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16.08.2026 20:53

Πέθανε ο δημοσιογράφος Γιάννης Φλέσσας σε ηλικία 90 ετών – Είχε πάρει συνεντεύξεις από τεράστιες προσωπικότητες

16.08.2026 20:53
flessas-quin

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Πέθανε σε ηλικία 90 ετών ο δημοσιογράφος Γιάννης Φλέσσας, από τους κορυφαίους που πέρασαν ποτέ από το καλλιτεχνικό ρεπορτάζ.

Ο Φλέσσας απεβίωσε χθες, αφήνοντας πίσω του ένα σπουδαίο έργο, έχοντας πάρει συνεντεύξεις από τεράστιες προσωπικότητες του καλλιτεχνικού και όχι μόνο, χώρου.

Χαρακτηριστικά είναι τα ονόματατα των: Οδυσσέας Ελύτης, Μίκης Θεοδωράκης, Μάνος Χατζιδάκις, Βαγγέλης Παπαθανασίου η Ειρήνη Παππά, Θόδωρος Αγγελόπουλος, Μιχάλης Κακογιάννης, Δημήτρης Χορν, Έλλη Λαμπέτη,Φρανκ Σινάτρα, Ελίζαμπεθ Τέιλορ, Υβ Μοντάν, Μπομπ Ντίλαν, Ρούντολφ Νουρέγιεφ, Ελία Καζάν, Άντονι Κουίν, Τζοάν Μπαέζ, Τζέιν Φόντα κ.α.

Ανάμεσά στις συνεντεύξεις που πήρε στην καριέρα του, ξεχωρίζει αυτή στα τέλη του ’72 στο Παρίσι, από την Μελίνα Μερκούρη, όταν επί δικτατορίας κανείς άλλος δεν τολμούσε να το κάνει και την κυκλοφόρησε τον Φλεβάρη του ’73 στην εφημερίδα «Θεσσαλονίκη».

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Πέθανε ο δημοσιογράφος Γιάννης Φλέσσας σε ηλικία 90 ετών – Είχε πάρει συνεντεύξεις από τεράστιες προσωπικότητες

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Πάρος: Ο υπάλληλος που δέχτηκε επίθεση από τον οδηγό ταξί περιγράφει την επίθεση – «Θα μπορούσε να με έχει σκοτώσει» (video)

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