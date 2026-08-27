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27.08.2026 13:58

Παππάς για Ακρίτα: Θεσμική διολίσθιση της ΝΔ – Να πάρει θέση και ο Τσίπρας

27.08.2026 13:58
pappas

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Η στάση της Ν.Δ. απέναντι στην υποψηφιότητα της Έλενας Ακρίτα για τη θέση της αντιπροέδρου της Βουλής αποτελεί «ζήτημα θεσμικού ολισθήματος» υπογράμμισε ο γραμματέας της ΚΕ του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Νίκος Παππάς σε συνέντευξή του στην ΕΡΤ.

«Η Έλενα Ακρίτα θα ήταν απολύτως κατάλληλη για τη θέση και θα μπορούσε να κοσμήσει το προεδρείο της Βουλής», τόνισε, εξηγώντας πως «εάν επεκταθεί η λογική της Νέας Δημοκρατίας, που λέει ότι δεν υπερψηφίζει διότι η Έλενα ασκεί σκληρή κριτική στην κυβέρνηση, τότε δυνητικά μπορεί να οδηγηθούμε και σε μονοκομματικό προεδρείο Βουλής».

Αφού χαιρέτισε τη θετική στάση του ΠΑΣΟΚ και της Πλεύσης Ελευθερίας, πρόσθεσε: «Πρέπει να πάρει θέση ο Αλέξης Τσίπρας. Έχει ένα κόμμα το οποίο δεν είναι στη Βουλή. Η Όλγα Γεροβασίλη έχει παραιτηθεί για να πάει στο κόμμα του. Ο ίδιος πρέπει να πάρει θέση και καλώ και όλους τους ανεξάρτητους βουλευτές να ψηφίσουν την Έλενα Ακρίτα ακριβώς για να δείξουν ότι δεν θα επιτρέψουν αυτόν τον θεσμικό κατήφορο».

Αναφερόμενος τέλος στην πρόωρη αποπληρωμή του χρέους, τόνισε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ ήταν εκείνος που άνοιξε «με αξιοπιστία» το ζήτημα, επισημαίνοντας ότι η κυβέρνηση επιλέγει να αποπληρώσει φθηνό, ρυθμισμένο χρέος αντί για ακριβότερο. «Η κυβέρνηση με αυτό που κάνει επιβαρύνει τον Έλληνα φορολογούμενο με 300 εκατ. ευρώ τον χρόνο», ανέφερε, ζητώντας να προσέλθει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής «να μας εξηγήσει τα δεδομένα και τους λόγους για τους οποίους πήρε αυτή την απόφαση».

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