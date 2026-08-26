FIFA: Εξοντωτικό πρέσινγκ στον Ινφαντίνο, ακόμα και με πρόταση μομφής – Η UEFA εξετάζει άρση του μποϊκοτάζ

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Η πίεση προς τον πρόεδρο της FIFA, Τζάνι Ινφαντίνο, εντείνεται, καθώς UEFA, AFC και CONCACAF εμφανίζονται απέναντί του, ενώ έχει συζητηθεί ακόμη και το ενδεχόμενο πρότασης μομφής.

Την ίδια ώρα, η UEFA ετοιμάζεται να άρει την απειλή μποϊκοτάζ των διοργανώσεων της FIFA, έχοντας λάβει διαβεβαιώσεις ότι το σχέδιο πώλησης μεριδίων στο Παγκόσμιο Κύπελλο και σε άλλες μεγάλες διοργανώσεις δεν θα επανέλθει.

Ενημέρωση στο Μονακό για την άρση του μποϊκοτάζ

Το επόμενο βήμα αναμένεται να γίνει την Πέμπτη (27/8) στο Μονακό, όπου αξιωματούχοι της UEFA θα ενημερώσουν την Εκτελεστική Επιτροπή, καθώς και τους προέδρους των περισσότερων ομοσπονδιών-μελών της.

Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στο περιθώριο της κλήρωσης για τη League Phase του Champions League και, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η ευρωπαϊκή συνομοσπονδία αναμένεται να διαμηνύσει ότι έχουν πλέον ικανοποιηθεί οι όροι που είχε θέσει προκειμένου να αποσύρει την απειλή μποϊκοτάζ.

Η διαμάχη είχε κορυφωθεί μετά την πρόταση της FIFA για πώληση μεριδίων στο Παγκόσμιο Κύπελλο και σε άλλες μεγάλες διοργανώσεις, σχέδιο που προκάλεσε ισχυρές αντιδράσεις και στις 55 ευρωπαϊκές ομοσπονδίες.

Τον Ιούλιο, η FIFA απέσυρε τελικά την πρόταση. Για την UEFA, ωστόσο, αυτό δεν αρκούσε: είχε ζητήσει παράλληλα σαφείς εγγυήσεις ότι ανάλογη πρωτοβουλία δεν θα εμφανιζόταν ξανά στο μέλλον.

Αυξάνεται η πίεση στον Τζάνι Ινφαντίνο

Παρά την προοπτική αποκλιμάκωσης, η σύγκρουση έχει αφήσει έντονο αποτύπωμα στις σχέσεις εντός του παγκόσμιου ποδοσφαίρου και έχει ενισχύσει την πίεση προς τον πρόεδρο της FIFA, Τζάνι Ινφαντίνο.

Η Ιταλική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία (FIGC) γνωστοποίησε ότι δεν πρόκειται πλέον να στηρίξει την υποψηφιότητά του στις επόμενες προεδρικές εκλογές της FIFA, οι οποίες έχουν προγραμματιστεί για τον Μάρτιο του 2027.

Στην ανακοίνωσή της, η FIGC ανέφερε ότι με την απόφασή της εκφράζει με «ξεκάθαρο και διαφανή τρόπο» τη θέση της, υπογραμμίζοντας ότι αυτή βρίσκεται σε πλήρη συμφωνία με τη στάση της UEFA και του προέδρου της, Αλεξάντερ Τσέφεριν, απέναντι στις πρόσφατες πρωτοβουλίες του Ινφαντίνο για τη διακυβέρνηση και την ανάπτυξη των διεθνών διοργανώσεων.

Τρεις συνομοσπονδίες απέναντι στον πρόεδρο της FIFA

Η πίεση προς τον Ινφαντίνο δεν περιορίζεται πλέον στην Ευρώπη. Ο πρόεδρος της FIFA βρίσκεται αντιμέτωπος με αντιδράσεις από τρεις συνομοσπονδίες: την UEFA, την Ασιατική Ποδοσφαιρική Συνομοσπονδία (AFC) και τη Συνομοσπονδία Βόρειας, Κεντρικής Αμερικής και Καραϊβικής (CONCACAF).

Στο παρασκήνιο έχει συζητηθεί ακόμη και το ενδεχόμενο κατάθεσης πρότασης μομφής εναντίον του.

Ο Ινφαντίνο σχεδιάζει να διεκδικήσει την επανεκλογή του για τέταρτη θητεία, ωστόσο τα έως τώρα δεδομένα δείχνουν ότι η υποψηφιότητά του αναμένεται να συναντήσει ισχυρές αντιστάσεις.

Κανονικά το Παγκόσμιο Κύπελλο Γυναικών Κ20

Μέσα σε αυτό το κλίμα, η FIFA επιχείρησε να κλείσει κάθε συζήτηση για πιθανές επιπτώσεις στις άμεσα επερχόμενες διοργανώσεις, διαβεβαιώνοντας ότι όλες οι ομάδες που έχουν προκριθεί στο Παγκόσμιο Κύπελλο Γυναικών Κ20 θα δώσουν κανονικά το «παρών».

Η διοργάνωση θα διεξαχθεί τον επόμενο μήνα στην Πολωνία και θεωρείται η πρώτη μεγάλη ποδοσφαιρική διοργάνωση που θα μπορούσε να επηρεαστεί άμεσα από τη σύγκρουση των δύο πλευρών.

Εκπρόσωπος της FIFA ανέφερε ότι η παγκόσμια ομοσπονδία είναι ικανοποιημένη από το γεγονός ότι όλες οι ομάδες που εξασφάλισαν την πρόκριση θα συμμετάσχουν, προσθέτοντας ότι παραμένει προσηλωμένη στην ανάπτυξη του ποδοσφαίρου διεθνώς και στον διάλογο με τις συνομοσπονδίες και τους υπόλοιπους εμπλεκόμενους φορείς.

Η UEFA επιμένει στις αλλαγές στη FIFA

Πηγή με γνώση των συζητήσεων υπογράμμισε στο Reuters ότι η υποχώρηση από την απειλή μποϊκοτάζ δεν θα πρέπει να ερμηνεύεται ως ήττα της UEFA.

Όπως εξήγησε, η ευρωπαϊκή συνομοσπονδία επέλεξε να μην προχωρήσει σε μία κίνηση που θα μπορούσε να στερήσει από νεαρούς ποδοσφαιριστές μια μοναδική ευκαιρία στην καριέρα τους.

Την ίδια ώρα, ξεκαθάρισε ότι η UEFA δεν εγκαταλείπει τις πιέσεις της προς την παγκόσμια ομοσπονδία και θα συνεχίσει να ζητά αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας και διακυβέρνησης της FIFA.

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