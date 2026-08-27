Μητσοτάκης από Θεσσαλονίκη: Τα έργα δεν γίνονται για κομματική ανταπόδοση – Τα εμπόδια για τα μη κρατικά ΑΕΙ θα ξεπεράστούν (Video)

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To μήνυμα ότι «δεν κόβουμε κορδέλες για να μας ψηφίσουν κάποιοι στο μέλλον» και ότι τα έργα δεν γίνονται για λόγους κομματικής ανταπόδοση, έστειλε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε ομιλία του για την «Εθνική στρατηγική για την περιφερειακή και τοπική ανάπτυξη για τη Βόρεια Ελλάδα», από τη Θεσσαλονίκη όπου βρίσκεται σήμερα.

Ο Κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι «το κάνουμε γιατί αυτή είναι η κεντρική υποχρέωση μιας κυβέρνησης να μεριμνά ώστε η ανάπτυξη να φτάνει σε κάθε γωνιά της πατρίδας μας», κάνοντας λόγο για «καλύτερες μέρες για όλους» και για «μέρισμα ανάπτυξης για κάθε ελληνίδα και κάθε έλληνα όπου κι αν βρίσκονται», ενώ σημείωσε ότι «η Θεσσαλονίκη ανακτά το φυσικό της ρόλο ως η πρωτεύουσα των Βαλκανίων συνολικά. Και σε ένα περιβάλλον μεγάλων γεωπολιτικών ανακατατάξεων αυτή η γεωπολιτική και οικονομική θέση της Θεσσαλονίκης αποκτά ξεχωριστή σημασία».

Ειδικά για τα έργα στη συμπρωτεύουσα, ο πρωθυπουργός είναι ότι η ολοκλήρωση της κεντρικής γραμμής του Μετρό όπως είχε σχεδιαστεί εδώ και δεκαετίες «μας υποχρεώνει να στραφούμε με πολύ μεγάλη ταχύτητα στο μεγάλο έργο της Θεσσαλονίκης που δεν είναι άλλο από την επέκταση του μετρό προς την βορειοδυτική πλευρά της πόλης», ενώ για το Fly Over είπε ότι θα παραδοθεί τον Μάιο του 2027, επισημαίνοντας ότι «ήταν από τα έργα που σχεδιάσαμε εμείς».

Επίσης, υποστήριξε ότι το έργο της ανάπλασης της ΔΕΘ θα αλλάξει την όψη της πόλης, ενώ για τον τομέα της Υγείας σημείωσε ότι «έχουν γίνει πολύ σημαντικές παρεμβάσεις στις υφιστάμενες δομές υγείας της πόλης, αλλά το καινούργιο παιδιατρικό νοσοκομείο που θα παραδοθεί εντός των πρώτων μηνών του 2027 πραγματικά θα είναι το πιο σύγχρονο και πιο όμορφο παιδιατρικό νοσοκομείο σε ολόκληρα τα Βαλκάνια».

Τέλος, για το χώρο της εκπαίδευσης, υπογράμμισε ότι «η εικόνα των δημόσιων πανεπιστημίων σήμερα στη Θεσσαλονίκη δεν έχει καμία σχέση με τα πανεπιστήμια που υπήρχαν όταν μας εμπιστεύτηκαν οι έλληνες το 2019 εκεί που υπήρχαν καταλήψεις σήμερα υπάρχουν βιβλιοθήκες Και δίπλα σε αυτά, τα μη κρατικά πανεπιστήμια, αυτή η κυβέρνηση έλυσε μια εκκρεμότητα δεκαετιών και όσοι δίνουν μάζες οπισθοφυλακών να γνωρίζουν ότι η πραγματικότητα των μη κρατικών πανεπιστημίων δεν μπορεί πια να αμφισβητηθεί και τα όποια εμπόδια υπάρχουν θα ξεπεραστούν».

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