Εκτός λειτουργίας η τηλεματική για λεωφορεία και τρόλεϊ – «Κανονικά τα δρομολόγια», λέει ο ΟΑΣΑ

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Προβλήματα παρουσιάζει από τα ξημερώματα της Πέμπτης (27/8) το σύστημα τηλεματικής του ΟΑΣΑ, με αποτέλεσμα οι επιβάτες να μην έχουν τη δυνατότητα να ενημερώνονται σε πραγματικό χρόνο για την άφιξη λεωφορείων και τρόλεϊ.

Το πρόβλημα επηρεάζει τόσο τις «έξυπνες» στάσεις όσο και την εφαρμογή για κινητά τηλέφωνα. Στους ηλεκτρονικούς πίνακες των στάσεων, αντί για τον εκτιμώμενο χρόνο άφιξης των οχημάτων, εμφανίζεται μόνο η ένδειξη «δοκιμαστική λειτουργία».

Αντίστοιχα προβλήματα καταγράφονται και στην εφαρμογή της. Οι χρήστες μπορούν να βλέπουν στον χάρτη τη διαδρομή της γραμμής που επιλέγουν, όχι όμως τις πληροφορίες πραγματικού χρόνου.

ΟΑΣΑ: Κανονικά τα δρομολόγια

Με ανακοίνωσή του, ο ΟΑΣΑ επιβεβαίωσε ότι το σύστημα τηλεματικής βρίσκεται προσωρινά εκτός λειτουργίας, διευκρινίζοντας πάντως ότι τα δρομολόγια λεωφορείων και τρόλεϊ εκτελούνται κανονικά.

«Ο ΟΑΣΑ ενημερώνει το επιβατικό κοινό ότι το σύστημα τηλεματικής βρίσκεται προσωρινά εκτός λειτουργίας. Τα αρμόδια τεχνικά κλιμάκια εργάζονται για την αποκατάσταση της λειτουργίας του. Ζητούμε την κατανόηση του επιβατικού κοινού για την προσωρινή αναστάτωση. Επισημαίνουμε ότι τα δρομολόγια διεξάγονται κανονικά. Θα ακολουθήσει νεότερη ανακοίνωση», αναφέρει ο Οργανισμός.

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