«Χρυσός» ο Απόστολος Χρήστου στα 100μ. ύπτιο στους Μεσογειακούς Αγώνες

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Ο Απόστολος Χρήστου κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στα 100μ. ύπτιο στους Μεσογειακούς Αγώνες του Τάραντα, προσθέτοντας ακόμη μία σημαντική διάκριση στη φετινή του πορεία.

Ο 29χρονος Έλληνας πρωταθλητής τερμάτισε σε 52.34, επίδοση που αποτελεί ρεκόρ αγώνων, ενώ στο ίδιο αγώνισμα ο Βαγγέλης Μακρυγιάννης κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο με χρόνο 54.54.

Ο Χρήστου είχε προ ολίγων ημερών στεφθεί πρωταθλητής Ευρώπης στο Παρίσι στα 100μ. ύπτιο, με 52.27. Στον Τάραντα έχει ήδη πανηγυρίσει και το χρυσό στα 50μ. ύπτιο, ενώ κατέκτησε και ασημένιο μετάλλιο με την ομάδα 4Χ100 μικτή ομαδική mixed. Με τη νέα του επιτυχία έφτασε συνολικά τα οκτώ μετάλλια στη διοργάνωση: Τέσσερα χρυσά, δύο ασημένια και δύο χάλκινα.

Σε δηλώσεις του, ο Έλληνας κολυμβητής στάθηκε τόσο στη δική του εμφάνιση, όσο και στη συνολική παρουσία της ελληνικής κολύμβησης στους Αγώνες: «Είναι πολύ όμορφο να πρωταγωνιστούμε σε μια τέτοια διοργάνωση γιατί μας δίνει αυτοπεποίθηση και χρειαζόμαστε τους αγώνες για να χτίσουμε μια νοοτροπία ενόψει των Ολυμπιακών Αγώνων του Λος Άντζελες».

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