ΣΥΡΙΖΑ για Ακρίτα: Ούτε βήμα πίσω – «Πετάει το γάντι» στον Τσίπρα, μετά τη στήριξη της αντιπολίτευσης

Takeaways by to pontiki AI Ο ΣΥΡΙΖΑ εμμένει στην υποψηφιότητα της Έλενας Ακρίτα για τη θέση της Ε’ Αντιπροέδρου της Βουλής, παρά την άρνηση της Νέας Δημοκρατίας να την υποστηρίξει.

Η πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του κόμματος, Ρένα Δούρου, τόνισε ότι το κόμμα θα σεβαστεί τις συλλογικές του αποφάσεις χωρίς καμία υποχώρηση.

Πολλά κόμματα της αντιπολίτευσης, όπως το ΠΑΣΟΚ, η Πλεύση Ελευθερίας, το ΚΚΕ, η Ελληνική Λύση και η Νέα Αριστερά, εκφράζουν τη στήριξή τους στην υποψήφια.

Ο γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, Νίκος Παππάς, κάλεσε τον Αλέξη Τσίπρα να τοποθετηθεί δημόσια σχετικά με το ζήτημα της υποψηφιότητας.

Ο Νίκος Παππάς χαρακτήρισε τη στάση της κυβέρνησης θεσμικό ολίσθημα, προειδοποιώντας ότι η απόρριψη της υποψηφιότητας λόγω κριτικής μπορεί να οδηγήσει σε μονοκομματικό προεδρείο.

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Ούτε βήμα πίσω, όσον αφορά στην υποψηφιότητα της Έλενας Ακρίτα για τη θέση της Ε’ Αντιπροέδρου της Βουλής: αυτό το μήνυμα εκπέμπει – με απόλυτη καθαρότητα – ο ΣΥΡΙΖΑ, μετά την απόφαση της ΝΔ να μην στηρίξει την υποψηφιότητα.

Μάλιστα, η πρόεδρος της Κ.Ο. του κόμματος, Ρένα Δούρου, μιλώντας σε πηγαδάκι κοινοβουλευτικών συντακτών διεμήνυσε ότι το κόμμα θα επιμείνει στην συλλογική του απόφαση και δε θα υποχωρήσει μπροστά στις βουλές της πλειοψηφίας. «Στον ΣΥΡΙΖΑ πλέον υπάρχει ηγεσία, υπάρχουν συλλογικά όργανα αποφάσεων. Τις συλλογικές αποφάσεις στο κόμμα δεν τις έχουμε για ομορφιά…», ανέφερε και πρόσθεσε με νόημα «Εγώ είμαι Αρβανίτισσα».

Στηρίζει η αντιπολίτευση

Μέχρι στιγμής, από τα κόμματα της αντιπολίτευσης έχουν θέση υπέρ της Έλενας Ακρίτα έχουν πάρει το ΠΑΣΟΚ και η Πλεύση Ελευθερίας, ενώ «ναι» αναμένεται να πουν το ΚΚΕ και η Ελληνική Λύση. «Ναι» λένε και οι τρεις ανεξάρτητοι βουλευτές της Νέας Αριστεράς, καθώς σε ανάρτησή της η Σία Αναγνωστοπούλου έγραψε: «Εμείς πάλι θα την ψηφίσουμε την Έλενα Ακρίτα για τη θέση αντιπροέδρου της Βουλής. Και μάλιστα με χαρά!».

«Τσίπρα, πάρε θέση»

Η στάση, μάλιστα, των κομμάτων της αντιπολίτευσης, έδωσε την ευκαιρία στον γραμματέα της ΚΕ του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Νίκο Παππά, να απευθύνει πρό(σ)κληση στον Αλέξη Τσίπρα να πάρει θέση για το ζήτημα Ακρίτα, λέγοντας (ΕΡΤ), ότι «πρέπει να πάρει θέση ο Αλέξης Τσίπρας. Έχει ένα κόμμα το οποίο δεν είναι στη Βουλή. Η Όλγα Γεροβασίλη έχει παραιτηθεί για να πάει στο κόμμα του. Ο ίδιος πρέπει να πάρει θέση και καλώ και όλους τους ανεξάρτητους βουλευτές να ψηφίσουν την Έλενα Ακρίτα ακριβώς για να δείξουν ότι δεν θα επιτρέψουν αυτόν τον θεσμικό κατήφορο».

Ο Ν. Παππάς υποστήριξε ότι η στάση της ΝΔ απέναντι στην υποψηφιότητα της Έλενας Ακρίτα αποτελεί «ζήτημα θεσμικού ολισθήματος» τονίζοντας ότι «η Έλενα Ακρίτα θα ήταν απολύτως κατάλληλη για τη θέση και θα μπορούσε να κοσμήσει το προεδρείο της Βουλής» και εξηγώντας πως «εάν επεκταθεί η λογική της ΝΔ, που λέει ότι δεν υπερψηφίζει διότι η Έλενα ασκεί σκληρή κριτική στην κυβέρνηση, τότε δυνητικά μπορεί να οδηγηθούμε και σε μονοκομματικό προεδρείο Βουλής».

Σημειώνεται ότι η εκλογή Αντιπροέδρου με ονομαστική ψηφοφορία στην Ολομέλεια έχει οριστεί για την ερχόμενη Τετάρτη στις 12:30 το μεσημέρι.

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