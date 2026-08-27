Συντάξεις χηρείας: «Μισές αλήθειες – Τεράστια ψέματα από τον πρωθυπουργό» λέει το Ενιαίο Δίκτυο Συνταξιούχων

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Σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση για τη ρύθμιση των συντάξεων χηρείας ασκεί το Ενιαίο Δίκτυο Συνταξιούχων, με αφορμή την έναρξη καταβολής αυξήσεων σε 8.522 δικαιούχους.

Το ΕΝΔΙΣΥ χαρακτηρίζει τη ρύθμιση αποσπασματική, επισημαίνοντας ότι δεν προβλέπει αναδρομικά, δεν καλύπτει τις επικουρικές συντάξεις ούτε τους δικαιούχους πριν από τον «νόμο Κατρούγκαλου» και όσους προέρχονται από τον ΟΓΑ. Παράλληλα, καλεί τον πρωθυπουργό να υιοθετήσει την ολοκληρωμένη πρόταση νόμου που έχει καταθέσει από τον Μάιο.

Ολόκληρη η ανακοίνωση που υπογράφουν ο πρόεδρος Νίκος Χατζόπουλος και η γραμματέας Πόπη Μουρίκη

«Πανηγυρίζει» η Κυβέρνηση επειδή χτες, Τετάρτη 26 Αυγούστου, ξεκίνησε η διαδικασία καταβολής των συντάξεων χηρείας που επέστρεψαν στο 70% του εισοδήματος του συζύγου που απεβίωσε, από 35% που καταβαλλόταν έως τώρα. Μέχρι και ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, ασχολήθηκε με το θέμα, με ειδική αναφορά στα social media, με την επισήμανση «το είπαμε, το κάνουμε»!

Θα ήταν αστείο, αν δεν ήταν τραγικό, να κοροϊδεύουν μια τόσο «ευαίσθητη» κοινωνική ομάδα με πασαλείμματα.

Το Ενιαίο Δίκτυο Συνταξιούχων (ΕΝΔΙΣΥ), με αίσθημα ευθύνης απέναντι στους δεκάδες χιλιάδες δικαιούχους σύνταξης χηρείας (ανεξάρτητα ένα οι ίδιοι λαμβάνουν τη δική τους σύνταξη, ή συνεχίζουν να εργάζονται ή είναι αυτοαπασχολούμενοι), υπενθυμίζει στον Πρωθυπουργό τα εξής:

Η ρύθμιση για την οποία «πανηγυρίζει» είναι κουτσουρεμένη! Δεν περιλαμβάνει αναδρομικά για τους δικαιούχους. Αλήθεια, γιατί θα πρέπει οι 8.522 που έλαβαν αυξήσεις, να διεκδικήσουν τα ποσά που τους περικόπηκαν, μέσω δικαστηρίων; Για να τα λάβουν μετά από αρκετά χρόνια;

Η ρύθμιση δεν περιλαμβάνει τις επικουρικές συντάξεις. Το ΕΝΔΙΣΥ υπολογίζει ότι ανέρχονται στους 280.000 οι συνταξιούχοι στο σύνολο που υπέστησαν περικοπές στην επικουρική σύνταξη χηρείας (η περικοπή που έγινε μετά την τριετία) και δεν λαμβάνουν πίσω ούτε ένα ευρώ. Εκεί, οι δικαιούχοι δεν πρέπει να δικαιωθούν;

Η ρύθμιση «ξέχασε» τους δικαιούχους προ «νόμου Κατρούγκαλου». Αλήθεια, γιατί στο Ασφαλιστικό Σύστημα της χώρας, θεσμοθετήθηκε αυτή η οριοθέτηση; Δεν θα έπρεπε όλοι ανεξαιρέτως οι δικαιούχοι σύνταξης χηρείας εξ ιδίου δικαιώματος, να λάβουν αύξηση στο 70% στις συντάξεις του θανόντα. Μήπως επειδή είναι πολύ περισσότεροι οι δικαιούχοι προ «νόμου Κατρούγκαλου», άρα η δαπάνη θα ήταν πολλαπλάσια; Εδώ όμως δεν έπρεπε η Κυβέρνηση να αντιμετωπίσει το πρόβλημα με όρους δημοσιονομικούς, αλλά με όρους, καθαρά κοινωνικούς και ανθρωπιστικούς. Μην ξεχνάτε: Αναφερόμαστε σε ανθρώπους που έχασαν το έτερον ήμισυ, το στήριγμά τους και ζουν μόνοι…

Η ρύθμιση δεν συμπεριέλαβε ούτε τους δικαιούχους που προέρχονται από τον ΟΓΑ! Άλλη μία τεράστια κοινωνική αδικία.

Όλα αυτά όμως, θα είχαν λυθεί εάν η Κυβέρνηση και προσωπικά ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, είχαν αποδεχτεί την πρόταση νόμου που κατέθεσε το ΕΝΔΙΣΥ για το θέμα, πριν από όλους! Μια πρόταση που περιλάμβανε όλες τις «ειδικές περιπτώσεις» δικαιούχων και έλυνε οριστικά το πρόβλημα (το 70% σε κύριες και επικουρικές συντάξεις). Από τις 20 Μαΐου η συγκεκριμένη πρόταση έχει κατατεθεί επίσημα. Το ΕΝΔΙΣΥ έγκαιρα έφερε το ζήτημα των συντάξεων χηρείας στο προσκήνιο.

Όμως δεν εισακουστήκαμε. Αντ’ αυτού, ήρθε μία εντελώς πρόχειρη και ανεπαρκής πρόταση που καλύπτει ένα μικρό μέρος δικαιούχων και όχι για όλα όσα δικαιούνται.

Ο Πρωθυπουργός, αντί να πανηγυρίζει για επικοινωνιακούς λόγους, θέλοντας για άλλη μια φορά να κοροϊδέψει τους συνταξιούχους, θα πρέπει να αναλάβει πρωτοβουλία και να διορθώσει τη ρύθμιση για τις συντάξεις χηρείας.

Να αποδεχτεί πλήρως την πρόταση του ΕΝΔΙΣΥ, να καλύψει δημοσιονομικά τη δαπάνη που προκαλείται να λύσει οριστικά το πρόβλημα Όλα τα άλλα, είναι επικοινωνιακά τρικ, μπας και διορθώσει τη λαβωμένη εικόνα της Κυβέρνησης. Αλλά, είναι μάταιο».

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