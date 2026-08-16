Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα κολύμβησης: Η απονομή του χρυσού μεταλλίου στον Χρήστου και η ανάκρουση του Εθνικού Ύμνου (video)

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Ο Απόστολος Χρήστου ανέβηκε στο πρώτο σκαλό του βάθρου στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα κολύμβησης στο Παρίσι.

Στον τελικό των 100μ ύπτιο κέρδισε το χρυσό μετάλλιο για ένα εκατοστό από τον Ιταλό Τσεκόν και λίγο μετά τις 21:30 ανέβηκε στο πρώτο σκαλί του βάθρου για να παραλάβει ένα ακόμη χρυσό μετάλλιο στην καριέρα του.

Δείτε το βίντεο της απονομής:

Οι δηλώσεις του μετά την απονομή

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