Οι αντίπαλοι της ΑΕΚ στη League Phase: Ρεάλ, Σίτι, Ντόρτμουντ, Ρόμα, Σαχτάρ, Γαλατάσαραϊ, Κόμο και ΛΑΣΚ απέναντι στην Ένωση

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Τις αντιπάλους της ΑΕΚ στη League Phase του Champions League ανέδειξε η κλήρωση που έγινε το απόγευμα της Πέμπτης στο Μόντε Κάρλο.

Συγκεκριμένα ο Δικέφαλος θα υποδεχτεί τη Νέα Φιλαδέλφεια τις Ρεάλ Μαδρίτης, Ρόμα, Γαλατάσαραϊ και ΛΑΣΚ, ενώ θα φιλοξενηθεί από τις Μάντσεστερ Σίτι, Ντόρτμουντ, Σαχτάρ και Κόμο.

Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία – εντός), Μάντσεστερ Σίτι (Αγγλία – εκτός), Ντόρτμουντ (Γερμανία – εκτός), Ρόμα (Ιταλία – εντός), Σαχτάρ Ντόνετσκ (Ουκρανία – εκτός), Γαλατασαράι (Τουρκία – εντός), Κόμο (Ιταλία – εκτός), ΛΑΣΚ Λίντς (Αυστρία – εντός).



Οι ημερομηνίες των 8 αγωνιστικών:

1η αγωνιστική: 8-10 Σεπτεμβρίου

2η αγωνιστική: 13/14 Οκτωβρίου

3η αγωνιστική: 20/21 Οκτωβρίου

4η αγωνιστική: 3/4 Νοεμβρίου

5η αγωνιστική: 24/25 Νοεμβρίου

6η αγωνιστική: 8/9 Δεκεμβρίου

7η αγωνιστική: 19/20 Ιανουαρίου

8η αγωνιστική: 27 Ιανουαρίου

Η πρεμιέρα της League Phase θα γίνει το τριήμερο 8-10 Σεπτεμβρίου και η τελευταία αγωνιστική θα διεξαχθεί στις 27 Ιανουαρίου, όπου όλα τα ματς θα γίνουν ταυτόχρονα.

Το αναλυτικό πρόγραμμα των αγώνων της League Phase του Champions League με τις ακριβείς ημερομηνίες και τη σειρά των αναμετρήσεων δεν πρόκειται να είναι έτοιμο και να ανακοινωθεί, πριν από το προσεχές Σάββατο (29/8).

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