Νέο χτύπημα σε τάνκερ από «άγνωστο βλήμα» στο Στενό του Ορμούζ – Σώο το πλήρωμα

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Ένα δεξαμενόπλοιο χτυπήθηκε από «άγνωστο βλήμα» στο Στενό του Ορμούζ, προκαλώντας πυρκαγιά η οποία στη συνέχεια κατασβέστηκε, σύμφωνα με την Υπηρεσία Ναυτιλιακών Εμπορικών Επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου (UKMTO).

Το περιστατικό σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης (27/8) σε μία από τις σημαντικότερες θαλάσσιες οδούς για τη διεθνή μεταφορά πετρελαίου και ενεργειακών προϊόντων.

Σύμφωνα με την ενημέρωση της UKMTO, όλα τα μέλη του πληρώματος είναι ασφαλή και έχουν καταγραφεί, ενώ δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς.

Παράλληλα, ούτε η σημαία υπό την οποία έπλεε το τάνκερ, ούτε το αν μετέφερε φορτίο, ούτε η κατεύθυνσή του διευκρινίστηκαν.

Μέχρι στιγμής δεν έχει καταγραφεί κάποια περιβαλλοντική επίπτωση από το περιστατικό, όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση.

Οι συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε το πλήγμα, καθώς και η προέλευση του βλήματος, δεν έχουν προς το παρόν διευκρινιστεί.

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