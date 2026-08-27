Στα άκρα η κόντρα UEFA – FIFA: Η ευρωπαϊκή ομοσπονδία ετοιμάζεται να στείλει τον Ινφαντίνο στα δικαστήρια για κακοδιαχείριση

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Έτοιμη να καταγγείλει ποινικά τον Τζιάνι Ινφαντίνο είναι η UEFA μετά την υπόθεση της πώλησης μετοχών του Μουντιάλ.

Υπενθυμίζεται ότι η FIFA προσπάθησε να πουλήσει μέρος του Μουντιάλ σε fund και προκάλεσε έντονες αντιδράσεις από την UEFA, αλλά και πλήθος ομοσπονδιών, με αποτέλεσμα ο Τζιάνι Ινφαντίνο να αποσύρει το σχέδιό του.

Έκτοτε έχει ξεκινήσει ένας «πόλεμος» ανάμεσα στις δύο πλευρές και σύμφωνα με τον Guardian, η ευρωπαϊκή ομοσπονδία εξετάζει και το ενδεχόμενο να υποβάλει ποινική καταγγελία στην Ελβετία κατά του Ινφαντίνο και πιθανώς άλλων αξιωματούχων και συμβούλων της FIFA, για το αδίκημα της ποινικής κακοδιαχείρισης.

Η UEFA κατηγορεί πια τον Τζιάνι Ινφαντίνο για φερόμενη «ποινικά κολάσιμη κακοδιαχείριση», σε σχέση με το αποτυχημένο επιχειρηματικό σχέδιο FIFA Forward Enterprise, και έχει ζητήσει την αποδέσμευση εγγράφων που αφορούν τον σχεδιασμό και τη σύλληψη του εγχειρήματος.

Ο πρόεδρος της UEFA, Αλεξάντερ Τσέφεριν φέρεται να έχει καταθέσει και ξεχωριστά αιτήματα στις Ηνωμένες Πολιτείες για την παροχή σχετικών πληροφοριών και σε αυτά αναφέρεται μεταξύ άλλων, ότι στην ευρωπαϊκή ομοσπονδία «προετοιμάζονται να καταθέσουν ποινικές αξιώσεις στην Ελβετία κατά του Ινφαντίνο και πιθανώς άλλων αξιωματούχων και συμβούλων της FIFA, για ποινική κακοδιαχείριση βάσει του άρθρου 158 του Ελβετικού Ποινικού Κώδικα».

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