξετάσεις στις οποίες αναμένεται να υποβληθεί, προκειμένου να διαπιστωθεί τι προκάλεσε την αιφνίδια πτώση του στον αγωνιστικό χώρο.

Αποχώρησε με φορείο και δάκρυα

Ο νεαρός ποδοσφαιριστής αποχώρησε από το γήπεδο με φορείο, υπό το παρατεταμένο χειροκρότημα των φιλάθλων που βρίσκονταν στις εξέδρες του «Σίγκναλ Ιντούνα Παρκ».

Η στιγμή ήταν ιδιαίτερα φορτισμένη, καθώς ο Καρέτσας ξέσπασε σε κλάματα κατά την αποχώρησή του, ενώ οι φίλοι της Ντόρτμουντ σηκώθηκαν όρθιοι για να τον χειροκροτήσουν.

Η ενημέρωση της Ντόρτμουντ

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση της Ντόρτμουντ, ο Κωνσταντίνος Καρέτσας αποχώρησε από τον αγωνιστικό χώρο λόγω προβλημάτων στο κυκλοφορικό.

Η Ντόρτμουντ διευκρίνισε ότι, δεδομένων των συνθηκών, η κατάσταση της υγείας του Καρέτσα είναι καλή, καθησυχάζοντας σε έναν βαθμό την ανησυχία που προκάλεσε η εικόνα της αποχώρησής του. Ωστόσο, κρίθηκε απαραίτητο να διακομιστεί στο νοσοκομείο, προκειμένου να υποβληθεί σε περαιτέρω ιατρικές εξετάσεις και να αξιολογηθεί με μεγαλύτερη ακρίβεια η κατάστασή του.

Konstantinos Karetsas had to leave the field due to circulatory problems. Kosta is doing well under the circumstances and is on his way to the hospital for further tests. 🙏 pic.twitter.com/WMYbxkdTEk — Borussia Dortmund (@BlackYellow) September 8, 2026

Τα γερμανικά ΜΜΕ στάθηκαν εκτενώς στο περιστατικό, επισημαίνοντας ότι αρχικά δεν ήταν σαφές τι ακριβώς είχε συμβεί.

Στις ανταποκρίσεις τους σημείωναν ότι οι διασώστες μπήκαν άμεσα στον αγωνιστικό χώρο και τοποθέτησαν τον Καρέτσα σε φορείο, ενώ το ριπλέι έδειξε πως, μετά από μια απολύτως φυσιολογική χαμηλή πάσα, ο Έλληνας άσος σήκωσε το χέρι του και στη συνέχεια ξάπλωσε στο χορτάρι.

Η εικόνα προκάλεσε ανησυχία και στα στελέχη της διοίκησης της Ντόρτμουντ που παρακολουθούσαν την αναμέτρηση από τις εξέδρες.

Der Verletzungsfluch beim BVB geht weiter Karetsas wurde gerade vom Feld getragen… pic.twitter.com/E8sCI8WvwS — noahzett28 (@noahzett28) September 8, 2026

Η αναφορά της «Bild» για την τελευταία προπόνηση

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η πληροφορία που μετέδωσε η «Bild», σύμφωνα με την οποία ο Καρέτσας είχε αντιμετωπίσει ζητήματα πριν από το παιχνίδι.

Όπως ανέφερε η γερμανική εφημερίδα, ο νεαρός Έλληνας, ο οποίος αποκτήθηκε το καλοκαίρι, δεν είχε συμμετάσχει στην τελευταία προπόνηση της Δευτέρας (7/9), στο πλαίσιο διαχείρισης της αγωνιστικής του επιβάρυνσης.

Στο σύνολό τους, τα γερμανικά μέσα ενημέρωσης έδωσαν μεγάλη έκταση στο περιστατικό που σημάδεψε την αναμέτρηση Ντόρτμουντ – Βιγιαρεάλ για την 1η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Sport1: «Ανησυχία στο Σίγκναλ Ιντούνα Παρκ»

Η Sport1.de έκανε λόγο για έντονη ανησυχία στο γήπεδο, επισημαίνοντας ότι ο νεοαποκτηθείς ποδοσφαιριστής της Ντόρτμουντ χρειάστηκε άμεση ιατρική φροντίδα στην πρεμιέρα της διοργάνωσης και στη συνέχεια αποχώρησε με φορείο.

Σύμφωνα με το γερμανικό μέσο, κατά τη διάρκεια του αγώνα με τη Βιγιαρεάλ ο Καρέτσας κάθισε ξαφνικά στον αγωνιστικό χώρο και σήκωσε το χέρι του ζητώντας βοήθεια, χωρίς να έχει προηγηθεί επαφή με αντίπαλο.

«Bild»: «Νέο πλήγμα για την Ντόρτμουντ»

Η «Bild» χαρακτήρισε την εξέλιξη «νέο πλήγμα για την Ντόρτμουντ», σημειώνοντας ότι ο 18χρονος αναγκάστηκε να αποχωρήσει πρόωρα από την αναμέτρηση του Champions League.

Το δημοσίευμα υπενθύμισε ότι ο Καρέτσας μετακόμισε το καλοκαίρι στη Ντόρτμουντ από την Γκενκ έναντι 30 εκατ. ευρώ και ανέφερε ότι έπεσε στο έδαφος έπειτα από περίπου 23 λεπτά αγώνα.

Σύμφωνα με την περιγραφή της φάσης, ο Έλληνας άσος είχε ξεκινήσει μια γρήγορη αντεπίθεση, όμως στη συνέχεια έκοψε ταχύτητα και έδωσε την μπάλα στον Τζούλιαν Ρίερσον, πριν κάνει νόημα ότι χρειαζόταν να σταματήσει.

Αμέσως έγινε αντιληπτό ότι δεν μπορούσε να συνεχίσει. Από τα μικρόφωνα δίπλα στον αγωνιστικό χώρο ακούστηκε μάλιστα η φράση «Μεταφέρετέ τον! Μεταφέρετέ τον!», ενώ στο γήπεδο μπήκαν διασώστες και, σύμφωνα με τη «Bild», πιθανότατα και γιατρός, προκειμένου να του παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες.

Λίγο αργότερα, ο Καρέτσας μεταφέρθηκε εκτός αγωνιστικού χώρου με φορείο, ενώ οι φίλαθλοι της Ντόρτμουντ τον αποχαιρέτησαν με θερμό χειροκρότημα.

«Kicker»: Δάκρυα για τον Καρέτσα

Στο περιστατικό στάθηκε και το Kicker.de, το οποίο υπογράμμισε ότι ο Καρέτσας αποχώρησε από τον αγωνιστικό χώρο με δάκρυα στα μάτια.

Παράλληλα, το γερμανικό μέσο σημείωσε ότι ο Νουανέρι, ο οποίος πέρασε στη θέση του Έλληνα διεθνή, έχασε στη συνέχεια μεγάλη ευκαιρία για την Ντόρτμουντ.

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