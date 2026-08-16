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ΑΘΛΗΤΙΚΑ

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16.08.2026 20:11

Πρωταθλητής Ευρώπης ξανά ο Χρήστου στα 100μ. ύπτιο! (video)

16.08.2026 20:11
apostolos-christou

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Ο Απόστολος Χρήστου έκλεισε με τον ωραιότερο τρόπο την ελληνική παρουσία στην τελευταία ημέρα του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος κολύμβησης στο Παρίσι καθώς είναι ξανά πρωταθλητής Ευρώπης!

Στον τελικό των 100μ. ύπτιο, ο ασημένιος ολυμπιονίκης τερμάτισε πρώτος σε 52.27, με τον Ιταλό Τσεκόν να μένει στην… χεριά δεύτερος με 52.28 σε έναν συγκλονιστικό τελικό.

Αν και στα 50μ έστριψε 4ος, με ένα εντυπωσιακό δεύτερο 50αρι πέρασε τους πάντες και τον Ιταλό στην… χεριά πάνω στον τερματισμό και υπερσπίστηκε τον τίτλο που κατέκτησε πριν δύο χρόνια.

Το χάλκινο μετάλλιο πήγε στον Ρώσο Σαμουσένκο με 52.57.

Έτσι, μετά τα δύο μετάλλια του Σίσκου, ένα αργυρό και ένα χάλκινο, ήρθε και το τρίτο, χρυσό, από τον Χρήστου.

Οι δηλώσεις του Χρήστου μετά τον τελικό

Ογδοη η Βασιλάκη στον τελικό των 400μ. ελεύθερο

Ελληνική παρουσία είχαμε και στον τελικό των 400μ ελεύθερο με την Αρτεμις Βασιλάκη να τερματίζει 8η. Δεν είχε προσδοκίες για μετάλλιο και μπήκε στη κούρσα για να κυνηγήσει ένα πανελλήνιο ρεκόρ. Τερμάτισε τελικά σε χρόνο 4:11.98, ολοκληρώνοντας μια εξαιρετική συνολικά παρουσία της στο Παρίσι.

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