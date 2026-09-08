ΑΕΚ: Για νικηφόρα πρεμιέρα στην League Phase του Champions League κόντρα στη ΛΑΣΚ

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Η ΑΕΚ αρχίζει την περιπέτειά της στο Champions League και απόψε (19:45, Magenta Sport 2) εναντίον της ΛΑΣΚ Λιντς (Λίντσερ) η πρωταθλήτρια Ελλάδας έχει μία πρώτης τάξης ευκαιρία να πετύχει την πρώτη της νίκη στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση μετά από 19 χρόνια.

Στις 21 Νοεμβρίου 2007 είχε νικήσει τη Μίλαν 1-0 στο Ολυμπιακό Στάδιο και έκτοτε συμμετείχε στη διοργάνωση μόνο μία φορά (2018/19) με απολογισμό έξι ήττες.

Άρα, τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή, με την «Αγιά Σοφιά» να έχει αποδειχθεί «κολαστήριο» για αρκετές ομάδες στην Ευρώπη, απέναντι στους Αυστριακούς που στο play off έδειξαν σημάδια επηρεασμού από «καυτές» έδρες, όταν έχασαν 3-0 από τη Σέλτικ στη Γλασκώβη.

Δεν πρέπει, βέβαια, να παραγνωρίζουμε το γεγονός ότι πρόκειται για ομάδα που έσπασε την κυριαρχία της Σάλτσμπουργκ και της Στουρμ, κατακτώντας το δεύτερο πρωτάθλημα της Ιστορίας της και το πρώτο μετά από σχεδόν 60 χρόνια (1964/65).

Άμεσα κατάφερε να προκριθεί και στο Champions League για πρώτη φορά, άρα πρόκειται για μία ομάδα η οποία βρίσκεται σε διαρκή ανοδική πορεία.

«Δεν θα δώσω μεγάλες υποσχέσεις. Δεν λέω μεγάλα λόγια. Είμαστε πολύ χαρούμενοι, είναι πολύ σημαντικό να παίζεις στο ελίτ επίπεδο και να εκπροσωπείς την ΑΕΚ δίνοντας την ευκαιρία στους φιλάθλους μας να δουν την ομάδα στις κορυφαίες ομάδες. Δεν έχουμε έρθει για διακοπές, έχουμε έρθει για να είμαστε ανταγωνιστικοί», δήλωσε ο προπονητής της ΑΕΚ Μάρκο Νίκολιτς.

«Δεν γνωρίζω που θα φτάσουμε αλλά στόχος μας είναι να παίξουμε πάνω από 8 ματς. Δεν γνωρίζω αν θα τα καταφέρουμε. Αν η πραγματικότητα σημαίνει προϋπολογισμούς και μπάτζετ δεν μας απασχολεί. Το ποδόσφαιρο είναι πνεύμα και ποιότητα και το βλέπουμε στα αποδυτήρια. Σίγουρα δεν θα φύγουμε με μηδέν βαθμούς, αλλά θα είμαστε ανταγωνιστικοί», πρόσθεσε μεταξύ άλλων.

Στα αγωνιστικά, ο Στρακόσα δεν συμμετείχε στην τελευταία προπόνηση, με τον Μπρινιόλι να φαντάζει το φαβορί για τη θέση κάτω από τα γκολπόστ. Όλοι οι υπόλοιποι παίκτες που βρίσκονται στην ευρωπαϊκή λίστα, είναι διαθέσιμοι.

Το αναλυτικό πρόγραμμα της ΑΕΚ στη League Phase του Champions League:

1η αγωνιστική: AEK – ΛΑΣΚ 8 Σεπτεμβρίου 2026 (19:45)

2η αγωνιστική: Σαχτάρ – ΑΕΚ 14 Οκτωβρίου 2026 (22:00)

3η αγωνιστική: Μάντσεστερ Σίτι – ΑΕΚ 20 Οκτωβρίου 2026 (22:00)

4η αγωνιστική: ΑΕΚ – Ρεάλ 4 Νοεμβρίου 2026 (19:45)

5η αγωνιστική: Κόμο – ΑΕΚ 24 Νοεμβρίου 2026 (22:00)

6η αγωνιστική: ΑΕΚ – Γαλατάσαραϊ 8 Δεκεμβρίου 2026 (22:00)

7η αγωνιστική: ΑΕΚ – Ρόμα 19 Ιανουαρίου 2027 (22:00)

8η αγωνιστική: Ντόρτμουντ – ΑΕΚ 27 Ιανουαρίου 2027 (22:00)

Διαιτητής: Λουϊς Γκοντίνιο (Πορτογαλία)

Οι πιθανές συνθέσεις:

ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς): Μπρινιόλι, Ρότα, Ρέλβας, Μουκουντί, Πήλιος, Μάριν, Καϊρίνεν, Μάγερ, Κοϊτά, Βάργκα, Γιόβιτς

ΛΑΣΚ (Ντίτμαρ Κιουμπάουερ): Γιούνγκβιρθ, Αντράδε, Τόρνιχ, Μπουγιάμπα, Μπέλο, Γιόργκενσεν. Μπογκάρντε, Λιούμπιτσιτς, Χόρβατ, Αντενίραν Ούσορ

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