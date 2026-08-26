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26.08.2026 23:24

Ιταλία: Δύο νεκροί από συντριβή γυροκόπτερου που προσέκρουσε σε καλώδια τελεφερίκ (Video)

26.08.2026 23:24
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Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους το πρωί της Τετάρτης (26/8) στη βόρεια Ιταλία, όταν γυροκόπτερο στο οποίο επέβαιναν προσέκρουσε σε καλώδια τελεφερίκ συντήρησης και συνετρίβη κοντά στη λίμνη Καμπλιτσιόλι, στην επαρχία Βερμπάνο-Κούσιο-Οσσόλα.

Το δυστύχημα σημειώθηκε σε απομακρυσμένη κοιλάδα της περιοχής, κοντά σε φράγμα που εξυπηρετείται από εγκαταστάσεις της ιταλικής ενεργειακής εταιρείας Enel.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, το διθέσιο γυροκόπτερο ή αυτόγυρο ήρθε σε επαφή με καλώδια τελεφερίκ συντήρησης, τα οποία χρησιμοποιούνται για την πρόσβαση στο φράγμα.

Μετά την πρόσκρουση, το αεροσκάφος τυλίχθηκε στις φλόγες και κατέπεσε σε χορτολιβαδική έκταση, σε μικρή απόσταση από τις όχθες της λίμνης Καμπλιτσιόλι (Campliccioli).

Ποιοι ήταν οι δύο επιβαίνοντες

Κανείς από τους δύο ανθρώπους που βρίσκονταν στο αεροσκάφος δεν επέζησε.

Νεκροί είναι ο 62χρονος πιλότος Αλεσάντρο Μουσινέλι (Alessandro Muscinelli) και η 63χρονη Αντονέλα Παγκλιαράνι (Antonella Pagliarani), κουνιάδα του πιλότου, η οποία επέβαινε στο γυροκόπτερο ως επιβάτης.

Πώς λειτουργεί ένα γυροκόπτερο

Το γυροκόπτερο, που αναφέρεται και ως αυτόγυρο, ανήκει στην κατηγορία των ελαφρών αεροσκαφών και εξωτερικά θυμίζει ελικόπτερο, χωρίς όμως να λειτουργεί με τον ίδιο τρόπο.

Η βασική διαφορά βρίσκεται στον επάνω ρότορα, ο οποίος δεν κινείται απευθείας από τον κινητήρα. Ο κινητήρας εξασφαλίζει την ώθηση προς τα εμπρός, ενώ ο ρότορας περιστρέφεται ελεύθερα χάρη στη ροή του αέρα που δημιουργείται κατά την κίνηση του αεροσκάφους.

Η διαδικασία αυτή είναι γνωστή ως αυτοπεριστροφή και επιτρέπει στο γυροκόπτερο να παραμένει σε πτήση χωρίς ο κύριος ρότορας να συνδέεται μηχανικά με τον κινητήρα.

Τα συγκεκριμένα αεροσκάφη είναι συνήθως διθέσια, χρησιμοποιούνται κυρίως για αναψυχή και συναντώνται συχνά σε ορεινές περιοχές, όπου πραγματοποιούν πτήσεις περιήγησης σε χαμηλό υψόμετρο. Στα πλεονεκτήματά τους συγκαταλέγονται το σχετικά χαμηλό κόστος λειτουργίας και η δυνατότητα πτήσης με χαμηλές ταχύτητες.

Στο μικροσκόπιο των Αρχών τα αίτια

Οι αρμόδιες Αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνα για να αποσαφηνιστούν πλήρως οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η τραγωδία.

Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκεται η ακριβής πορεία του γυροκόπτερου πριν από την πρόσκρουση, καθώς και η αλληλουχία των γεγονότων που οδήγησε στην επαφή του με τα καλώδια του τελεφερίκ.

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