Δεν κάνει πίσω ο ΣΥΡΙΖΑ για Ακρίτα – Θρίλερ με την εκλογή

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Δεν θα αλλάξει την πρότασή του για την Έλενα Ακρίτα ο ΣΥΡΙΖΑ, παρά τον κίνδυνο να μην εκλεγεί τελικά στη θέση της Ε’ Αντιπροέδρου της Βουλής, ύστερα από τη διαφαινόμενη στάση της ΝΔ που, σύμφωνα με τη σχετική διαρροή «κύκλων» της χθες, δεν θα την ψηφίσει.

Η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ αποφασίστηκε χθες στη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος και η απόφαση ελήφθη ομόφωνα. Υπενθυμίζεται ότι η θέση αντιπροέδρου του ΣΥΡΙΖΑ στο προεδρείο της Βουλής είχε μείνει κενή μετά την ανεξαρτητοποίηση της Όλγας Γεροβασίλη από την Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ, στην θέση της οποίας προτάθηκε η Έλενα Ακρίτα, βουλευτής Επικρατείας του ΣΥΡΙΖΑ.

Η Κουμουνδούρου εμμένει στην πρότασή της, καταρχάς για λόγους πολιτικής ουσίας, ώστε να μην επιτρέψει στην πλειοψηφία να ορίζει τις επιλογές της αντιπολίτευσης, με κριτήριο την πολιτική κριτική, καθώς κατά τον ΣΥΡΙΖΑ αυτός είναι ο λόγος πίσω από το γαλάζιο «όχι». Στη γαλάζια διαρροή αφήνεται να εννοηθεί ότι η ΝΔ δεν θα ψηφίσει την Ακρίτα ως πρόσωπο, λόγω τοξικής στάσης απέναντί της και όχι επειδή προέρχεται από τον ΣΥΡΙΖΑ. Αντιδρώντας η Κουμουνδούρου, κατήγγειλε την κυβερνητική παράταξη για «καθεστωτική λογική» και «αλλεργία στην πολιτική κριτική» από την αντιπολίτευση και εν προκειμένω από την Έλενα Ακρίτα. Η ίδια η βουλευτής σε αντίδρασή της ανέφερε πως είναι «παράσημο» για την ίδια η απόφαση της ΝΔ να μην την ψηφίσει επειδή ασκεί σφοδρή πολιτική κριτική.

Στην Κουμουνδούρου θεωρούν ότι η εν λόγω επιλογή της ΝΔ την εκθέτει για αντιθεσμική, μη συναινετική στάση, αλλά και καθεστωτική λογική όπως προαναφέρθηκε. Την ίδια ώρα θεωρούν ότι επικοινωνιακά, ευνοείται ο ΣΥΡΙΖΑ, κάτι που αποτυπώνεται και στην σχετική ανακοίνωση του κόμματος.

«Ευχαριστούμε ιδιαίτερα τον κ. Μητσοτάκη και τους Βουλευτές της ΝΔ, που μέσω διαρροών και κύκλων, αναγνωρίζουν το αποτελεσματικό αντιπολιτευτικό έργο των Βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ, παραδεχόμενοι ότι τελικά το κόμμα αυτό δεν έκλεισε τον ιστορικό του κύκλο» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σημειώνεται πώς πέραν της Ακρίτα, είχαν υπάρξει εισηγήσεις και για τους Θ. Ξανθόπουλο και Χρ. Γιαννούλη, όμως εκτιμήθηκε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει την πολυτέλεια να χάσει έναν από τους δύο έμπειρους κοινοβουλευτικούς εκπροσώπους του από την πρώτη γραμμή της κοινοβουλευτικής ομάδας.

Τι προβλέπεται για την εκλογή Αντιπροέδρου – Κρίσιμη η στάση των γαλάζιων βουλευτών

Τώρα, η διαδικασία εκλογής στη Βουλή εξελίσσεται σε θρίλερ.

Σύμφωνα με το άρθρο 67 του Συντάγματος και το σχετικό άρθρο του Κανονισμού της Βουλής, για να εκλεγεί κάποιος αντιπρόεδρος της Βουλής θα πρέπει να συγκεντρώνει την απόλυτη πλειοψηφία επί των παρόντων, η οποία δε μπορεί να είναι μικρότερη του ¼ του όλου αριθμού των βουλευτών.

Για να εκλεγεί η Έλενα Ακρίτα θα πρέπει λοιπόν:

-Να συγκεντρώνει 75 θετικές ψήφους (το ¼ του όλου αριθμού βουλευτών)

-Οι θετικές ψήφοι να είναι περισσότερες από τα «παρών».

Το ερώτημα είναι αν οι 156 βουλευτές της ΝΔ θα ψηφίσουν «παρών» (αρνητική ψήφος δεν υπάρχει). Σε αυτή την περίπτωση η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ δε θα εκλεγεί στη θέση της αντιπροέδρου. Αν κάποιοι «γαλάζιοι» επιλέξουν να απέχουν από την ψηφοφορία σε σημείου που τα «παρών» να είναι λιγότερα από τα «ναι», τότε υπάρχουν πιθανότητες εκλογής, εφόσον συγκεντρώνονται μίνιμουμ 75 θετικές ψήφοι.

Αν η Έλενα Ακρίτα δεν εκλεγεί τότε η θέση αντιπροέδρου του ΣΥΡΙΖΑ στο προεδρείο της Βουλής μένει κενή, και το κόμμα χάνει μία θέση (και μία ψήφο) στη διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής (συνεχίζει να εκπροσωπείται από τον Γραμματέα της Κ.Ο. κι έναν κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο).

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