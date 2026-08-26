ΑΕΚ – Λέφσκι Σόφιας 4-0 – Live η μάχη πρόκρισης στη League Phase του Champions League (Videos)

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H ΑΕΚ φιλοξενεί τη Λέφσκι στη ρεβάνς του 0-0 στη Σόφια για τα Play Offs του Champions League, με στοχο την πρόκρισή της στη League Phase της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης της UEFA και την επιστροφή της στα «αστέρια» ύστερα από 8 χρόνια.

Εφόσον προκριθούν οι Κιτρινόμαυροι θα μάθουν την Πέμπτη (27/8, 19:00) τους οκτώ αντιπάλους τους, τέσσερις εκ των οποίων θα αντιμετωπίσουν εντός έδρας και τέσσερις εκτός. Για την ώρα, γνωστές είναι οι 32 από τις 36 ομάδες της league phase, με τα δύο πρώτα γκρουπ δυναμικότητας να είναι ολοκληρωμένα και τις μοναδικές εκκρεμότητες να αφορούν στο τρίτο και στο τέταρτο, στο οποίο θα βρεθεί η ΑΕΚ σε περίπτωση πρόκρισης

Live η εξέλιξη του αγώνα

55΄ Γκολ για την ΑΕΚ 4-0: Ο Γιόβιτς ανατράπηκε εντος περιοχής και κέρδισε πέναλτι, την εκτέλεση ανέλαβε ο Μάριν και ευστόχησε βάζοντας και αυτός τη σφραγίδα του στην πρόκριση της ομάδας του στην League Phase του Champions League.

28΄ Γκολ για την ΑΕΚ 3-0: Ο Μάγερ εκτέλεσε το κόρνερ, ο Βάργκα πήρε την κεφαλιά από το ύψος του πέναλτι και την έστειλε στα δίχτυα, σημειώνοντας το δεύτερο προσωπικό του τέρμα και τρίτο για τους κιτρινόμαυρους.

12΄ Γκολ για την ΑΕΚ 2-0: Ο Μάγερ έκανε τη σέντρα, κεφαλιά πάσα του Ρέλβας και ο Βάργκα με υπέροχο βολέ διπλασιάζει τα τέρματα για την Ένωση

7΄ Γκολ για την ΑΕΚ 1-0: Ο Ρότα γέμισε από τα δεξιά, ο Γιόβιτς την καρφωτή κεφαλιά και η μπάλα στο δίχτυα του Βούτσοφ

Οι ενδεκάδες

ΑΕΚ: Στρακόσα – Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας, Πήλιος – Μάγερ, Μαρίν, Κάιρινεν, Κοϊτά – Γιόβιτς, Βάργκα

Λέφσκι Σόφιας: Βούτσοφ – Αλνταΐρ, Ντιμιτρόφ, Σεραφίμοφ, Σεντέγιες – Σερζίνιο, Μουμπαρίκ, Μαϊκόν – Οκο-Φλεξ, Έβερτον, Ρεϊνάλντο.

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